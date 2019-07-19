Васин действительно средний защитник. Но проблемы ЦСКА его добивают

Васин снова оказался под шквалом критики после матча ЦСКА с «Крыльями». В Самаре «армейцы» пропустили два мяча, а всех собак повесили на Виктора. Конечно, досталось и Шарлии, но критики в стиле «он не уровень даже для ФНЛ» новичок ЦСКА не получал, хотя Звонимир, как по мне, смотрелся слабо и на предсезонке, и в первом туре РПЛ.
Год назад Гончаренко в интервью «Чемпионату» говорил, что Васин – лучший защитник лиги. Звучало странно: уже тогда Виктора считали не самым надёжным защитником, который может привезти гол в любой момент.
Гончаренко защищал Васина, но в то время защитник ещё не восстановился после второй в карьере травмы крестообразных связок. Есть ли за что защищать Виктора сейчас? Попробуем разобраться.
Осторожно, перед вами лонгрид. Если вам интересен только разбор голов «Крыльев» и проблемы ЦСКА с центральными защитниками, мотайте сразу к пункту «Матч с «Крыльями». Разбор голов».
Как Васин играл до травмы. Стиль и сильные стороны
Чтобы лучше понять проблемы Васина после разрыва крестообразных связок, необходимо вспомнить, каким Виктор был до второй травмы.
Впервые Васин пересёкся с Гончаренко ещё в «Уфе». Первую половину сезона-2016/17 Виктор провёл в аренде в Башкортостане, где Гончаренко ставил игру с тремя центральными защитниками. Большую часть матчей Васин провёл на позиции центрального в тройке – то есть его главной функцией, по факту, была подстраховка двух крайних центральных защитников. С этой задачей Виктор отлично справлялся: благодаря хорошему рывку, грамотному чтению игры и умному выбору позиции, Васин быстро покрывал короткие и средние дистанции и опережал соперников.
Более того, Васин здорово выгонял оппонентов из центра благодаря расположению корпуса, даже если у тех было много пространства. В эпизоде ниже Тошич принял передачу вразрез и вошёл в штрафную, но Васин заставил серба уйти ближе к краю штрафной, а затем, когда нападающий замахнулся для удара, в подкате выбил мяч.
Ну и, само собой, Васин был очень силён в силовых единоборствах в воздухе – его габариты позволяют снимать почти весь «второй этаж», особенно когда соперник запускает длинную передачу на своего нападающего.
Из других положительных качеств Васина можно отметить его работу с мячом: Виктор в «Уфе» мог действительно здорово протащить мяч на свободном пространстве, отдать разрезающую передачу низом в пустую зону или сделать точный длинный пас на партнера.
Конечно, Васин периодически привозил. Но в «Уфе» давление было меньше, а критичных ошибок в передачах он не совершал. В ЦСКА же Виктор с самого начала играл аккуратнее, а после пары ошибок, приведших к голу, практически перестал продвигать мяч через пас, будто боясь ошибки.
Васин вернулся в ЦСКА в январе 2017 года – когда главным тренером «армейцев» назначили Гончаренко. Тренер забрал знакомого защитника, несмотря на наличие в составе опытного трио из Березуцких и Игнашевича; Виктор Михайлович собирался играть с тремя центральными и в ЦСКА, а это значит, что ему требовался игрок, хорошо знающий его систему.
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Как Васин играл до травмы. Слабые стороны
Васин не являлся действительно топовым защитником на момент возвращения. У него было достаточно слабых мест. Одно из главных – фронтальная подстраховка. Васин редко выдвигался из линии выше, чтобы подстраховать опорников, которые запустили соперника между линиями; еще реже он делал это качественно. Выброситься вперёд на соперника Васину было тяжело и в «Уфе», и в ЦСКА.
В этих эпизодах Васин крайне неуверенно выходил на игрока между линий, хотя оба раза мяч какое-то время был закрытым – благоприятная ситуация для того, чтобы поджать соперника. В первом эпизоде Васин всё же успел заблокировать удар, а вот перехватить пас во втором эпизоде не вышло.
Ситуацию усугубляла позиция, которую Гончаренко периодически доверял Виктору – крайний центральный в тройке. КЦЗ, который плохо выбрасывается во фронтальную подстраховку, – беда.
Полоз резко выдвинулся на передачу. Васин не успел вовремя среагировать и выброситься вперед – в итоге он пошёл в подкат сзади и получил жёлтую карточку (в теории могла быть и красная).
