«Зенит» — топ! К сожалению

Сразу — о сожалениях. Глупо говорить за всех или многих, но лично мне хочется интригующей борьбы за золото. Только с кем её вести нынешнему чемпиону?

«Локомотив» дымится. Тренер, руководство, игроки и фанаты делят власть, амбиции и деньги.

«Краснодар» перестраивается. Вильена и Намли могут изредка палить с 30 метров и вычурно финтить, но после ухода Перейры с Каборе игровые смыслы будут создаваться заново.

«Спартак» мучается. Реабилитация после двухлетнего психоза – процесс болезненный и долгосрочный, особенно когда ты экономишь на лучших лекарствах или просто не способен заплатить за них.

ЦСКА притворяется. Ресурсов, чтобы считаться топ-клубом даже по меркам России, у команды нет.

Другие клубы просто остаются другими клубами. Будет хорошо, если все из них доживут до конца сезона.

И пока одни части российского футбола решают свои мелочные проблемы – богатый, сильный и административно защищённый «Зенит» стоит в стороне. Эта команда – топ, с какой стороны к ней не придерись.

В этот раз «Сочи» не смог дать бой гранду. У «Зенита» — вторая победа на старте В матче случилось ещё одно судейское решение, приведшее к бурным спорам.

Изъяны логично вычислять по очевидным вещам. Вот, например, переход Алексея Сутормина – мутный, наглый, даже неуважительный для других клубов и болельщиков. Но Петербургу от нашего недовольства какие минусы? Разве бывший игрок то ли «Оренбурга», то ли «Рубина» будет от этого хуже играть? Нет. Или очень хитрых трансферных мистификаторов настигнет карма? Смешно. В итоге «Зенит» просто получил сильного, молодого футболиста, который способен безболезненно закрыть половину позиций на поле – от крайнего защитника до форварда. В Сочи он уже это доказал: вышел в основе вместо заболевшего Дзюбы, менял функции после замен, боролся и шикарно комбинировал, чудом не забив, а после матча сказал:

— «Зенит» — топ. В российском чемпионате уж точно!

Ну о каком «Рубине» можно после этого говорить?

Сутормин, кстати, не отрицает, что на его странной покупке настоял Сергей Семак. И подумайте после этого, как мы раньше относились к этому интеллигентному, религиозному и почти не повышающему голос человеку? Ну, явно не очень серьёзно – мол, всеми процессами с благословения руководства управляет костяк игроков. Но тут оказывается, что тренер-то совсем не блаженный, а вполне себе земной, упрямый и пробивной. И это открытие, накладывающееся на очевидное тактическое разнообразие «Зенита», практически лишает нас сомнений по поводу менеджерского масштаба Семака.

Как мы уже поняли, личное мнение тренера, не окружающего себя агентами, является ключевым в вопросах селекции. Захотел Сутормина – заберём откуда угодно. Ограниченный варианты в атаке? Вот лучший на рынке форвард Азмун. Нужен игрок с функционалом Ракицкого – перевезём хоть из Украины. Некем заменить проданного за сумасшедшие деньги Паредеса? Ловите топового опорника Барриоса. Стареет Жирков? Хорошо, Дуглас Сантос – уже лучший игрок матча с «Сочи». Уровень новичков «Зенита», их структурная важность для клуба и психологические качества таковы, что у коллектива никогда не возникнет вопросов, почему новые люди занимают место в составе.

Наблюдая за матчем «Зенита» с «Сочи» из-за ворот, заметил ещё одну деталь. Её важность оценивать вам, но меня впечатлило, что после испорченных моментов, неточных передач или позиционных ошибок игроки гостей демонстрировали лишь одну эмоцию – одобряющую улыбку. Обычно в таких эпизодах ты видишь либо жёсткий подсказ, либо, что еще хуже, безразличие. А здесь: «Давай-давай, можно было сыграть так, но в следующий раз получится». И ведь это не просто показатель благодушия, а скорее уверенность в игровых качествах партнёров.

Для того, чтобы вылечить страдающую во времена Манчини команду, «Зениту» понадобился год. В Сочи Азмун забивает мяч и празднует в стиле Дзюбы, потому что Артём заболел и ему нужна поддержка. Лунёв немного теряет уверенность, но защитники всё равно максимально использует его при выходе из под прессинга и поощряют удачные действия вратаря. Неизвестно, что происходит внутри, но со стороны команда выглядит идеально сложенной. Все национальные, культурные и возрастные категории отфильтрованы равнозначно, без перекосов. Поэтому тот же Дриусси выглядит не звёздным аргентинским ребенком, а настоящим бойцом. Именно поэтому есть подозрение, что того же Ригони, моментами выходящего на поле в блестящих серьгах, но с кислой миной, к сентябрю продадут. Опытный и амбициозный коллектив сам отторгнет лишних.

«Зениту» повезло. В команде много лидеров. Это великий для РПЛ Иванович. Непробиваемый Ракицкий. Молчаливый, но уникально надёжный Жирков. И, конечно, же Дзюба, вокруг которого строится не только атмосфера в «Зените», но и во всём российском футболе. В Сочи Артёму было тяжело – он, как мы говорили, приехал с температурой. Но перед матчем он был рядом с болельщиками. Но поле мог сделать ассистентский хет-трик. А после игры 15 минут провёл с обычными сочинсикими детьми. Дзюбу можно было бы обвинить в показухе и тщеславии, но это глупость. По факту, как бы кому-то это не нравилось, Артём просто топ. Как и «Зенит».

К ним не придраться, как я говорю: к сожалению.