Водителя Фернандо задержали с запрещёнными таблетками. Он вёз в Россию наркотики

Что случилось?

Как сообщает бразильский Record TV, около четырёх месяцев назад обычный работяга Робсон вместе со своей женой вылетел из Рио-де-Жанейро в Москву на заработки. В столице России он должен был стать личным водителем полузащитника «Спартака» Фернандо.

Всё бы ничего, однако шофёр не смог добраться даже до дома футболиста – его задержали в московском аэропорту. В одной из трёх сумок, которые Робсон в Москву, нашли несколько пачек с 60 запрещёнными в России таблетками, содержащими метадон.



По словам родственников Робсона, полицейские должны были его освободить на 30 суток, чтобы дать мужчине возможность привезти рецепт врача на покупку таблеток в Бразилии, где они разрешены. Тем не менее, водитель до сих пор находится за решёткой. Супруга арестованного бразильца признаётся, что в российской тюрьме её мужу сейчас очень несладко.



«Он говорил мне: «Любовь моя, здесь очень плохо. Думаю, меня застрелят», — отмечала жена Робсона.

Как на это отреагировал Фернандо

Как утверждают члены семьи Робсона, футболист совершенно не помогает своему водителю. Фернандо не реагирует на беду шофера, похоже, не желая вляпываться в неприятную историю. Полузащитник даже не отвечает на звонки и сообщения бразильских журналистов.



Также безучастен к судьбе водителя и тесть игрока Уильям Перейра де Фариа, на имя которого, как оказалось, выписан рецепт врача.

Что такое метадон?

Метадон – это синтетический лекарственный препарат, принадлежащий к группе опиоидов. Он применяется в качестве обезболивающего, а также, внимание, при лечении наркотической зависимости.



Метадон и его производные входят «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». В отличие от Бразилии, где этот препарат продаётся по рецепту врачей, в нашей стране оборот метадона запрещён.

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Какое наказание грозит Робсону?

Судьба бразильца зависит от веса таблеток и статьи, которую ему вменяют. Если цель сбыта не смогут доказать, а вес препарата не превысит 2,5 грамм (крупный размер), то Робсону грозит штраф или лишение свободы до трёх лет. Если всё же бразилец «попался» с крупной массой вещества, то срок заключения может составить 10 лет. В самом худшем из сценариев (доказанное покушение на сбыт в крупном размере) водителю грозит до 15 лет лишения свободы.