Мирзов – в «Спартаке», Шюррле хочет в Москву. Что происходит на рынке РПЛ

Чемпионат России стартовал, но для большинства клубов РПЛ это не повод завершать трансферную кампанию. До сентября, когда у нас закроется летнее окно, на рынке футбола будет кипеть жизнь. Рассказываем о новостях и слухах последних дней.

«Сочи» штурмует трансферный рынок, «Спартак» подписывает ноунейма. Переходы РПЛ Все сделки и трансферные слухи Российской Премьер-Лиги на уходящей неделе.

«Спартак»

Кандидат в сборную России Резиуан Мирзов всё-таки перешёл в «Спартак». Один из лучших дриблёров РПЛ подписал трёхлетний контракт с красно-белыми. «Чемпионат» ещё в июне сообщил о переговорах столичного клуба с «Ростовом», который хотел получить за 26-летнего полузащитника не менее 3,5 млн евро.

Тем временем «Спартак» продолжает поиски плеймейкера. Ведутся переговоры с 24-летним полузащитником ПСВ Гастоном Перейро. По информации, имеющейся у «Чемпионата», столичный клуб пытался купить Родриго Дурадо из «Интернасьоналя», но получил отказ. Кроме того, в сфере интересов красно-белых находятся вингер дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле и нападающий «Интера» Георге Пушкаш.

В борьбу за полузащитника «Спартака» Фернандо включился «Дженоа». Напомним, ранее стало известно о готовности китайского «Шанхай Шэньхуа» заплатить за бразильца более 10 млн евро. Ещё один полузащитник красно-белых Александр Ломовицкий может перейти на правах аренды в «Рубин» или «Урал».

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«Зенит»

Чемпион России близок к тому, чтобы вернуть из Норвегии своего воспитанника Александра Васютина. Ориентировочная сумма трансфера голкипера «Сарпсборга 08» составляет 600-700 тыс. евро. Он заменит Егора Бабурина, который перешёл в «Ростов» с правом обратного выкупа. Появлялась новость о готовности «Зенита» вступить в борьбу за голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме, однако, по некоторым данным, от кандидатуры бразильца отказался тренерский штаб сине-бело-голубых.

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В ближайшее время ещё несколько игроков могут покинуть петербургский клуб. Агенты Эмилиано Ригони ведут переговоры с «Сампдорией», а Матиаса Краневиттера – с «Дженоа». Российский полузащитник Андрей Мостовой уйдёт на правах аренды в «Сочи» либо в «Рубин». Сочинский клуб ждёт и Кристиана Нобоа, а вот с Антоном Заболотным ситуация сложнее. Нападающий отказался становиться игроком дебютанта РПЛ, тогда как предложение «Уфы» по Заболотному не устраивает «Зенит», поэтому кандидата в сборную России отправили за практикой в фарм-клуб.

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ЦСКА

«Армейцы» активно ищут форварда. Как стало известно «Чемпионату», столичный клуб предпринял попытку приобрести нападающего «Флуминенсе» Педро. За 22-летнего бразильца предложили 12 млн евро. Ещё ведутся переговоры по поводу трансфера форварда «Ливерпуля» Тайво Авонийи, выступавшего на правах аренды за «Гент». Зарубежные СМИ написали также об интересе красно-синих к нападающему «Интера» Пушкашу: согласно источнику, ЦСКА и «Спартак» готовы заплатить за румына 10 млн. Возможно, новичком команды Виктора Гончаренко станет российский левый защитник «Уфы» Данил Круговой, хотя своего воспитанника готов вернуть и «Зенит».

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«Локомотив»

Экс и вице-чемпион России претендует наряду со «Спартаком» на Шюррле. 28-летний немец готов переехать в нашу страну, поскольку его жена родом из Казахстана. По информации, имеющейся у «Чемпионата», рассматриваются варианты как с арендой, так и с выкупом вингера «Боруссии». В прошлом сезоне Шюррле сыграл 24 матча за «Фулхэм» в Чемпионшипе и забил шесть голов.

Продолжают «железнодорожники» искать и новичка в центр поля. После того как перуанец Ренато Тапия отказался от варианта с московским клубом, появилась кандидатура 29-летнего голландца Лероя Фера, который ушёл летом из «Суонси» и стал свободным агентом. Впрочем, не исключено, что в «Локомотиве» появится ещё один легионер из Перу. Как утверждает Radio Ovacion, «железнодорожники» пытаются приобрести 25-летнего полузащитника «Монаркас Морелия» Эдисона Флореса.

«Краснодар»

Участник Лиги чемпионов подписал однолетний контракт с 32-летним нападающим сборной Швеции Маркусом Бергом. Сообщалось, что зарплата новичка составит 1,9 млн евро в год. Последним клубом Берга был «Аль-Айн» из ОАЭ. Как стало известно «Чемпионату», краснодарский клуб пытается купить также вингера «Лос-Анджелеса» Диего Росси. Transfermarkt оценивает 21-летнего уругвайца в 8 млн евро. В этом году Росси сыграл 23 матча, в которых забил 12 голов и сделал 4 голевые передачи.

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«Динамо»

Бело-голубые договорились с бывшим полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе. Контракт с 31-летним легионером из Буркина-Фасо подписан на два года. По данным Footmercato, «Динамо» ведёт переговоры о переходе нападающего «Марселя» Клинтона Н’Жье. Конкуренцию москвичам составляет один из китайских клубов, предлагающий камерунцу более высокую зарплату.

«Рубин»

Казанский клуб приобрёл центрального защитника «Гётеборга» Карла Старфельта. 24-летний швед подписал контракт на четыре года. Стоимость трансфера – 1 млн евро. «Рубин» намерен взять в аренду не только Ломовицкого и Мостового, а ещё и принадлежащего «Ростову» нападающего Видара Кьяртанссона. Вторую часть прошлого сезона исландец отыграл в шведском «Хаммарбю»: в 15 матчах забил семь голов и отдал два голевых паса.

«Крылья Советов»

Самарский клуб продал центрального защитника Агустина Рохеля в «Тулузу». Сумма трансфера 21-летнего уругвайца составила 2,5 млн евро. Агент игрока Ариэль Красоски рассказал в интервью для «Чемпионата», что Рохель подпишет четырёхлетний контракт. «Крылья Советов» готовят и свой трансфер: в Самару может перебраться покинувший «Ростов» опорный полузащитник Александр Гацкан.

«Сочи»

Дебютант РПЛ собрал приличный состав, но пока не завершил трансферную кампанию. Сочинский клуб подписал двухлетнее соглашение с кандидатом в сборную России голкипером Сосланом Джанаевым. Южане претендуют на Нобоа и Мостового, а также договорились о контракте на один год с нападающим Александром Бухаровым, который покинул «Рубин» на правах свободного агента. Ходили слухи и о возможном переходе в «Сочи» Гацкана.

«Ахмат»

Защитник Милад Мохаммади, покинувший клуб из Грозного свободным агентом, продолжит карьеру в «Генте». Иранец договорился с новым клубом о трёхлетнем контракте. Ранее появлялась информация, что Мохаммади может оказаться в «Спартаке» или «Зените». Нападающий Заур Садаев останется в «Анкарагюджю», за который выступал на правах аренды.

«Арсенал»

Участник Лиги Европы подписал трёхлетний контракт с защитником Александром Довбней. В последнее время 23-летний воспитанник «Локомотива» выступал на Кипре, где играл сперва за «Этникос», а потом за «Пафос». В прошлом сезоне провёл 16 матчей и забил один гол. Другим новичком «Арсенала» может стать 26-летний полузащитник «Ланса» Эль-Хаджи Ба.