Неоправданные подкаты, кстати, тоже проблема Васина – он мог и пролететь с подкатом мимо игрока, и не дотянуться до мяча, и дать нападающему возможность зацепиться об его ногу в штрафной (как в недавнем матче с «Крыльями»), и просто выбить мяч на соперника, когда партнёр контролировал ситуацию. Подкаты у Васина неплохие, но вот выбор момента был слабым местом Виктора.
Недостаток резкости (и, вероятно, координации) проявлялся и в ситуациях 1 в 1 против быстрых, юрких соперников. Если вы следили за Васиным, то наверняка несколько раз замечали, как он ставил ногу в попытке фронтального отбора 1vs1: недостаточно жёстко, будто неуверенно и, в итоге, очень комично – ведь это заканчивалось промахом мимо мяча. Причина – именно в недостатке резкости, хотя назвать Васина очень цепким и жёстким защитником тоже нельзя.
Во всех трёх эпизодах Васин вышел в неудачный фронтальный отбор (в третьем тоже, несмотря на позицию сбоку от штрафной). В первом случае Соболев просто убрал мяч в сторону, и Виктор промахнулся ногой. Во втором случае защитник мяч задел, но недостаточно жёстко поставил ногу, из-за чего мяч быстро отскочил к Фарфану, который прокинул Васину между ног. В третьем случае Кокорин начал убирать мяч в сторону раньше, чем Васин поставил опорную ногу; Виктор попытался успеть среагировать на движение, высунул ногу, но мяч отобрать не смог и лишь потерял равновесие.
Важно понимать, что Васину тяжело именно резко выскочить из линии чуть вперед, чтобы быстро оказать давление на соперника с мячом. Виктор умеет навязывать борьбу нападающему, который пытается отклеиться от Васина, чтобы получить/скинуть мяч после длинной или средней передачи (неважно, верхом или низом).
Как Васин играл до травмы. Проблемы с цепкостью и слабая игра при кроссах
Несмотря на мощь Васина, его можно продавить – так делали и Соболев (и в отсмотренном матче с «Томью», и в недавнем матче с «Крыльями»), и Траоре (за ЦСКА против «Уфы»), и даже Фарфан с Адриано. Под «продавить» я имею в виду не верховые единоборства, а рывки к воротам, когда нападающий оттирает Васина корпусом (и руками) – причём форвард может и делать рывок к мячу после передачи на ход, и уже находиться с мячом. Виктор в таких ситуациях действует недостаточно цепко, как будто опасаясь уронить соперника.
Лукаку на протяжении всего эпизода оттирает Васина корпусом, не давая тому возможности опередить себя на мяче. Конечно, Ромелу – большой мастер, но и в РПЛ форварды классом ниже могут продавить Виктора.
Цепкость – действительно не самое сильное качество Васина. Особенно ярко это проявляется при кроссах – Васин может упустить соперника, которого контролировал весь эпизод. Также Виктор не очень хорошо читает траекторию подачи, из-за чего может, например, потерять зону, выйдя на мяч слишком рано.
На первом примере Васин контролировал Лукаку весь эпизод, но в момент кросса Ромелу отодвинул защитника от себя и опередил бы его на мяче, если бы кросс оказался точным. На втором примере Васин просто не рассчитал траекторию подачи и вышел на подпрыгнувшего игрока. Тот игрок мяча не коснулся; в итоге он прилетел прямо в центр штрафной – к нападающему, с которым Васин играл изначально.
Возможно, у Васина есть и проблемы с концентрацией – этим можно, например, объяснить не только некоторые ошибки при кроссах в его штрафную, но и обрезы с привозами. Утверждать этого, впрочем, не могу.
Ну и, естественно, выдающейся скоростью на длинной дистанции Васин не владел – он быстро сокращал расстояние при подстраховке, но, если Виктору приходилось оборонять слишком большое пространство, он мог не успеть к игроку соперника.
Васин переходил в ЦСКА защитником уровнем немного выше среднего, но с большим потенциалом и с пониманием схемы с тремя центральными защитниками. В комплексе это делало Виктора подходящим игроком для Гончаренко. Васин в свои 28 лет действительно мог дорасти до сильного по меркам РПЛ защитника, но разрыв крестообразных связок внес свои коррективы.
