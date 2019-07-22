У Шаронова пропал билет на Metallica. Хит-парад 2-го тура РПЛ

Гол

На звание лучшего гола в этом туре было несколько претендентов – мы остановили свой выбор на втором мяче ЦСКА, отдав должное всей комбинации «армейцев», в комплексе. Влашич переместился в зону правого инсайда и отдал передачу Фёдору Чалову. Нападающий первым касанием остановил мяч, а вторым — забросил его в штрафную на Сигурдссона. Тот ударом слета отправил мяч в ворота.

Сейв

На последне минуте матча с «Оренбургом» Игорь Акинфеев непостижимым образом среагировал на удар практически в упор и спас для своей команды три очка.

57 секунд на раздумья

В матче с «Уфой» первый гол «Краснодара», который забил Юнес Намли, был отменён, потому что боковой арбитр зафиксировал офсайд. Но через 57 секунд главный судья матча передумал и мяч всё же засчитал, предположительно после подсказки через гарнитуру. Непонятно, как это возможно, если в матче не использовалась система VAR.

Победа

Оператор «Матч ТВ» на матче «Динамо» и «Рубина» воевал с безопасником казанского клуба – мужчина в серой рубашке загораживал ему тренера Романа Шаронова и не позволял снимать. В реальности Шаронов выполняет обязанности главного тренера команды, но у него нет необходимой лицензии категории PRO, поэтому подчёркивать свой истинный статус ему не положено. Вот «Рубин» и делает всё, чтобы его не наказали.

Спустя некоторое время и массу препирательств оператор всё же одержал победу и снял Шаронова.

Развязка

«Рубин» вырвал победу у «Динамо» за несколько секунд до конца добавленного времени. Комбинация получилась отличная: Кварацхелия разогнал атаку, отдал пас Павлу Могилевцу, тот — Беке Микелтадзе, который отправил мяч в ворота.

Наказание

Главному тренеру «Локомотива» во время матча с «Тамбовом» показали жёлтую карточку за неспортивное поведение. Это новое футбольное правило, которое действует с нынешнего сезона.

Добро

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев совершил красивый поступок – об этом рассказал болельщик Олег Глаза.



«Зелимхан! Зелимхан, мой сын пробивает первый выезд за «Спартак», подари ему, пожалуйста, футболку!» — так я орал идущему за воротами после замены 10-му номеру «Спартака». Бакаев показал, что у него нет под игровой формой другой майки, и он не может идти голый перед трибунами.



Мы стали смотреть футбол дальше прямо у штанги ростовского вратаря.

Когда игра закончилась, поблагодарили команду за игру, и вдруг я увидел идущего к нашей трибуне Зелимхана. Он нёс в руках футболку. Все спартачи ломанулись к нему, чтобы заполучить подарок, но футболист сразу показал, что отдаст трофей конкретному человеку — моему сыну.



Он подошёл к трибуне, я перенёс Егора через парапет, и футболка с номером 10 оказалась у него в руках. Зелимхан пожал ему руку и ушёл. Мы находились в шоке, я даже сфотографировать ничего не сообразил. Зато потом красно-белые болельщики несколько раз просили настоящую игровую футболку надежды «Спартака», чтобы сделать с ней кадр.



За 31 год моих выездов за «мясо» со мной такое впервые. А у сына такой фарт на первом же выезде», — поделился болельщик «Спартака» в своем аккаунте в «Инстаграме».

Скандал

После матча в Ростове болельщиков «Спартака» долго не выпускали со стадиона и держали в душной подтрибунке. Народ возмущался, из-за чего начались небольшие стычки со стюардами, после чего в толпу ворвался ОМОН с дубинками и попытался «унять» недовольных. Дубинками и электрошокерами.

Лежащих фанатов «Спартака» били дубинками. Что известно на этот момент РФС, РПЛ, Росгвардия и «Спартак» отреагировали на инцидент.

Перфоманс

Матч со «Спартаком» «Ростов» анонсировал афишей с Валерием Карпиным под слоганом «сбитый летчик опасен вдвойне». Таким эпитетом в своё время Карпина назвал Леонид Федун после того, как тот был уволен с поста главного тренера московской команды.

А после матча, закончившегося ничьей, по световой панели стадиона пустили фирменную фразу Карпина: «Ну и, епт?».

Спич

После победы «Рубина» над «Динамо» Шаронов обратился к команде в раздевалке. «Сейчас в «Лужниках» играет легендарная группа Metallica. У меня был билет на концерт. Я не попал. Но то, что я испытал сегодня, лучше. Спасибо», — сказал он. Проникновенно. Игроки наверняка оценили.

Цифра

Первый домашний матч «Сочи» посетило 35 102 болельщика. Отличный показатель.

Цитата

Артем Дзюба в свойственной ему шутливой манере прокомментировал победу над «Сочи»:



— Обидно, что не забили все моменты. Мог сделать хет-трик из ассистов, но мазилы мои промахнулись. Ну ничего страшного, голевая есть — это приятно. Я всегда играю на команду, хотя замечать это начали недавно.