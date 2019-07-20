Головин начал с поражения. Его «Монако» играл с «Эвертоном»

В прошлый раз футболист сборной России в состав не попал. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

«Локомотив» продлил контракт с Гилерме на три года



«Локомотив» объявил на своём официальном сайте о продлении контракта с голкипером Маринато Гилерме.



Новое соглашение между 33-летним вратарём и «железнодорожниками» рассчитано на три года.



Ранее сообщалось, что интерес к Гилерме проявляли «Спартак» и «Зенит». Сам «Локомотив» предпринимал попытки сохранить футболиста, однако варианты клуба с продлением сотрудничества по схеме «1+1» и на два года голкипер отклонил.



Гилерме перешёл в «Локомотив» летом 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе». Трансфер футболиста обошёлся «железнодорожникам» в € 1,25 млн. В минувшем сезоне 33-летний вратарь принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 28 голов (1 — автогол), а также получил две жёлтые карточки.

Кто сильнее: Гилерме или вратари «Спартака»? Разбор Внутри – много статистических данных.

«Монако» с Головиным уступил «Эвертону» в товарищеском матче



Завершился товарищеский матч между «Монако» и «Эвертоном». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу команды из Ливерпуля.



Единственный гол в игре был забит на 72-й минуте. Его автором стал защитник «ирисок» Шеймус Коулман.



Полузащитник «Монако» Александр Головин отыграл во встрече весь второй тайм. В перерыве он заменил Адама Таоре. Россиянин не смог помочь монегаскам избежать очередного поражения во время предсезонной подготовки.



«Монако» — «Эвертон» — 0:1 (0:0)

Гол: Коулман (72)

«Монако»: Бенальо, Панцо, Глик (Налдо, 65), Жемерсон, Шадли (Сидибе, 65), Диаш, Мартинш, Фабрегас, Траоре (Головин, 46), Лопеш, Силла.

«Эвертон»: Стекеленбург, Коулман, Кин, Гибсон, Динь, Шнайдерлин (Уолкотт, 46), Гомеш, Броадхид, Сигурдссон, Бернард, Ньяссе.

Головин не попал в заявку «Монако» на товарищеские матчи в Бельгии

Российские легионеры в Европе. Что нового у Черышева и других? Васютин, Жиров и Комличенко могут сменить клубы, а Лодыгин и Нойштедтер точно не останутся там, где завершали сезон.

Сборная России сыграет с Бельгией матч отбора Евро-2020 в Санкт-Петербурге



Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября на одноимённом стадионе, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Встреча начнётся в 20:00 мск.



После игры в Санкт-Петербурге сборная России отправится в Сан-Марино, где 19 ноября она сыграет заключительный матч отборочного турнира с местной национальной командой.



После четырёх сыгранных туров подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в своей группе, набрав 9 очков. Команда начала отборочный турнир с поражения бельгийцам (1:3). После этого она поочерёдно обыграла Казахстан (4:0), Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0).



Свой следующий матч отборочного турнира Россиия сыграет с Шотландией в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» 6 сентября.

На матче «Динамо» — «Рубин» впервые в РПЛ будет использована система VAR



Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что впервые система видеопомощи арбитрам в Премьер-Лиге заработает на матче «Динамо» — «Рубин». Игра состоится в Москве в воскресенье, 21 июля.



«РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во 2-м туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR. РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и „Матч ТВ“. Уверен, что наше долгосрочное сотрудничество будет эффективным. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет „Динамо“ — „Рубин“, — цитирует Дюкова официальный сайт РФС.

Очень важное интервью о судействе. Теперь оно в РПЛ должно быть другим Александр Егоров даёт сигнал футбольным командам. Футболисты РПЛ, потом не говорите, что не читали.

«ПСЖ» готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком мира



«Пари-Сен-Жермен» готов предложить своему форварду Килиану Мбаппе новый контракт, утверждает El Pais.



По информации источника, руководство парижан опасается, что 20-летний нападающий после своих слов о возможном участии в новом проекте может покинуть клуб. Ввиду этого «ПСЖ» намерен предложить футболисту новый контракт сроком до 2025 года с заработной платой € 50 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком планеты.



Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за € 135 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 20-летний футболист принял участие в 43 матчах. На счету француза 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Его нынешний контракт с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

Мбаппе ценнее Месси и Роналду! Самые дорогие игроки мира Топ-10 футболистов, стоящих более 100 млн евро по оценке Transfermarkt. Криштиану тут нет.

Месси отдыхает на эксклюзивном курорте, одна ночь на вилле стоит € 5,5 тыс.



Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси во время межсезонья вместе с женой и детьми отдыхает на эксклюзивном курорте на острове в Карибском бассейне. Как сообщает Give me Sport, одна ночь на вилле на этом острове стоит около € 5,5 тыс.



На курорте есть собственный пляж с белым песком, а остров настолько уединён, что до него можно добраться только на лодке, а машин нет. Курорт имеет 40 красивых номеров и вилл прямо на пляже, откуда открывается красивый вид на море.

«Рома» согласовала с «Ювентусом» аренду Игуаина



Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин близок к переходу в «Рому», сообщает AS со ссылкой на Corriere dello Sport.



По информации источника, римляне уже согласовали со «старой синьорой» условия годичной аренды 31-летнего нападающего. Она обойдётся «волкам» в € 9 млн. По её истечении «Рома» будет иметь право выкупа контракта аргентинца за € 27 млн. Теперь римскому клубу предстоит согласовать с футболистом условия личного контракта.

В сезоне-2018/19 Игуаин выступал на правах аренды сначала за «Милан», а затем за «Челси». В составе россонери нападающий записал в актив 6 голов и 1 результативную передачу в 15 матчах Серии А. За лондонцев 31-летний футболист забил 5 мячей в 14 встречах английской Премьер-лиги. Соглашение аргентинца с итальянской командой рассчитано до 2021 года.

Украинскому клубу запретили играть домашние матчи Лиги Европы на своём стадионе



«Александрия» сообщила, что клуб не сможет принимать матчи группового этапа Лиги Европы на своём домашнем стадионе.



«Наш регион не соответствует требованиям Регламента соревнований Лиги Европы УЕФА сезона-2019/20. Такой вывод от специалистов УЕФА поступил в клубный офис «Александрии» через месяц после проведения инспекции. Как мы уже сообщали, в июне инспекторы УЕФА посетили наш клуб — специалисты проверили готовность инфраструктуры стадиона «Ника» к проведению официальных международных матчей группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



По итогам визита инспекторы подготовили отчёт, согласно которому администрация УЕФА не смогла принять Александрию как место для группового этапа Лиги Европы. В частности, представитель УЕФА Кот Далтон в официальном письме, которое мы получили сегодня, отметил такие факторы, как слишком далёкое расстояние до аэропортов Кривого Рога, Днепра и Киева и отсутствие в нашем регионе надлежащей гостиничной инфраструктуры (фактически первый четырёхзвёздочный отель расположен более чем в трёх часах езды на автобусе — отчёт). Также, стандарты гостиниц в нашем регионе не являются приемлемыми по размерам и качеству для размещения должностных лиц УЕФА, партнёров и болельщиков.



Об альтернативном месте проведения соревнований Лиги Европы УЕФА мы сообщим в ближайшее время», — говорится в заявлении на официальном сайте «Александрии».