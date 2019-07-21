Лежащих людей били дубинками. Дикость после матча в Ростове

После матча в Ростове болельщики «Спартака» направились к выходу со стадиона, но сразу их выпускать никто не собирался. Команды сверху долго не поступало, поэтому фанатам пришлось толпиться в душной подтрибунке.

Ожидание «скрасил» местный ОМОН, который внезапно ворвался в толпу. Досталось даже лежащим.

Николай «Угодник» Сурин рассказал «Чемпионату», что происходило в подтрибунке.



— Заканчивается матч, всё спокойно, болельщики идут в подтрибунку – в зону, где расположены буфеты и лестница для выхода на улицу, — поделился он. — Я не торопясь туда направился, смотрю – людей много, душно, пройти невозможно. Понимаю, что очередь на выход растянулась метров на сто вперед, а в самом её начале – огромная толпа, народ стоит плотно, как в час пик. Проходит 10 минут, 15. Люди начинают спрашивать у полицейских и стюардов, когда нас начнут выпускать со стадиона. Спустя какое-то время начинается небольшая заварушка: кто-то машет руками, толкает друг друга. Дальше происходит следующее: неожиданно СО СПИНЫ в толпу влетают 30-40 ОМОНовцев – с дубинками, электрошокерами, в шлемах — и начинают всех расталкивать. Люди падают, друга друга сбивают с ног, лежащих бьют. Всё это длится примерно 30-40 секунд. После этого я пришёл в себя, достал телефон и начал снимать всё происходящее. Это уже была концовка.



Что вообще за дикость, после чемпионата мира такое творить? Там люди и с детьми были. Видимо, целью ОМОНа было лишь напугать людей.



Минут через 40 мы начали выходить через узкий ручеек. Я вышел среди первых 200 человек, что там дальше было – уже не знаю.

Чемпионат мира закончился год назад. Пришла пора вернуться в реальность. Суровую.