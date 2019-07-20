Фантастический камбэк «Краснодара». Судьи едва не сорвали это шоу

Удивительный матч получился в Уфе. В первом тайме «Краснодар» доминировал, владея мячом 75% времени. Хозяева играли с пятью защитниками и низкой линией обороны. Футболисты «Уфы» вжимались в свою треть поля. За линией мяча не оставалось практически никого. Проще говоря, Евсеев поставил автобус у своих ворот. Выглядело это примерно так:

Если руководствоваться принципом «нам не забьют, пока мяч у нас», то у гостей всё должно было быть хорошо. По крайней мере в три раза лучше, чем у хозяев. Вопреки всему этому первый тайм закончился со счётом 2:0 в пользу «Уфы», у которой оба удара в створ завершились голами.

Владелец «Краснодара» Галицкий при создании клуба обозначил, что его команда будет играть в атакующий футбол. Достойный подход. Тем более в нашей лиге, где большинство команд играют от обороны и не слишком зрелищно. Но есть одна проблема. В результате все знают, как будет действовать «Краснодар». В прошлом туре этим воспользовался «Ахмат». Теперь – «Уфа».

«Краснодар» – своего рода противоположность «Тоттенхэма», который внезапно дошёл до финала Лиги чемпионов. Лондонцам это удалось сделать во многом из-за своей гибкости. У «Тоттенхэма» по сути нет своего стиля. Точнее, его стиль – максимально приспосабливаться к сопернику. Играть не так, как удобно самому, а так, как неудобно опоненту. «Краснодар» же играет в первую очередь от себя. Концептуально красивый и верный путь, но со своими сложностями. На этот раз «Краснодару» пришлось вытаскивать матч с 0:2.

Первый гол «Краснодар» отыграл после весьма странной ситуации. Гости забил гол по правилам. Там не было офсайда у Намли, потому что голевую передачу отдал игрок «Уфы» Тилль.

Странно – другое. Боковой судья ошибочно поднял флаг, посчитав, что офсайд был. Главный арбитр Еськов сначала показал, что мяч не будет засчитан, а затем послушал что-то в наушнике и засчитал гол. Через 57 секунд после того, как его отменил. Правильно сделал, но интересно, кто и что подсказал. Четвёртый арбитр увидел с 50 метров лучше, чем два судьи, которые находились рядом? Или он посмотрел где-то повтор? Официально систему VAR впервые в РПЛ опробуют завтра. Есть ещё вариант, что Тилль признался, что отдал голевую передачу, но в это тоже тяжело поверить.

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Во всей этой суматохе важно не пропустить финт Намли, который вошел в штрафную, а позже поразил ворота.



Второй гол «Краснодар» забил после дальнего удара де Вильены. Расстояние до ворот было около 35 метров. Здесь явно ошибся вратарь «Уфы» Чернов. Неделю назад после поражения (2:3) в первом туре тренер «Уфы» Евсеев говорил, что сказалось отсутствие Беленова. На этот раз оно сказалось не меньше. Хотя в третьем голе винить Чернова уже не в чем. Победный мяч «Краснодар» забил на 87-й минуте из-за рикошета от Табидзе. Кстати, его же обыграл красивом финтом Намли перед первым голом гостей.