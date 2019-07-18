«Арсенал» просыпается. Клуб близок к трансферу лучшего бомбардира Копа Америка

До закрытия трансферного окна в Англии осталось около 3 недель. Все топ-клубы АПЛ, которым можно и нужно, уже совершили несколько крупных сделок, и в ближайшее время собираются провернуть еще несколько трансферов. Один только «Арсенал», обладая нуждой и кое-какими средствами (около 45 млн. фунтов плюс деньги с продаж игроков), пока «спит». Кроме 18-летнего вингера Габриэля Мартинелли из обитателя бразильской серии D «Утиано», лондонцы никого так и не подписали. За подобную «трансферную политику» болельщики «пушкарей» уже начали высмеивать руководство клуба. Честно признаться, весьма остроумно.

Неизвестно, куда бы еще завела фантазия креативных фанатов «гуннеров», если бы Унаи Эмери слегка не снизил накал недовольства болельщиков. На пресс-конференции в США, где команда играет предсезонные матчи, он пообещал, что «Арсенал» в ближайшее время совершит 3-4 громкие сделки. Конкретных футболистов тренер называть не стал, однако уже известно о нескольких трансферных целях клуба.

Эвертон Соареш – полузащитник, 23 года («Гремио»)

По информации FOX Sports, «Арсенал» уже отправил в Бразилию представителей своего медицинского штаба, чтобы 23-летний футболист прошёл медобследование. Ожидается, что лучший бомбардир Кубка Америки-2019 все-таки подпишет контракт с «пушкарями».

В случае приобретения Эвертона, лондонцы пойдут на риск. Безусловно, Соареш молод, талантлив и очень хорош в созидательной игре. Футболист обладает отличной скоростью, часто и успешно идет в обыгрыш, а также постоянно нацелен на чужие ворота. Однако у игрока есть минус, который может стать очень существенными для нынешнего «Арсенала».

Дело в том, что бразилец слаб в защитных действиях, а для Эмери неприемлемо, когда даже один из его игроков не наделен оборонительными обязанностями и не может поддерживать командный прессинг. В случае перехода Эвертону придется перестраиваться, иначе в Лондон ему лучше не соваться.

Дани Алвес– защитник, 36 лет (свободный агент, предыдущий клуб «ПСЖ»)

Кроме «Арсенала» на самого титулованного игрока в мире претендуют «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ювентус». С такими конкурентами «пушкарям» будет очень сложно подписать Алвеса. Даже несмотря на его хорошие отношения с Унаи Эмери, под руководством которого он играл в парижской команде.

Тем не менее, надежный правый защитник очень бы пригодился клубу. В начале сезона эту позицию будет вынужден закрывать юный Мэйтленд-Найлз – больше некому. Лихтштайнер ушел из клуба, а Бельерин, скорее всего, не успеет восстановиться после травмы.

Несмотря на свой возраст Алвес по-прежнему в большом порядке. На Копа Америка ветеран бразильцев был одним из самых стабильных в команде. Он грамотно действовал в прессинге, часто отбирал мяч, удачно подключался к атаке и порой даже пахал в центре полузащиты, когда того требовала игра. Нет никаких сомнений, что еще минимум сезон 36-летний защитник сможет выжигать бровку и приносить пользу любой команде.

Уилфрид Заха – нападающий, 26 лет («КристалПэлас»)

Об интересе «пушкарей» к форварду «Кристал Пэлас» вряд ли можно сказать красноречивее, чем этот болельщик «Арсенала» в Твиттере.

«Breaking: «Арсенал» добился договорённости с «Кристал Пэлас» по Уилфреду Заха. Оба клуба достигли соглашения, что этот трансфер никогда не состоится».

Действительно, заинтересованность в переходе нападающего «пушкари» выразили еще весной. Однако никаких сдвигов в переговорах по трансферу Уилфрида похоже нет. В начале июля «Арсенал» предлагал за игрока около 40 миллионов фунтов. Тем не менее, по словам главного тренера «орлов» Роя Ходжсона, эта сумма далека от той, которую его клуб намерен получить за нападающего. Судя по всему, «Арсеналу» придется сделать свое предложение чуть ли не два раза привлекательнее, если клуб действительно хочет подписать ивуарийца. Хотя в таком случае лондонцы будут точно обязаны кого-нибудь продать.

