Не нужно перехваливать Бакаева. Он не только помогает «Спартаку», но и вредит

Зелимхан Бакаев стал одной из самых обсуждаемых фигур «Спартака» на старте сезона. Он классно проявил себя в аренде в «Арсенале» и вернулся в родной клуб. Гордо носит теперь на спине «десятку». Отлично проявил себя на австрийском турнире, забивал ЦСКА и «Краснодару». В каждом матче нового чемпионата также отмечался неординарными действиями и приковывал к себе внимание.

Бурные восторги спартаковских болельщиков абсолютно объяснимы. Приятно смотреть на воспитанника клубной структуры, который: 1) наделён сумасшедшей скоростью; 2) смелый и эффективный в дриблинге – как с места, так и на дистанции; 3) постоянно просит мяч, не боится брать на себя ответственность, с удовольствием пристреливается издали; 4) отличается видением поля, способен выполнить обостряющую передачу в штрафную любой сложности, в том числе по дуге внешней стороной стопы из глубины; 5) наглый и дерзкий, нацеленный всегда на обострение, не боящийся рисковать.



Без игроков такого плана «Спартак» заканчивал прошлый сезон, и картина была очень грустной: в группе атаки после отъезда Промеса не оказалось ни одного человека, способного убегать на скорости и стабильно обыгрывать один в один, количество опасных проникновений в штрафную сразу же снизилось. Первые матчи нового сезона уже показали разницу между Бакаевым и, например, Мельгарехо, который при всех своих сильных сторонах в настолько взрывной манере играть не умеет.



Однако кажется, что восторги преждевременны. На сегодня в игре Бакаева просматриваются два ограничения, которые не только снижают его эффективность, но и вредят команде.

РПЛ-2019/2020. Турнирная таблица

Первое – это, конечно же, нестабильность. В Ростове с точки зрения атакующих действий Бакаев выдал мощнейший первый тайм: три ключевые передачи в штрафную, опасный дальний удар, в одиночку заработанный пенальти после собственного же отбора и дальнейшего дриблинга. А во втором Зелимхана не то чтобы совсем не стало на поле (объём ТТД стал меньше, но не критично), но все его действия лишились былой акцентированности, агрессии, резкости и остроты. Здесь не нужно лишних слов, просто достаточно посмотреть на карту передач в двух таймах. Налицо распыление и неэффективность, почти все выходы в атаку Бакаев запорол.

Хотя бог с ней, с нестабильностью – она должна оказаться временным явлением для 23-летнего парня. Тем более не забудем про фактор строящейся команды, которая во втором тайме после гола полным составом отошла к своей штрафной и почти перестала играть. Хуже стали выглядеть все без исключения. А вот второй недостаток в игре Бакаева нужно исправлять немедленно, прямо сейчас.

РПЛ-2019/2020. Календарь игр

Речь идёт о реакции в переходных фазах (после потерь мяча или при «открытом» мяче, который может отскочить любой из команд), а также участии в оборонительных действиях. Во многих эпизодах 10-й номер «Спартака» фактически выпадает из командной структуры, рушит её, что приводит к свободным зонам и дополнительной нагрузке на правого защитника и опорника. Характерных моментов было несколько даже в первом тайме, когда у всех сохранялось ещё полным-полно сил, а концентрация должна была держаться на максимуме.

Вот, к примеру, эпизод, возникший на 7-й минуте: Понсе не смог сработать в подыгрыше центре поля, позволил сопернику выбить мяч – и пошла быстрая атака через центр.

У Бакаева имелось минимум две секунды на то, чтобы понять: его рывок в атаку уже бессмысленный, произошла потеря, а сзади на фланге два соперника. Но Зелимхан выключился из эпизода, потерялся в переходной фазе, продолжил движение вперёд (обратите внимание на поворот туловища) и превратился в зрителя. Справедливости ради, не один – вместе с Адриано. Опасный момент возник без участия двух набегавших вторым темпом футболистов «Ростова», но, отскочи мяч в их зону, накрыть бы их никто из красно-белых не успел.

Гораздо более показательный момент случился на 15-й минуте. Жиго прочитал прострел с левого фланга и первым касанием попытался начать атаку. Пусть это был не акцентированный пас, а скорее вынос, но Бакаев сразу же развернулся – и понёсся вперёд.

Однако мяч в опорной зоне перехватил Норманн. «Спартак» должен был воспринять перехват спокойно, поскольку команда ещё не успела перестроиться в атакующую фазу – всё случилось слишком стремительно. Но один человек – Бакаев – всё же выбросился вперёд, а назад, когда «Ростов» уже приступил к повторной атаке, возвращаться не стал. Хотя времени, опять же, на перестроение было немало.

В итоге «Ростов» провёл опаснейшую атаку с ударом Байрамяна в упор, а в зоне правого фланга «Спартак» оказался в критическом меньшинстве. Бакаев немедленно получил словесный нагоняй от Фернандо – когда камера выхватила лицо бразильца крупным планом, он неистово кричал.

Поэтому не удивляйтесь, когда видите, что правые защитники «Спартака» второй матч пожарят. Безусловно, тот же Рассказов допускает уйму собственных позиционных ошибок, но и помощник у него на фланге – очень слабенький. Зелимхан пока играет в юношеский футбол – лезет в атаку, много берёт на себя, проявляет индивидуальность. С командными взаимодействиями всё намного хуже. Они должны прийти вместе со зрелостью.

Вот тогда-то и наступит время для настоящих восторгов. А пока Бакаеву нужно помнить, что футбол «Спартака» во многом построен на переходных фазах и выпадение даже одного игрока может привести к катастрофе.