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«Динамо» — «Рубин» — 0:1, казанцы забили вдесятером на 90+3-й минуте

«Динамо» — «Рубин» — 0:1
«Чемпионат»
«Рубин» вырвал победу за секунду до конца добавленного времени. Вдесятером!
РПЛ второй день сводит болельщиков с ума!
Футбол / РПЛ 0

После массового бегства из Казани большинства более или менее известных и востребованных на рынке исполнителей, а главное – добровольного отхода от дел гуру Бердыева «Рубин» многие похоронили заживо. «Не жилец в РПЛ», — безапелляционно констатировали скептики. Немногим менее мрачно были настроены оптимисты. Тем неожиданней для тех и других оказалась действительность. Собранная чуть ли не по остаточному принципу банда с не имеющим должной лицензии атаманом Шароновым во главе в два захода вывезла из Москвы четыре очка из шести возможных. Победой в Петровском парке столицы казанцы доказали неслучайность ничьей на поле вице-чемпиона – «Локомотива».

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Кажется, у Сёмина снова наворачиваются слёзы.

Более 17 тысяч москвичей пришли в воскресенье на новейшую арену города в предвкушении праздника. Организаторы матча со своей стороны расстарались, чтобы создать соответствующую событию атмосферу на стадионе. Только футболисты подкачали. Местные. От них бело-голубая публика самого главного, очкового, подарка не дождалась. Агрессивная трансферная кампания к моментальному улучшению игры «Динамо» не привела. От весеннего варианта июльский пока отличается несильно – ни качеством футбола, ни результатом.

У «Рубина», как ни странно, порядок и с тем, и с другим. Потеря в середине первого тайма Башкирова не сбила гостей с выбранного курса, тогда как с хозяевами фора в одного человека сыграла злую шутку. Получив численный перевес, динамовцы не стали играть лучше. Лучше заиграл соперник!

У судьи Мешкова была уникальная возможность войти в историю РПЛ первым арбитром, обратившимся за помощью к VAR, но он её отринул и удалил с поля Башкирова самостоятельно – по совокупности карточек. Шаронов оперативно отреагировал на неприятность – двойной заменой в перерыве. В середине второго тайма следом за Бекой Микелтадзе на газон выскочил Хвича Кварацхелия.

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
21 июля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 – Микелтадзе – 90+3
Удаления: нет – Башкиров, 36

Чутьё молодого тренера не подвело: два грузинских джигита сыграли значительную роль в победе «Рубина». Кварацхелия разогнал быструю атаку, Микелтадзе – завершил, а посредником между ними выступил Могилевец. До истечения компенсированных Мешковым трёх минут оставалась буквально секунда…

«Не позорьте имя «Динамо» — неслось с трибун вслед игрокам в бело-голубом. «Рубин» за двойной выезд в Москву достоин аплодисментов. На команду снова интересно смотреть, её футбол не навевает скуку, а это, как ни крути, заслуга главного тренера. Хоть лицензированного, хоть нет.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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ФК Динамо Москва ФК Рубин •••
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