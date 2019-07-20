На Кубке Африки победил европейский футбол. Алжиру хватило одного удара

В Египте завершился 32-й розыгрыш Кубка африканских наций. Этот турнир был особенным как минимум по двум причинам: он прошёл летом, а не зимой, как раньше, и в плей-офф использовалась система VAR. Золото завоевала сборная Алжира, которая ранее выиграла трофей только однажды – в 1990 году.

Салах, Мане, VAR, сбор средств и бойкоты. Зачем следить за Кубком Африки — 2019 Разбираемся в 32-м, революционном розыгрыше турнира.

Как Алжир выиграл финал у Сенегала

Пожалуй, в финал действительно вышли сильнейшие команды Кубка Африки. У Сенегала очень приличный состав во главе с Садио Мане из «Ливерпуля», а Алжир, прежде всего, брал блестящей организацией. Кстати, эти соперники сыграли на групповом этапе: Алжир победил – 1:0.

До финала это был единственный пропущенный мяч сенегальцами на турнире. Но в матче за золото «Львы теранги» пропустили от алжирцев уже на второй минуте! Форвард «Аль-Садда» Багдад Бунеджа ловко ушёл от опеки Шейку Куйяте и пробил из-за штрафной. Мяч попал в ногу Салифа Сане, который заменил дисквалифицированного лидера обороны сенегальцев Калиду Кулибали, и по непредсказуемой для вратаря траектории влетел в сетку.

Во многом благодаря везению «Лисы пустыни» получили преимущество. Стали играть от обороны, причём действовали очень жёстко. Чувствовали, что сенегальцы должны дрогнуть в таком футболе. Игроки постоянно валялись на газоне. Судья Нянт Алиум из Камеруна смотрел на все это с улыбкой – давал бороться. Ему не требовалась помощь системы VAR, за которую, что любопытно, отвечал рефери из Франции. В первом тайме у экс-голкипера «Крыльев Советов» Раиса М’Боли было мало настоящей работы.

А вот после перерыва Алиум использовал VAR. На исходе часа игры мяч в штрафной сборной Алжира попал в руку полузащитнику Адлену Гедиура. Кажется, даже с повтором судья мог трактовать момент по-разному: алжирец вроде бы прижал руку к телу, однако чуть-чуть оторвал её, когда мяч пролетал мимо. Но, скорее всего, камерунец принял справедливое решение не назначать пенальти в пользу сборной Сенегала.

Во втором тайме давление со стороны «Львов теранги» возросло, но игра сенегальца была простоватой. Они что-то создавали лишь за счёт индивидуальных действий своих классных игроков. Алжир больше напоминал типичную европейскую команду, поэтому «Лисы пустыни» перекусили соперника и контролировали ситуацию на поле. Хотя глядя на статистический перевес сборной Сенегала по ударам, можно подумать, что она возила соперника – 12:1 (в створ – 3:1). Тем не менее победа команды Джамеля Бельмади справедлива.

Кто стал лучшим на Кубке Африки?

Лучшим игроком турнира был признан, естественно, представитель сборной Алжира – полузащитник «Эмполи» Исмаэль Беннасер. Абсолютно заслуженно. Впрочем, никто бы не удивился, если бы награда досталась и главной звезде алжирцев Рияду Марезу. М’Боли выиграл приз лучшему голкиперу Кубка Африки. Кто ещё заслуживал индивидуального трофея, так это Джамелледин Бенламри. Он никогда не играл в Европе, выступает за аравийский «Аль-Шабаб», но скауты европейских клубов наверняка пожалели, что ему уже 29 лет. Центральный защитник был великолепен.

Лучший бомбардиром стал нападающий сборной Нигерии и «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало, забивший пять мячей. У Мареза, Мане, алжирца Адама Уна и конголезца Седрика Бакамбу по три гола.

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Как сыграл Египет – хозяин турнира и бывший соперник России?

Год назад мы всерьёз опасались Египет во главе со звездой «Ливерпуля» Мохамедом Салахом и считали эту команду главным соперником сборной России на ЧМ-2018. Тогда египтяне разочаровали своих болельщиков и порадовали российских, так что должны были реабилитироваться на домашнем Кубке Африки. Однако после ухода аргентинца Эктора Купера, которого сменил мексиканец Хавьер Агирре, стало только хуже.

Правда, на групповом этапе сборная Египта достаточно уверенно заняла первое место, одержав три победы над Зимбабве (1:0), ДР Конго (2:0) и Угандой (2:0). Тем не менее хозяева вылетели уже на стадии 1/8 финала. Сенсационное поражение египтянам нанесла сборная ЮАР – 1:0. Салах не «сделал разницу», забив на турнире всего два гола.

Сразу же после неудачи был уволен главный тренер Агирре. Кроме того, своих постов лишились президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида и главы технического и административного штабов.

Каким был самый курьёзный случай на Кубке Африки?

Пожалуй, самый курьёзный эпизод на турнире случился в четвертьфинальном матче Алжир – Кот-д’Ивуар.

Защитник алжирской сборной Рами Бенсебаини решил обмануть судью, несмотря на появление системы VAR. Ведя единоборство с ивуарийским форвардом Уилфридом Заха, игрок «Ренна» схватил соперника за руку и ударил ей себя по лицу. После чего упал на газон. Очевидно, Бенсебаини рассчитывал на удаление Заха, однако арбитр проигнорировал этот момент. Почему-то судьи с VAR не подсказали главному посмотреть повтор, чтобы наказать Бенсебаини, а, может, тот сам отказался тратить на это время. Как бы то ни было, алжирец – автор симуляции года.