«Ростов» сильнее по составу и игре, но выиграет «Спартак». Прогнозы на 2-й тур

Первый тур нашего конкурса выдался не слишком результативным.

Лучший результат у Бориса Игнатьева, угадавшего разницу в играх «Арсенал» — «Динамо» и «Ростов» — «Оренбург», а также исходы встреч «Урал» — «Уфа», «Спартак» — «Сочи» и «Зенит» — «Тамбов». 9 очков.

Корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков предсказал разницу в игре «Арсенал» – «Динамо» и исходы матчей

«Спартак» – «Сочи», «Ростов» – «Оренбург» и «Зенит» – «Тамбов». Итого — 6 очков.

Олег Нефёдов из Санкт-Петербурга заработал 4 очка, угадав разницу в игре «Спартак» – «Сочи» и исход встречи

«Зенит» – «Тамбов».

Мирзов – в «Спартаке», Шюррле хочет в Москву. Что происходит на рынке РПЛ Главные новости о трансферах с участием российских клубов за последнюю неделю.

Прогноз специалистов

Максим Деменко, известный в прошлом футболист:

«Уфа» — «Краснодар» — 1:1

Рискну предположить, что «Уфа» даст бой «Краснодару», несмотря на превосходство гостей в классе. В этом матче будет результативная ничья.



«Крылья Советов» — «Арсенал» — 2:1

Самарцы будут на эмоциональном подъёме после победы над ЦСКА в прошлом матче. Им по силам одолеть «Арсенал» на своём стадионе.

В России растёт молодой форвард, похожий на Дзюбу. «Зениту» стоит присмотреться Александр Соболев крут не столько дублем в ворота ЦСКА, сколько своим функционалом.

ЦСКА — «Оренбург» — 1:0

Для армейцев этот матч будет тяжёлым, учитывая поражение в предыдущей игре. Хозяева постараются исправиться перед своими болельщиками и одержат минимальную победу.



«Ростов» — «Спартак» — 0:1

Это самый тяжелый матч для прогнозирования. Рискну и поставлю на «Спартак», несмотря на то, что «Ростов» сейчас сильнее москвичей по игре и по составу. Всё-таки красно-белые иногда выигрывают в матчах, где от них этого никто не ждёт.

Мирзов — в «Спартаке». Объясняем, зачем он Кононову Олег Георгиевич предпочитает знакомых вингеров.

«Урал» — «Ахмат» — 1:1

Поставлю на ничью, потому что обе команды хорошо проявили себя в первом туре, сейчас сложно выделить сильнейшего в этой паре.



«Локомотив» — «Тамбов» — 3:1

Победа «Локомотива», однозначно. Сёмин не допустит второй подряд осечки в домашнем матче. «Тамбов» показал себя играющей командой, поэтому один гол гости смогут забить.



«Динамо» — «Рубин» — 2:0

Поставлю на «Динамо», поскольку там работает мой товарищ Дима Хохлов. Я желаю ему удачи и жду победу хозяев.

«Сочи» — «Зенит» — 1:3

Несмотря на хорошую игру в матче со «Спартаком», «Сочи» пока не имеет большого опыта выступлений в РПЛ. Чего не скажешь о «Зените». Опыт поможет питерцам одержать победу.

«Первым делом Бердыев закрыл тренировки». Душевное интервью с Калачёвым Про третью степень артроза, провокацию Моуринью и шутки с Навасом в душе.

Прогноз читателей

Иван Мальцев (Москва):

«Уфа» — «Краснодар» — 1:2

«Краснодар» проиграл в первом туре, пора браться за дело. Кроме того, «быки» традиционно сильно играют против «Уфы».

«Крылья Советов» — «Арсенал» — 2:1

Самарцы очень понравились в игре с ЦСКА, надеюсь, во втором туре они сыграют так же ярко.

ЦСКА – «Оренбург» — 1:0

«Армейцы» сделают выводы и победят дома соперника, который явно им по зубам.

Васин действительно средний защитник. Но проблемы ЦСКА его добивают Виктор – не топовый центрдеф, но уровня РПЛ. Его пара с Шарлией – большая проблема для «армейцев».

«Ростов» — «Спартак» — 0:0

Здесь я поставлю на безголевую ничью. Команды сыграют осторожно и уйдут с поля без голов.

«Урал» — «Ахмат» — 2:1

Предположу, что «Урал» снова выиграет на своём поле. Хотя «Ахмат» стартовал тоже здорово.

