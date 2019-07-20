Что творит Соболев! Теперь он забил в падении через себя

После сенсационного дубля в игре с ЦСКА нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев скромно заметил в интервью «Чемпионату»: «Может быть, доверие и есть, но оно ведь на одну игру. Если следующий матч я проведу плохо, его не будет». Как минимум ещё на одну неделю фактурный форвард этот самый кредит у Миодрага Божовича продлил. Свою первостепенную задачу – поразить чужие ворота – 22-летний сибиряк снова выполнил. Да как эффектно! Заявка на лучший гол второго тура сделана.

«Крылья», казалось бы, безнадёжно «горели» дома к перерыву, когда Соболев решился на удар в падении через себя. Тульские защитники такого номера от здоровенного парня, ростом под два метра, явно не ожидали – возможно, как и он от самого себя. Так или иначе, осуществил свой трюк Александр с удивительной для человека его габаритов ловкостью, трансформировав навес Пауля Антона в гол.

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Жаль, что турнирная ценность эффектного гола на выходе оказалась невелика: после перерыва команды обменялись ударами, и «Арсенал» выиграл – 3:2. Но эстеты шедевр Соболева наверняка оценили, а в воображаемом списке Станислава Черчесова стало на одну фамилию больше. Если уроженец Барнаула продолжит методично отгружать мячи в чужие ворота, национальная сборная от него никуда не денется. За пару туров Соболев наколотил столько же голов, сколько за всю весну в «Енисее» (3), и вырвался в единоличные лидеры гонки бомбардиров РПЛ.

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