Что изменилось после травмы
Васин вернулся в строй весной 2019-го, спустя год с лишним после травмы. В оставшихся матчах сезона Гончаренко шесть раз выпускал Виктора на поле: всего в трех он отыграл больше пятидесяти минут, зато в пяти матчах он играл центрального защитника в тройке, то есть на своей оптимальной позиции. Лишь против «Краснодара» Васин сначала играл левого центрального в тройке, а затем и в двойке. Видимо, Гончаренко решил не экспериментировать с Васиным на неоптимальной позиции сразу после его восстановления от, не забываем, второй травмы крестов в карьере.
Не стоит серьёзно оценивать статистику по шести играм Васина в РПЛ после возвращения, но все-таки спад Виктора в цифрах отчасти коррелировал с увиденным своими глазами. У защитника упали многие показатели: и количество передач вперед и в финальную треть, и процент выигранных верховых единоборств в атаке (65,5% против 73,3% в сезоне-2017/18), и количество отборов с перехватами за матч (1,2+1 против 1,9+1,9). В последнем случае надо делать скидку и на то, что Васин в последнем сезоне пять матчей из шести играл центрального в тройке, из-за чего он имел меньше возможностей для отборов и перехватов.
Конечно, Васин потерял в скорости – это нормально в 30 лет, особенно после разрыва крестообразных связок. Из-за этого Виктору стало тяжелее оборонять крупные пространства. Вкупе со старыми проблемами лишать Васина оптимальной роли (центральный в тройке, причем желательно не в высокой линии обороны и без необходимости страховать слишком большие зоны) – значит ставить его в неудобное положение и рисковать. Старые проблемы – это, например, недостаток резкости или проблемы с фронтальной подстраховкой.
Дриусси обыгрался в стенку с Дзюбой и вышел на свободное пространство. Бекао, который играл по Дзюбе, успел развернуться и почти накрыл удар Дриусси, а Васин не сделал ни одного шага вперед и не встретил входящего в штрафную аргентинца.
Васин всё ещё периодически не очень качественно выходит в отбор, но, по крайней мере, Виктора перестали ловить на поздно и недостаточно жестко выставленной ноге. Защитник стал действовать немного жестче (и, кстати, не убрал рисковые подкаты из своего репертуара), но, что еще важнее, в ситуациях 1vs1 он стал чаще оттирать соперников корпусом вместо попыток выставить ногу.
Васин загоняет Азмуна во фланг. Сердар старается прокинуть мяч мимо Виктора, а тот ставит нападающему спину и оттирает его от мяча. Раньше вероятность, что Васин попытается выткнуть мяч, была гораздо выше.
Васин стал еще более осторожно пасовать. Это проявилось и в недавнем матче против «Крыльев»: Виктор часто имел хорошие варианты для паса (даже для довольно простого), но он выбирал самый легкий вариант.
В первом эпизоде у Васина была возможность развернуться и вернуть мяч Фернандесу, во втором были варианты с передачей Бистровичу, который неплохо открылся между линий, с пасом Влашичу в полуфланг или с диагональю Сигурдссону. Более того, Васин оба раза мог отдать поперечный пас Магнуссону, перед которым было свободное пространство, но Виктор предпочитал доводить мяч до исландца через Шарлию – это затягивало атаку и позволяло «Крыльям» перестроиться.
Сложно сказать, стал ли Васин более цепким. С одной стороны, у Виктора уже было несколько матчей, в которых казалось, что он вырос в этом компоненте. Например, Васин довольно уверенно вел борьбу с Дзюбой в весеннем матче с «Зенитом». С другой стороны, защитник несколько раз упускал игроков «Крыльев» в последнем матче, в том числе и в эпизоде с первым голом.
Всё остальное осталось примерно на прежнем уровне – Васин всё ещё здорово читает эпизоды, в которых партнёров необходимо страховать, обладает неплохим рывком и загоняет соперника во фланг, но не очень удачно действует при кроссах, зачастую отпуская своего игрока.
Матч с «Крыльями». Разбор голов
Попробуем подробно разобрать голы в ворота ЦСКА в Самаре.
Кабутов получил мяч в полуфланге. На него вышел Магнуссон, но затем исландец остановился в метре от соперника и начал пласироваться, позволив Кабутову легко подать в штрафную. Гынзарь увёл Шарлию на край штрафной. Васин увидел Соболева и начал пятиться в его сторону; Фернандес также ушёл чуть глубже, ближе к нападающему.
Здесь важно отметить: насколько я могу утверждать, не находясь внутри клуба, защитники ЦСКА чаще всего при кроссах расставляются по створу (на ближней штанге, по центру ворот и на дальней штанге) и в первую очередь играют в своей зоне, по мячу, хоть и стараются одновременно контролировать игроков соперника. Васин пятился в сторону Соболева и ушёл чуть правее центра ворот. Фернандес же, по идее, должен располагаться примерно на уровне дальней штанги.
