«Я выиграю эту борьбу». Михайлович болен лейкемией, но не сдаётся

13 июля главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что врачи диагностировали у него лейкемию. По словам Михайловича, он собирался открыть эту информацию для широкой общественности несколько позже, однако без его согласия новость опубликовала газета Corriere dello Sport. В результате ему пришлось созывать специальную пресс-конференцию, на которой он и объявил о своей болезни. Примечательно, что, несмотря на предстоящий курс лечения, сербский специалист останется на посту главного тренера команды. Это подтвердил и директор клуба Вальтер Сабатини.

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Журналистам Синиша рассказал о своём состоянии в свойственной ему прямой и откровенной манере: «Это стало для меня настоящим потрясением. Я проплакал несколько дней, перед глазами пронеслась вся моя жизнь. Но теперь с нетерпением жду начала боя. Это агрессивная болезнь, но её можно победить. Я уверен, и у меня нет никаких сомнений в том, что я выиграю эту битву. К сожалению, мне ничего не дали в жизни. Мне пришлось бороться за всё. Теперь я буду бороться и с этим».

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Детство

Слова Синиши о том, что ничего в жизни не далось ему легко, совсем не преувеличение. Михайлович родился в маленьком хорватском городке на берегу Дуная и вырос в селе Борово. Его отец был водителем грузовика, а мать – работницей обувной фабрики, поэтому рассчитывать на то, что блага будут падать на него с неба, просто не приходилось.



Ещё будучи ребёнком, Синиша решил, что непременно станет футболистом. Он вспоминает, как, возвращаясь с тренировок, часами колотил мячом по железным воротам дома, так что отцу потом нужно было их ещё не раз менять. Соседи жаловались на шум, но, если бы это могло остановить маленького Миху, он бы никогда не вырос тем, кем мы все его сейчас знаем. Вообще, стоит ли сомневаться в том, что ранние годы во многом определяют всю нашу последующую жизнь? Возможно, благодаря трудолюбию и здоровой упертости, проявившимся еще в детстве, много лет спустя Синиша прославится, как один из лучших в мире исполнителей штрафных. Однажды он прокомментировал это с известной долей самоиронии: «Я не знаю, смогу ли когда-нибудь играть в футбол, если не будет штрафных ударов». Впрочем, Михайлович скромничает. Забивать он умел с совершенно разных позиций. Недаром ему дали прозвище Бомбардировщик из Борово.



Надо заметить, что с самого детства Синиша Михайлович сочетал в себе два достаточно противоречивых качества: он рос непослушным ребёнком, но при этом в учёбе всегда проявлял прилежность. Годы спустя подобное соотношение черт стало одной из его главных особенностей. На поле Миха был далеко не пай-мальчиком. Его неуступчивость порой переходила в откровенную грубость и неспортивное поведение, но что касается тренировочного процесса, он всегда демонстрировал стопроцентную самоотдачу и готовность работать над собой. Позже, когда он станет тренером, то начнёт требовать такого отношения к работе и от своих футболистов. Неудивительно, что дисциплина станет одной из главных составляющих его команд.

Начало карьеры

В возрасте 20 лет Михайлович переехал в Нови Сад, что в пригороде Белграда. Здесь он стал выступать за футбольный клуб «Войводина». Первое время ему было тяжело. За его ярко выраженную провинциальность партнёры прозвали его Трактористом, но в свои молодые годы Синиша мог за себя постоять и быстро адаптировался в команде. Совсем скоро он выиграл первенство Югославии в качестве её основного игрока. А затем в 21 перешёл в «Црвену Звезду», с которой в первый же свой сезон стал обладателем Кубка чемпионов.



Вообще, каким бы обидным ни казалось прозвище Тракторист, есть в нём что-то совершенно безвинное и действительно подходящее Синише. Крепкий, здоровый, немного угловатый и грубый, в нём не было и нет показного лоска. Михайлович — настоящий мужик. Он может, будучи тренером, разгромить раздевалку после провального первого тайма, но в то же время всегда готов взять ответственность за поражение на себя. Его репутация чересчур сурового наставника, возможно, несколько преувеличена. Так, например, Фабио Капелло, называвший Синишу своим наследником, отметил, что не считает его слишком жёстким, но лишь тем, кто требует от футболистов уважения и профессионализма.