«Локомотив» — «Тамбов» — 2:1

Ну тут всё очевидно.

«Динамо» — «Рубин» — 2:1

В первом туре обе команды сыграли вничью в гостях и ничья «Рубина» с «Локо» вроде бы весит больше. Но в этом матче победит «Динамо».

«Сочи» — «Зенит» — 1:2

«Сочи» хорошо играл со «Спартаком», но проиграл из-за судейских ошибок. А здесь скажется класс и опыт «Зенита».

«Анюков спросил, сможет ли вернуться». Гендиректор «Зенита» – о трансферах Чемпионы России продлили договор с бизнес-партнёром, а Александр Медведев рассказал о трансферах.

Прогноз журналистов

Александр Титеев, выпускающий редактор «Чемпионата»:

«Уфа» — «Краснодар» — 0:1

Обе команды начали чемпионат с гостевых поражений и, разумеется, во втором туре будут стремиться к победе. Как более классная команда, верх возьмёт «Краснодар». В его пользу говорит и статистика. В РПЛ «Уфа» и «Краснодар» сыграли друг с другом 10 матчей и только в одном случае победили хозяева поля! В остальных были ничьи и победы гостей. В Уфе «быки» два последних матча выиграли со счётом 1:0. Не буду изменять традиции – поставлю на 1:0 в пользу краснодарцев.



«Крылья Советов» — «Арсенал» — 1:1

Самарцы в первом туре преподнесли сенсацию, одолев на своём поле ЦСКА. «Арсенал» разошёлся миром дома с «Динамо». Думается, на сей раз силы будут равны. Кстати, туляки не самый удобный соперник для «Крыльев Советов». В четырёх матчах между ними были зафиксированы три победы «Арсенала» и одна ничья. Поставлю на 1:1.

ЦСКА – «Оренбург» — 2:0

Болельщики ЦСКА не поймут свою команду, если она не реабилитируется за поражение в Самаре. Будет 2:0 в пользу красно-синих.



«Ростов» — «Спартак» — 2:1

В июне команды встречались на предсезонном турнире в Австрии, и тогда победили южане. Сезон же они начали с минимальных побед на своих полях – над «Оренбургом» и «Сочи». При этом подопечные Валерия Карпина выглядели, пожалуй, более цельным коллективом, чем команда Олега Кононова. К тому же в Ростове-на-Дону красно-белые играют из рук вон плохо. В десяти последних официальных матчах они потерпели здесь 8 поражений. Поставлю на победу хозяев – 2:1.



«Урал» — «Ахмат» — 1:1

Обе команды стартовали с домашних побед – над «Уфой» и Краснодаром», соответственно. «Урал» два последних матча дома у грозненцев выиграл. Но что-то подсказывает, что третьей подряд победы над оппонентом у «шмелей» не получится. Между прочим, ни в одном из домашних матчей прошлого чемпионата «Уралу» не удалось сыграть в обороне на ноль. Продолжилась эта серия и в сезоне нынешнем. Так что ставлю на результативную ничью 1:1.



«Локомотив» — «Тамбов» — 2:0

При всём уважении к дебютанту Премьер-Лиги силы соперников неравны. Тем более что в стартовом туре «Локо» не сумел выиграть дома у «Рубина» и второй осечки себе не позволит. Поэтому 2:0 в пользу «железнодорожников».



«Динамо» — «Рубин» — 1:1

Команды стартовали с ничьих 1:1, добытых в гостях. Что же касается их личного противостояния, то всем известен факт: «Динамо» не может выиграть у «Рубина» в течение 11 официальных матчей подряд! Причем подавляющее их количество – восемь – завершились вничью. Ну, а если взять 26 последних матчей команд, то побед у бело-голубых над казанцами наберётся всего одна. Поставлю на продолжение этой удивительной серии и результативную ничью – 1:1.



«Сочи» — «Зенит» — 1:1

Дебютант Премьер-Лиги был в нескольких десятках секундах от того, чтобы стартовать в Москве ничьей со «Спартаком». «Зенит» помучился дома с другим новичком РПЛ «Тамбовом» (2:1). Похоже, что питерцы не станут форсировать форму, предпочтя выйти на пик к началу группового этапа Лиги чемпионов. Поэтому очки они в этом поединке вполне могут потерять. Рискну предположить счёт 1:1.