Сейчас Заха с его статистикой — лакомый кусок чуть ли ни для всех топ-клубов АПЛ. После ухода Эдена Азара в Английской Премьер-Лиге не осталось футболистов, превосходящих ивуарийца по показателю успешных обводок. Если прибавить к этому 10 голов и 5 результативных передач Заха в чемпионате, то ценник на него не покажется таким уж завышенным.

«Арсенал» проваливает трансферное окно. Это может стоить им места в топ-6 АПЛ Ставить сейчас задачу попасть в зону Лиги чемпионов через сезон – просто неадекватно.

Даниель Себальос – полузащитник, 22 года («Реал Мадрид»)

Испанского хавбека «сливочных» «Арсенал» планирует взять в аренду. Сообщается, что клубы практически достигли договоренности по игроку. Более того, шансы на переезд полузащитника в Англию повышает его конфликт с Зинедином Зиданом. Во время личной беседы главный тренер и футболист сошлись на том, что работать друг с другом не хотят.

Если Себальос все-таки перейдет в «Арсенал», то станет своеобразной заменой Аарону Рэмси. Даниэль такой же универсальный, как и валлиец. Он удачно действует не только в атаке, но и в обороне. Важно и то, что испанец обладает футбольным интеллектом, которого «Арсеналу» частенько не хватает при отсутствии Рэмси. Себальос способен просчитывать сразу несколько вариантов развития атаки, отлично находить свободные зоны и грамотно двигать мяч.

К сожалению, два сезона в «Реале» оказались неудачными для молодого полузащитника. Он редко появлялся в старте и демонстрировал порой очень невнятную игру. Возможно в Лондоне хавбек сможет заблистать также, как перед трансфером из «Бетиса» в «королевский клуб».

Киран Тирни – защитник, 22 года («Селтик»)

Пытаясь заполучить левого защитника «Селтика», лондонцы сделали его клубу уже несколько предложений. Тем не менее, пока ни одно из них не устроило шотландцев. Сначала «Арсенал» предложил «кельтам» меньше желаемой ими суммы (15 млн фунтов вместо 25). Затем компенсацию все же увеличили до нужной отметки. Однако и на это предложение «Селтик» ответил отказом. Клуб не устроило, что «пушкари» повысили бонусы, а не базовую часть предложения. Сделают ли «гуннеры» еще один запрос по трансферу молодого защитника, до сих пор неизвестно.

Киран молод, амбициозен, хорош в отборах и перехватах и даже способен обыгрывать один в один. Да и 33-летнему Монреалю точно скоро придется искать замену. Но необходимость трансфера ставит под сомнение травматичность шотландца. За последние три сезона из-за 7 повреждений он находился вне игры суммарно 239 дней. Кстати, сейчас Тирни восстанавливается после очередной травмы.

Вильям Салиба – защитник, 18 лет («Сент-Этьен»)

Как сообщает BBCSport, «Арсенал» близок к подписанию 18-летнего центрально защитника «Сент-Этьена». Отмечается, что за француза англичане намерены оплатить рассрочку в размере 27 миллионов фунтов. Скорее всего, после завершения сделки Салиба отдадут обратно в аренду.

Учитывая игровые проблемы «Арсенала» в центре обороны, а также конфликт Косельни с руководством клуба, покупка центрбека выглядит обоснованной. Вильям обладает внушительными физическими данными (рост 193 сантиметра) и уже неплохой статистикой (в среднем за матч – 2 отбора, 1,8 перехвата и 2,7 выносов).

Беда лишь в том, что футболист еще слишком молод, и играл только в 19 матчах за взрослую профессиональную команду. Кроме того, если все-таки игрока отправят аренду, проблема с центральными защитниками в нынешнем сезоне так и останется актуальной для «Арсенала».