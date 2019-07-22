Символическая сборная 2-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Два игрока из ЦСКА, защитники «Рубина» и «Урала». Обладатель Кубка УЕФА определяет лучших во втором туре РПЛ.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной главных героев 2-го тура сезона-2019/20.

Вратарь

Игорь Акинфеев, ЦСКА

У голкипера «армейцев» было немного работы в матче с «Оренбургом», но в самый важный момент Акинфеев совершил отличный сейв, сохранив ЦСКА победу.

Акинфеев спас победу для ЦСКА. Сигурдссон забил супергол Никола Влашич «сделал разницу» в первой домашней игре красно-синих.

Защита

Олег Данченко, «Рубин»

Снова включу в сборную Данченко. «Рубин» выиграл у «Динамо» в меньшинстве, а Данченко был одной из самых заметных фигур на поле. Был надёжен и в обороне и хорошо подключался в атаку.

Филип Уремович, «Рубин»

Надёжно отработал в Петровском парке и Уремович. В том, что «Динамо» не смяло казанскую оборону в большинстве, во многом его заслуга.

«Рубин» вырвал победу за секунду до конца добавленного времени. Вдесятером! РПЛ второй день сводит болельщиков с ума. Динамовские — в печали.

Дмитрий Чистяков, «Ростов»

Чистяков надёжно и качественно сыграл против «Спартака»: в его активе с десяток удачных воздушных единоборств и несколько важных отборов.

РПЛ-2019/2020. Турнирная таблица



РПЛ-2019/2020. Календарь игр

Левый защитник «Урала» внёс весомый вклад в победу над «Ахматом». На его счету голевой пас и надёжная игра в защите.

Полузащита

Магомед Оздоев, «Зенит»

В опорную зону поставлю Оздоева. Он не только надёжно играл в центре поля и предотвращал атаки «Сочи», но и хорошо подключался в атаку, забил гол, который снял все вопросы о победителе.

«Зенит» — топ! К сожалению В Сочи мы видели чемпиона.

Тони Вильена, «Краснодар»

Новичок «Краснодара» начал оправдывать свой трансфер. Его прекрасный удар с дальней дистанции позволил южанам сравнять счёт в матче с «Уфой».

Ткачёв был лучшим игроком «Арсенала» в матче с «Крыльями». На его счету гол и передача.

Нападение

Никола Влашич, ЦСКА

Влашич был лучшим полевым игроком «армейцев», его гол вскрыл игру, и он же начал результативную атаку передачей пяткой.

На счету Антона голевая передача на Игнатьева и активная игра на протяжении всего матча.

Эдер, «Локомотив»

Эдер забил не только эффектный, но и важный гол, сравняв счёт.

Тренер

Дмитрий Парфёнов, «Урал»

Не могу не отметить Парфёнова из «Урала». После двух туров его команда лидирует в чемпионате, это заслуживает внимания.