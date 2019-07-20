Как живёт Криштиану Роналду в Турине

Год назад Криштиану Роналду переехал в Турин, чтобы помочь «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов. О победах и рекордах 34-летнего нападающего мы пишем регулярно. Но в этом материале расскажем, как живёт португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми.

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Дом

Перебравшись в «Ювентус», Роналду первым делом стал самостоятельно искать новый дом для своей семьи. Как сообщали итальянские СМИ, Криштиану отказался от нескольких вариантов и выбрал шикарный особняк, расположенный в самом центре города на холмах возле церкви Гран-Мадре-ди-Дио. Добраться туда можно только по частной дороге. Его вилла скрыта от посторонних глаз благодаря большому количеству деревьев и прочей растительности, но в то же время имеет красивый вид на город. Говорят, португальцу понравилось, что туринский дом похож на тот, в котором семья футболиста жила в Мадриде. В нём восемь спален, четыре ванные комнаты и большие окна. Нападающий любит современную архитектуру и дизайнерскую мебель.

Территория, которую арендует Роналду, равна приблизительно 800 м2. На вилле звезды мирового футбола есть бассейн и тренажёрный зал. Рядом с особняком – огромный сад, в котором любят гулять дети Криштиану. Ещё есть дом для прислуги и гостей. Кстати, вместе с собой португалец привёз шеф-повара, диетолога и физиотерапевта. Входа на территорию всего два (один сверху холма, а второй с нижней дороги), разумеется, оба под надёжной охраной.

Это элитный район Турина, так что в соседях у португальца другие знаменитости. Не только игроки и связанные с футбольным бизнесом люди, такие как президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. Здесь же поселились известные представители шоу-бизнеса, владельцы крупных предприятий, богатые архитекторы и художники.

Автомобили и самолёт

Криштиану любит быструю езду. В его коллекции более двух десятков автомобилей. Сообщалось, что португалец приобрёл себе даже Bugatti La Voiture Noire за 11 млн евро. Этот выпуск посвящён 110-летию французской компании. Максимальная скорость – 420 км/ч.

Кроме того, Криштиану владеет личным самолётом – Gulfstream G650. Его ориентировочная цена составляет 31,7 млн евро. Внутри это самая настоящая квартира с кроватями, кухней и ванными комнатами. Так что каждый полёт приятный.

Бизнес

Роналду интересуют разные направления в бизнесе. Он создал собственный бренд под названием CR7, выпускающий одежду, а также товары для дома и отдыха. Это приносит ему ежегодный доход в размере 6-10 млн евро.

Ещё Криштиану инвестировал деньги в гостиничную сеть Pestana Hotels. На открытие первых четырёх отелей на Мадейре, в Лиссабоне, Мадриде и Нью-Йорке ушло 37 млн евро. Он приобрёл 50% акций. Позже этот бренд расширили, открыв в партнерстве с американской фирмой Crunch несколько тренажёрных залов.

В прошлом году было объявлено о создании сети ресторанов «Донна Долорес» (так зовут мать футболиста) в Бразилии, а недавно Роналду открыл в Испании клинику по пересадке волос. В этом проекте участвовала компания Insparya Group, чьим акционеров является футболист. В Португалии у неё десять клиник, которые обслужили уже более 35 тыс клиентов, а стоимость одной операции составляет от 4 до 7 тыс евро. По словам самого Криштиану, он таким образом хочет помочь испанцам и экономике страны.

Кроме того, звезда «Ювентуса» зарабатывает огромные деньги на личных рекламных контрактах. Среди его партнёров известный бренд часов. На пресс-конференцию перед матчем туринской команды в Манчестере Роналду пришёл в часах, стоимостью около 2 млн евро.

Отдых с семьей

Роналду завершил сезон победой с клубной командой в чемпионате Италии и со сборной страны в Лиге наций, после чего отправился на отдых с Джорджиной и детьми. По информации Corriere dello Sport, семья футболиста провела неделю в Коста-Наварино. Согласно источнику, сутки пребывания на греческом курорте обходились португальскому футболисту в 8 тыс евро. Но Криштиану явно остался доволен тем, как его обслуживали, поэтому добавил в качестве чаевых ещё 20 тыс евро. После этого семья Роналду продолжила отдыхать на Лазурном берегу Франции. Нападающий с удовольствием делился с фанатами собственными фотографиями.

Кажется, перезагрузка в межсезонье удалась. Криштиану готов бить рекорды в новом сезоне. Следующие цели – шестой «Золотой мяч» и победа в Лиге чемпионов, которая в 2019 году не покорилась «Ювентусу» даже с Роналду.