Через секунду мяч уже летел в направлении Соболева. Васин продолжал пятиться назад. Нормально выпрыгнуть, двигаясь спиной вперед, не так-то просто (нужно обладать отличной координацией), да еще и мяч висел достаточно высоко – перехватить подачу в воздухе Виктор не мог. Если кто и должен сыграть по этому мячу, так это Фернандес: обратите внимание, что Соболев находится в зоне ответственности Марио (чуть правее штанги – для удобства провел линию). Впрочем, Александр очень удачно поставил спину и просто не дал бразильцу выпрыгнуть.
Соболев отлично опустил мяч на землю, шикарно ушел в центр и пробил. Здесь к Васину есть претензии: он проиграл Александру борьбу, сыграв в единоборстве слишком аккуратно и отцепившись от нападающего практически сразу же. Старая слабость Васина проявилась.
Но:
1) Соболев убрал Ахметова одним движением;
2) Фернандес среагировал на движение Зиньковского и ушел правее, хотя мог и подстраховать Васина, уйдя левее, ведь по Зиньковскому включился Влашич. Да и в целом мяч в центре штрафной опаснее, чем в крайней ее части, где его мог бы получить партнер Соболева;
3) Шарлия выпал из эпизода и за четыре секунды не успел вернуться хотя бы в центр штрафной.
Понятно, что Васин неудачно сыграл в единоборстве, но, во-первых, такое случается со всеми, во-вторых, давно известно, что этого защитника можно продавить. Партнёры Виктора тоже сыграли не лучшим образом, но в первом голе винят исключительно Васина – это не совсем правильно, даже если у него была установка играть при кроссах не по зоне, а по Соболеву.
Со вторым голом всё проще. Сначала Шарлия проиграл Соболеву силовое единоборство после ввода мяча из аута. Васин вышел на подстраховку и занял грамотную позицию, расположив тело так, чтобы у Соболева не было возможности ускориться в центр. Александр умудрился выдать передачу на ход Антону, которого Ахметов догнал в штрафной, когда Акинфеев уже сыграл на выходе.
Антон смог отдать передачу назад, на Соболева, буквально сквозь Ахметова. Васин видел нападающего в штрафной (трижды посмотрел в его сторону), но бежал примерно на линию вратарской – видимо, не думал, что Антон сможет выполнить такую передачу. В теории, это можно назвать ошибкой, учитывая, что за спиной Васина не было ни одного адресата для прострела, который Виктор и контролировал (Акинфеев на тот момент только встал), но слишком категоричным здесь быть тоже не стоит.
Васин вылетел на Соболева в попытке заблокировать удар, но нападающий неожиданно убрал мяч пяткой под себя (от Александра такого мог ожидать только он сам) и зацепился об дальнюю ногу Виктора, которую тот убрать не мог. Конечно, Васин снова злоупотребил подкатом, но в этом эпизоде он хотел блокировать удар, а не вступать в отбор. Вина защитника в пенальти не так огромна, как кому-то может показаться – главный косяк все равно на Шарлии. Можно ли называть Васина отвратительным защитником после такого эпизода? Вряд ли.
Системные проблемы против «Крыльев»
В позиционной обороне Васин сыграл нормально: серьёзных ошибок не допускал, часто выходил на мяч и вступал в единоборства при длинных передачах «Крыльев», играл на опережение высоко и широко (что довольно тяжело для него, как мы уже знаем), снял буквально весь верх.
Проблемы у Виктора – как и у всего ЦСКА – начинались при контратаках «Крыльев». Например, в эпизоде ниже Васину пришлось срывать контратаку ценой желтой карточки за фол на Зиньковском. Пихать 30-летнему игроку с дважды травмированными крестами за то, что он не успел за две секунды добежать из центра поля до соперника и сыграть при этом в мяч, довольно странно. Более того, у Васина, как мы помним, были проблемы с фронтальными выходами; такая агрессивная подстраховка с движением вперёд – не совсем его.
ЦСКА в этом эпизоде мог получить контратаку 3vs3 на скорости – это говорит о системной проблеме, которая тянется еще с весны-2019. В данном случае Зиньковский убежал в контратаку примерно из той же позиции, откуда Обляков пошёл контрпрессинговать игрока «Крыльев» с мячом, заведомо не успевая к нему.
