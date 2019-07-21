Григорян сходил на ток-шоу, Сёмин — на поле. Жёлтую получил второй

Матч «Локо» с «Тамбовом» был суперпоказательным. Из-за ничьей с «Рубином» и бучи вокруг контракта с Гилерме фаны выждали паузу, чтобы понять: начнётся ли тёмный период спустя пару лет счастья. «Локомотив» выиграл и показал, что всё ок. По крайней мере, пока. После игры клуб остался в числе лидеров РПЛ, а вот главные наблюдения по матчу.
— Игнатьев начал игру правым полузащитником. Видимо, так Юрий Палыч собрался решать проблему с травмированным Фарфаном. Денег на годные трансферы у клуба нет, а с Живоглядовым Влад вряд ли продолжит играть на привычной позиции.
— Болельщики из Тамбова очень активно начали матч и заставили на себя оглянуться. Удивляться тут нечему: до Москвы ехать всего-то 400 километров. До Саранска, где команда играет домашние матчи, ехать не многим меньше (в районе 300).
— Эдер много бил на старте игры. Именно он вышел вместо Смолова в стартовом составе. Учитывая его первые матчи, может, хотя бы дальние удары станут его фишкой? По крайней мере, голы которые сделали его суперзвездой, он забивал именно так. Те два, помните?
— Окей, троллинг, может, и впрямь жестковат. Видимо, Эдер тоже так посчитал — забил отличный гол через несколько минут после написания тех строк. Нет, не дальним ударом.
— Игнатьев недолго осваивался в новой (старой) роли. Он же уже был атакующим игроком — и в «Кубани», и в «Локо». Полчаса спустя прорвался по флангу и аккуратненько закатил мяч в угол. Розовые бутсы обкатаны официально.
— Во втором тайме «Локо» ударился в эксперименты. Вместо Игнатьева вышел Смолов, и начался суровый 4-4-2, в которой потерялся Эдер. Тот оказывался то в зоне опорника, то уходил на фланг. На 63-й минуте его заменил Лысов, и с ним вернулась старая схема.
— Во втором тайме игра была убаюкивающей, но только не для Сёмина. Тот прорывался на поле, достал арбитра и получил жёлтую карточку. Григорян был гораздо спокойнее. Кое-кто счёл, что он отдал все силы походу на предматчевое шоу.
— Сил было много у Шелии. Он побежал вперёд на последний стандарт «Тамбова» прямо перед финальным свистком. Его разыграли максимально нелепо, и киперу пришлось бежать обратно. Смолов решил пробить издали по пустым, но не попал.
Слова Сёмина
(о ходе игры)
— Мне казалось, что во втором тайме нужен третий центральный защитник, потому что мы играли не лучшим образом и упустили инициативу. Но Хёведеса я выпустить не решился. Он не играл три месяца, ещё не совсем готов. Решился на другую замену — Смолову нужно набирать кондиции.
(о VAR)
— Быстрее бы уже ввели VAR, для всех это было бы правильнее – меньше было бы искажённых результатов.
(о Мурило)
— У нас есть четыре центральных защитника, которые очень квалифицированные. Но на сегодняшний день все в разных кондициях. Когда приведём всех к общему знаменателю, тогда на тренировках будем определять, кто будет играть.
Слова Григоряна
(о тенденциях)
— Нельзя говорить, что есть закономерность в том, что мы снова пропустили два мяча за пару минут. Но факт остаётся фактом – инициативу мы упускаем быстро.
(о Бенито)
— Он усиливает игру команды. Это произошло и в первом матче, и сегодня. Он будет выходить в старте, но это должно быть неожиданно для соперников. Он игрок яркий, талантливый, но специфичный
(о карьере на ТВ)
— В РПЛ отказались от трёх защитников? Ваш вопрос больше не для пресс-конференции, а для той ситуации, когда я занимался аналитикой на телевидении. Возможно, мне это ещё предстоит.
- 21 июля 2019
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