Война в Югославии

В 1991 году в Югославии началась война, навсегда изменившая судьбу страны и живших в ней простых людей. Семья Михайловича не стала счастливым исключением. Сам он так вспоминает об этом: «В моём доме в Белграде, случалось, жило по 25 беженцев, а то и по 30. Я шёл спать в гостиницу. Я играл за «Црвену звезду» в постоянном страхе, что моих родителей могут убить в любую минуту».



События тех лет во многом предопределили дальнейшую жизнь и мировоззрение Михи, в частности его отношение к футболу и профессии. Коллеги говорят о нём как о решительном человеке с сильной волей. Так, например, 10 лет назад 40-летний Михайлович принял тонущую в Серии А «Катанию». Когда журналист спросил его, не боится ли он браться за эту работу, особенно после недавнего увольнения из «Болоньи», и что вообще помогает ему никогда не сдаваться, Синиша ответил: «Я пережил две войны, видел, как умирают дорогие мне люди и мои родные. Мой лучший друг, хорват, пришёл рушить мой дом, потому что иначе его бы убили. Всё это закалило мой характер. Футбол — это развлечение, теперь меня ничто не может испугать».

Переезд в Италию

В 1992 году Михайлович перебрался в Италию, по сути, ставшей его второй родиной. Вначале здесь у него был не самый удачный опыт в «Роме», а затем последовал трансфер в «Сампдорию», который изначально выглядел понижением в классе. Однако в Генуе Синише удалось раскрыться, и в «Лацио» он уже переходил в статусе опытного игрока. Там его карьера вышла на качественно новый уровень. В столичном клубе как игрок он провел, пожалуй, лучшие годы и многого добился. С «лациале» Михайлович выиграл чемпионат и Кубок Италии, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. В Вечном городе ему удалось стать своим, одним из наиболее значимых и колоритных игроков той успешной эпохи «Лацио».



Но как бы хорошо ни складывались у него дела в Италии, он никогда не оставался в стороне от того, что происходило в его родной стране. Во время натовских бомбардировок Белграда Михайлович участвовал в различных акциях протеста и занимался созданием благотворительных фондов в пользу сирот и пострадавших. На матчи Серии А он выходил с чёрной траурной повязкой, а под футболкой «Лацио» была ещё одна с надписью в поддержку Югославии.



Синиша всегда чувствовал сопричастность со страной, в которой родился и вырос. Он активно выступал за сборную и, уже став тренером, говорил, что, если перед ним будет стоять дилемма, работать в каком-либо клубе или тренировать национальную команду Сербии, то выбор будет неизменно в пользу последней.

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Михайлович-тренер

К настоящему моменту Синиша Михайлович не стал выдающимся тренером. В его послужном списке нет трофеев и значимых достижений. Вполне вероятно, что достичь больших высот на этом поприще ему никогда и не удастся, а годы, проведённые в качестве игрока, так и останутся самыми успешными в его карьере. Тем не менее здесь ему тоже есть чем гордиться. Именно во многом благодаря Синише сборная Италии получила сменщика Буффона – Джиджи Доннарумму. При нём же раскрылся Алессио Романьоли, который уже в ближайшим будущем может стать основным центральным защитником национальной команды. Михайлович — один из тех, кто не боится доверять молодёжи, а для тренера это всё-таки показатель смелости.



Кроме того, в прошлом году Синиша Михайлович спас «Болонью» от вылета в Серию B. На посту главного тренера он сменил Филиппо Индзаги, и при нём улучшились не только результаты, но и сама игра команды.

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Жозе Моуринью как-то сказал, что ему как профессионалу не нужен игрок – прекрасный человек, ему нужен тот, кто будет забивать голы. Говоря о себе как о тренере и человеке, Синиша Михайлович (если не воспринимать буквально) выразил, в некотором роде, мысль-перевёртыш: «Я всегда ценил в этом мире две вещи: наличие яиц и умение отвечать за свои слова. Если у кого-то есть сомнения, то можете спросить у президентов других клубов, в которых я работал. Под сомнение могут быть поставлены мои тренерские способности, но не человеческие качества».



Мне кажется, что это и есть своеобразная квинтэссенция его отношения к профессии, себе и окружающим. Синиша Михайлович харизматичный, умеющий общаться и располагающий к себе. В футболе он один из самых ярких персонажей своего поколения. Однако имеет ли все это сейчас для него значение? Ведь через трудности и беды в жизни проходит не футболист, тренер или кто-то еще, а в первую очередь, человек. В этом мы все без исключения одинаковы. Синише хочется пожелать здоровья и сил. И пусть он не забудет, что ему ещё обязательно нужно покататься на падлборде со старым другом Роберто Манчини.