Другая ситуация, сильно напоминающая эпизод с пенальти. Шарлия не проиграл Соболеву верховую борьбу в центре поля, но Александр увёл защитника к бровке, после чего отдал пас Гынзарю, врывавшемуся из-за спины Бистровича. В этом эпизоде смущает позиция Васина – он слишком близко подошёл к партнёру, потеряв контроль центра. Но, во-первых, страховать своих защитников должны были и Бистрович (выпал из эпизода), и Обляков (догнал Гынзаря), во-вторых, на записи видно, что Гончаренко активно жестикулирует Васину, чтобы тот подошёл поближе.
Васина можно и нужно ругать за матч с «Крыльями», но без мяча плохо сыграли практически все «армейцы». Более того, у команды Гончаренко есть системные проблемы, которые исходят не от одного Васина.
Васин и Шарлия – проблемная пара в центре защиты
Пара Виктора со Звонимиром в центре обороны смотрелась ненадежно ещё на предсезонке.
Шарлия недостаточно качественно выбегает в отбор. Проблема проявилась не только в матче с «Крыльями», когда Звонимир то пролетал Соболева (перед пенальти), то отскакивал от него после борьбы и давал много свободы (контратака на 72-й минуте); на предсезонке хорват точно так же отлетал от, например, Шомуродова в матче с «Ростовом».
Эпизод, очень напоминающий случай с Соболевым: Шарлия вылетел на Шомуродова, но Эльдор легко развернул Звонимира и убежал по свободному пространству. Васин успел накрыть нападающего у штрафной и не дал ему пройти в центр, а затем выткнул мяч из-под его ноги. Отличие этого эпизода от случая с Соболевым – в отсутствии поддержки Шомуродова: Эльдор очень долго не имел вариантов с пасом, а Александр в какой-то момент имел 2vs1 с Антоном против Васина. Обляков и Магнуссон вряд ли бы могли догнать кого-либо из игроков «Ростова».
Интересно, что Шарлия против «Ростова» играл правого центрального защитника, а Васин – левого. Это логично с точки зрения игры против контратак. ЦСКА уязвимей справа, так как Фернандес уходит глубоко на чужую половину, соответственно, быстрый Шарлия покрывает большое пространство, которое оставляет Марио, а Васин страхует хорвата. Но против «Крыльев» справа играл Виктор. Вероятно, это было сделано ради продвижения мяча: при развитии «армейцы» действовали с тремя игроками в первой линии, и два крайних – Магнуссон и Васин – отвечали за продвижение по полуфлангам. С другой стороны, бедный Васин мучался в попытках закрывать зону за Фернандесом.
При этом Шарлия слабо страхует Васина. Это проявляется даже в позиционной обороне – в эпизоде ниже, например, Васин выдвинулся на Гынзаря, но Шарлия не сблизился с партнёром, хотя, по идее, должен был. Можно сказать, что Звонимир держал Соболева, но нападающего в таких ситуациях может контролировать и крайний защитник, то есть Магнуссон; более того, Александр находился за спиной Шарлии.
Ко всем проблемам добавляется ещё и отсутствие сыгранности: Шарлия и Васин против «Крыльев» периодически вдвоём выходили на один мяч, не всегда понимали намерения партнёра и так далее.
Почему Гончаренко использует Васина и Шарлию?
С Васиным всё просто. С уходом Бекао внезапно оказалось, что в ЦСКА нет других страхующих защитников: Дивеев, Магнуссон, Шарлия – все они играют в другом стиле. Набабкина Гончаренко тоже вряд ли расценивает как центрального защитника в двойке, не говоря уже о Чернове. Вот и получается, что Васин в старте необходим.
Почему играет Шарлия – вопрос чуть сложнее, но ответ тоже есть: Гончаренко видит Магнуссона левым защитником, пусть и с немного необычными для этой позиции функциями, пара Дивеев-Васин слишком медленная и тяжёлая, а про Набабкина и Чернова все уже сказано.
В итоге Васин вынужден играть в двойке защитников в команде, которая использует довольно высокую (по меркам РПЛ точно) линию обороны, а также покрывать много пространства при контратаках соперников чуть ли не в одиночку. Для тридцатилетнего защитника с двумя крестами такая роль крайне тяжела. Васина и так нельзя было считать топом из-за приличного набора минусов, но, играя на оптимальной позиции, Виктор маскировал большую часть своих проблем. Теперь Васину ещё сложнее, а все его слабые стороны выставлены напоказ из-за системы.
В тексте использовались данные WyScout, WhoScored и InStat.
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