Главный турнир лета для топ-клубов. Азар играет за «Реал» под 50-м номером

В то самое время, когда болельщики отдыхают от европейского клубного футбола, сами клубы напряжённо работают. Каникулы кончились: они продлены только для игроков, которые играли на Кубке Америки и Кубке Африки в составах стран-участниц. Остальные уже трудятся на полях. Но ещё больше работы у скаутов, спортивных директоров и, особенно, тренеров. Именно сейчас тренеры вносят окончательные коррективы в планы на сезон по составу и тактике и соотносят свои пожелания с возможностями клубов. Поэтому межсезонные матчи, даже если они не слишком интересны с точки зрения качества игры, очень интересны в принципе. Как возможность увидеть очертания будущих команд.
Регламент довольно сложный. Каждая команда проведёт по 3 матча со случайно выбранными соперниками. Победа в игровое время оценивается в три очка, победа в послематчевой серии пенальти – два очка. Поражение по пенальти даёт одно очко, ничьи невозможны.
Матчи проходят в разных странах: в Лондоне и Кардиффе, в Шанхае и Сингапуре, но в первую очередь в США: сразу 11 американских городов примут игры. Среди них Канзас, Хьюстон и пригороды крупных городов: Карсон (окрестности Лос-Анджелеса), Арлингтон (окрестности Далласа), Бриджвью (окрестности Чикаго) и так далее.
Участники
От Англии в турнире заявлены «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм». От Испании играют «Атлетико» и «Реал». Германию представляет «Бавария», Португалию — «Бенфика». Есть и одна американская команда – мексиканская «Гвадалахара». Но больше всего команд из Италии: это «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Фиорентина».
Состав участников впечатляет. Что ещё важнее, многие играют составами, максимально приближёнными к боевым. Например, первый матч «Баварии» с первых минут начали Мануэль Нойер, Джером Боатенг, Давид Алаба, Хави Мартинес, Тьяго Алькантара, Корентент Толиссо и Томас Мюллер, а на замену вышли Роберт Левандовски, Йозуа Киммих, Леон Горецка и новичок Бенжамен Павар.
«Арсенал», который играл первый матч как раз с «Баварией», тоже выставил основной состав. Непонятная трансферная кампания привела к тому, что Унаи Эмери просто не хватает футболистов. Поэтому кроме сильнейших, Эмери посмотрел и на молодёжь. В старте вышли: Бернд Лено, Сократис, Шкодран Мустафи, Гранит Джака, Генрих Мхитарян, Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг и Александер Ляказетт.
А вот «Манчестер Юнайтед» в матче с «Интером» выпустил явно смешанный состав. Наряду с Давидом Де Хеа, Полем Погба и Антони Марсьялем с первых минут играли, в частности, Аксель Туанзебе и новичок Дэниел Джеймс.
Стоит отметить, что команды подошли к турниру в разных кондициях. Сезон АПЛ начинается 9 августа, а Серия А – 24 августа, поэтому команды находятся на разных стадиях подготовки.
Главные события: Азар, де Лигт и другие дебюты
«Арсенал» сохраняет прошлогоднюю фишку с голами во втором тайме. «Баварии» после перерыва «канониры» забили оба своих гола, а «Фиорентине» — два из трёх. Два гола из пяти игроки «Арсенала» забили уже в самой концовке. Благодаря отличной разнице мячей и особенностям регламента (команды вступают в турнир в разное время) «Арсенал» уже гарантировал себе победу в Международном кубке чемпионов.
Одна из причин следить за турниром: дебюты звёздных новичков. Например, Эден Азар вышел на поле в форме мадридского «Реала» в статусном матче с «Баварией». Обе команды выставили составы, максимально приближенные к основным. Состав «Реала» вообще выглядит почти оптимальным на новый сезон: Тибо Куртуа, Дани Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Лука Модрич, Тони Кроос, Иско, Карим Бензема, Эден Азар, Марко Асенсио.
Азару (он вышел на поле стадиона в Хьюстоне под необычным 50-м номером в честь 50-летия высадки американцев на Луну) пока явно не хватало взаимопонимания с партнёрами. В остальном «Реал» был привычным. Бензема упустил пару моментов, во втором тайме на замену вышел Винисиус Жуниор, и был очень активен, но не реализовал выход один на один. В первом тайме команды играли на равных, в перерыве Зидан сделал десяток замен, и «Бавария» довела счёт до разгромного. Но в концовке новичок Родриго отыграл один гол.
Ещё один статусный матч прошёл в Сингапуре, где встретились «Тоттенхэм» и «Ювентус». Лондонцы выставили явно экспериментальный состав, но во втором тайме на поле появились и Гарри Кейн, и Лукас Моура, и дорогой новичок клуба Тангай Ндомбеле.
Новый тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри с первых минут выставил состав, приближённый к прошлому сезону, разве что с Джанлуиджи Буффоном в воротах. В поле играли: Леонардо Бонуччи, Маттиа де Шильо, Даниэле Руаги, Жоау Канселу, которого активно продают в «Манчестер Сити», Блез Матюиди (тоже может уйти), Миралем Пьянич, Эмре Джан, Криштиану Роналду, Марио Манджукич и Федерико Бернардески. Зато во втором тайме вышли известные новички: Адриен Рабьо и Маттейс де Лигт.
В этом матче зрители увидели футбол неплохого качества, с комбинациями и скоростью, сопоставимой с официальными турнирами. Сарри напомнил всем о своей нелюбви к ротации, даже в товарищеском матче дав нескольким футболистам провести на поле все 90 минут. «Ювентус» выигрывал 2:1 после голов Игуаина и Криштиану, но сначала Лукас Моура классно замкнул пас новичка Ндомбеле (ассист в первом матче – неплохо), а на 94-й минуте Кейн из центрального круга пробил без обработки и попал точно в угол. Потрясающий гол принёс «Тоттенхэму» победу.
В то время как «Арсенал», «Бавария» и «Фиорентина» сыграли уже по два матча из трёх, «Атлетико» и «Милан» не провели ещё ни одного. Так что впереди ещё много интересных событий, учитывая, как сильно обновился «Атлетико», и сколько команда Диего Симеоне потратился на новичков.
- 21 июля 2019
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