Зе Луиш возвращается в Россию. Нет, это не то, о чём вы подумали

В Ньоне прошла жеребьёвка еврокубков, по итогам которой «Спартак» и «Краснодар» узнали своих соперников. Вот они.

«Порту» (соперник «Краснодара)

Место в прошлом сезоне: 2

Место в рейтинге УЕФА: 16

Прошлой осенью уже приезжали в Москву, и «Локомотив» пустил от них трижды. А потом ещё четыре — на выезде. Огненно выступив на групповом этапе ЛЧ (16 очков и первое место), клуб дошагал до 1/4 финала, выбив в плей-офф «Рому». Турнир пришлось покидать из-за будущего победителя.

Стали известны точные даты матчей противостояния «Краснодара» и «Порту» в ЛЧ

Чемпионат выиграть тоже не получилось. Чемпионом стала неудержимая «Бенфика», а «Порту» финишировал следом. Если бы РПЛ не досчиталась пары баллов в таблице коэффициентов, клуб был бы уже в группе — вместо «Локомотива». Теперь «Порту» в квалификации, и в контексте противостояния России и Португалии в этой встрече есть ещё один огонёк.

Изначально на жеребьёке «Краснодару» выпало киевское «Динамо», но УЕФА всё ешё разводит Россию и Украину. Со второй попытки выпала Португалия. Кстати, пару недель назад «Порту» стал интересен по ещё одной причине. Плача и тоскуя, туда уехал Зе Луиш. На днях он уже забил первый гол «Бетису».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ФК «Порту».

Фернанду Гомеш, директор «Порту»:

«Мы очень хорошо знаем российский футбол и «Краснодар», он может доставить сложности, но мы хотим играть в основной стадии. В «Краснодаре» надо опасаться коллектива, а не отдельных игроков, и мы будем фокусироваться на сопернике как команде, а не индивидуальностях».

«Тун» (соперник «Спартака»)

Место в чемпионате: 4

Место в рейтинге УЕФА: 237

Если бы можно было выбрать себе соперника, «Тун» — один из самых очевидных вариантов. Даже прошлогоднее четвёртое место стало прорывом (годом раньше было 8-е). Стоимость всего «Туна» не превышает 20 млн евро, в сборную вызываются лишь двое.

Стали известны точные даты матчей между «Спартаком» и «Туном» в Лиге Европы

Если пытаться вспомнить хоть что-то интересное, связанное с этим клубом, на ум придёт разве что их проигрыш «Локомотиву». В контрольном матче. В 2006-м. В последний раз «Тун» играл в еврокубках аж четыре года назад, но и там выбыл на стадии квалификации — от чешской «Спарты».

Лучший бомбардир «Туна» — хорват Деян Соргич. Ему 29, и он — один из немногих возрастных игроков клуба (средний возраст около 25 лет).

Из прочих можно выделить Николу Суттера, высокого центрального защитника, который в прошлом сезоне выходил почти в каждой игре. В прошлом сезоне он вдруг начал много забивать (6 голов за сезон).

Томас Цорн, спортивный директор «Спартака» (в интервью ТАСС):

«На этом уровне слабых команд не бывает. Несмотря на то, что это команда из швейцарской лиги, где есть два топ-клуба, а всем остальным тяжело играть против них, это сильный соперник. Будем серьезно готовиться и настраиваться на победу. Как и всегда».