Самый неожиданный приём от спонсора. Название компании убрали с футболок

Несколько дней назад английский клуб «Хаддерсфилд Таун», который в этом году вылетел в Чемпионшип, представил форму на новый сезон. Техническии спонсором команды является компания Umbro, титульным – букмекерская контора Paddy Power.

Фото: htafc.com

Форма как форма – традиционные цвета, вертикальные полосы. Смущает лишь одно: огромная «лента» с логотипом спонсора, которая по диагонали пересекает футболку.

На клуб тут же обрушился гнев болельщиков.



«Что это за дерьмо».

«О боже. Это совершенно ужасно».

«Выглядит как спонсированный девичник».

И всё в таком духе. Кто-то даже не поленился и залез на сайт FA, где описываются правила размещения логотипов спонсоров на форме. Согласно регламенту, на передней части футболки разрешается использовать сплошной участок размером не более 250 квадратных сантиметров. На новой форме «Хаддерсфилд Таун» он явно раза в два больше.

В новом домашнем комплекте команда сыграла в товарищеском матче с «Рочдейлом». Болельщики в комментариях к постам в «твиттере» начали писать, что форма – фейк, а всё это – лишь пранк от Paddy Power. Но клуб молчал и никак не реагировал.

Футбольная ассоциация собралась было проверить форму, но на следующий день после матча Paddy Power разместил в «твиттере» ролик, в котором появились реальные комплекты «Хаддерсфилд Таун».



«Paddy Power любит поддерживать аутсайдеров. Именно поэтому в этом сезоне мы поддерживаем терьеров. Нет, парни, не вас. «Хаддерсфилд Таун»! (у клуба прозвище «терьеры», вероятнее всего из-за того, что город находится в графстве Уэст-Йоркшир. — Прим. «Чемпионата»). Клуб, в котором начиналась карьера футбольных легенд, таких, как Герберт Чепмен, Билл Шенкли и, эм, Нил Уорнок. Да, мы верим, что команда вернется после вылета – это было простое невезение. Давайте не забывать, что «Хаддерсфилд Таун» — настоящий футбольный клуб. Каждый болельщик знает, что это была первая команда, которая три раза подряд выиграла чемпионат. Спасибо, «Википедия»! Теперь у них есть команда, которая готова писать новую главу их истории. И они неплохо смотрятся на тренировках, согласно наблюдениям Марсело Бьелсы. Хммм…

Фото: htafc.com

Итак, мы создали два революционно новых комплекта формы для «Хаддерсфилд Таун». Домашний – с первым в мире логотипом на «ленте», и выездной, на котором изображено 110 лого Paddy Power, как знак богатой 110-летней истории клуба. Мы даже убедили клуб заменить эти дурацкие старые номера на футболках на следующие возможные счета. Будущее!



Но потом мы подумали. Уоу, футбольная форма – это не биллборд. Наденьте-ка это, парни! Так-то лучше. Paddy Power знает лучший способ поддержки команды – это НЕ поддерживать их публично. Мы запустили кампанию «Save Our Shirt» («сохрани нашу футболку». — Прим. «Чемпионата»), поэтому на форме «Хаддерсфилд Тауна» вообще не будет нашего логотипа», — говорится в ролике букмекерской конторы.

Позже с официальным заявлением выступил исполнительный директор Paddy Power Виктор Коркоран: «Реклама на футболках зашла слишком далеко. Мы понимаем, что спонсоры очень важны, но футболка должна быть священна. Мы призываем всех спонсоров присоединиться к акции и отдать футболки фанатам. Мы как спонсор знаем свое место – оно не на ваших футболках».

Ни одного лишнего лого. К слову, Paddy Power останется спонсором команды – их логотип будет размещён на тренировочной форме.

На этом история не заканчивается. Клуб решил разыграть 15 фейковых футболок, в которых команда играла в товарищеском матче, и выставил их на аукцион на ebay.

До конца торгов остается шесть дней, но уже сейчас ставки превышают 1000 фунтов стерлингов. Все собранные деньги с продаж распределятся между тремя городскими благотворительными организациями.