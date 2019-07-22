Символическая сборная 2-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной главных героев 2-го тура сезона-2019/20.
Вратарь
Игорь Акинфеев, ЦСКА
У голкипера «армейцев» было немного работы в матче с «Оренбургом», но в самый важный момент Акинфеев совершил отличный сейв, сохранив ЦСКА победу.
Защита
Олег Данченко, «Рубин»
Снова включу в сборную Данченко. «Рубин» выиграл у «Динамо» в меньшинстве, а Данченко был одной из самых заметных фигур на поле. Был надёжен и в обороне и хорошо подключался в атаку.
Филип Уремович, «Рубин»
Надёжно отработал в Петровском парке и Уремович. В том, что «Динамо» не смяло казанскую оборону в большинстве, во многом его заслуга.
Дмитрий Чистяков, «Ростов»
Чистяков надёжно и качественно сыграл против «Спартака»: в его активе с десяток удачных воздушных единоборств и несколько важных отборов.
РПЛ-2019/2020. Турнирная таблица
РПЛ-2019/2020. Календарь игр
Михаил Меркулов, «Урал»
Левый защитник «Урала» внёс весомый вклад в победу над «Ахматом». На его счету голевой пас и надёжная игра в защите.
Полузащита
Магомед Оздоев, «Зенит»
В опорную зону поставлю Оздоева. Он не только надёжно играл в центре поля и предотвращал атаки «Сочи», но и хорошо подключался в атаку, забил гол, который снял все вопросы о победителе.
Тони Вильена, «Краснодар»
Новичок «Краснодара» начал оправдывать свой трансфер. Его прекрасный удар с дальней дистанции позволил южанам сравнять счёт в матче с «Уфой».
Сергей Ткачёв, «Арсенал»
Ткачёв был лучшим игроком «Арсенала» в матче с «Крыльями». На его счету гол и передача.
Нападение
Никола Влашич, ЦСКА
Влашич был лучшим полевым игроком «армейцев», его гол вскрыл игру, и он же начал результативную атаку передачей пяткой.
Антон Миранчук, «Локомотив»
На счету Антона голевая передача на Игнатьева и активная игра на протяжении всего матча.
Эдер, «Локомотив»
Эдер забил не только эффектный, но и важный гол, сравняв счёт.
Тренер
Дмитрий Парфёнов, «Урал»
Не могу не отметить Парфёнова из «Урала». После двух туров его команда лидирует в чемпионате, это заслуживает внимания.
- 22 июля 2019
-
17:07
-
17:07
-
16:53
-
16:51
-
16:40
-
16:38
-
16:28
-
16:15
-
16:09
-
16:03
-
16:00
-
15:52
-
15:49
-
15:37
-
15:19
-
15:10
-
14:42
-
14:42
-
14:27
-
14:19
-
14:14
-
13:57
-
13:45
-
13:31
-
13:22
-
13:04
-
13:01
-
12:49
-
12:35
-
12:32
-
12:14
-
12:02
-
11:56
-
11:50
-
11:28