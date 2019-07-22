VAR в каждом матче РПЛ появится лишь весной. Пока это невозможно

На матче «Динамо» — «Рубин» произошло историческое событие – впервые на игре РПЛ официально был задействован VAR. До этого система «обкатывалась» в офлайн-режиме. Но вопросов всё равно остаётся достаточно: почему затянулся выбор подрядчика, когда VAR появится на всех матчах лиги, что входит в процесс обучения видеоарбитров и так далее.

На многое ответил руководитель проекта по внедрению VAR в Россиии Леонид Калошин.

Почему затянулся выбор подрядчика?

— Есть вещи, которые остаются внутри переговоров. Самое главное, что в итоге сам РФС будет выступать в роли генерального подрядчика. По моему мнению, это правильно. По опыту тех стран, которые уже используют VAR на протяжении какого-то времени, везде этим занимается либо лига, либо федерация.

Как прошёл матч «Динамо» — «Рубин» с точки зрения работы VAR?

— Без сбоев в тех аспектах, которые относятся к проекту. Во время матча было несколько ситуаций, которые видеоассистенты проверяли, но они сработали быстро, поэтому не было долгих остановок игры. Если судья не бегает к монитору, это не значит, что работа не идёт. Даже хорошо, что он не бегает: это говорит о том, что в тех аспектах, по которым VAR имеет право вмешиваться, судья не допускает ошибок.

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— Нам удалось провести так называемый боевой матч с применением VAR. Задача заключается в том, чтобы теперь каждый тур было хотя бы по одному матчу. Мы действуем постепенно – нет такого, чтобы надо было выполнить большой пласт работы.

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Когда система появится на всех матчах РПЛ?

— Сейчас идёт подготовка к тому, чтобы начать конструировать VAR-центр. Рассчитываем, что он будет запущен во второй части сезона и уже все матчи тура будут проходить с использованием VAR. А до зимней паузы планируем проводить с использованием видеоассистенов от одного до трёх матчей. Пока будет несколько туров по одной игре, чтобы показать IFAB, что у нас всё работает без сбоев. Потом будет по два, с осени – по три.

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На мой взгляд, надо идти постепенно и достигать качества не путём количества, а концентрируясь и полностью отдаваясь локальным задачам. В большинстве стран применение VAR хромает, потому что работа по ключевым моментам пока неэффективна. Надо учиться на их ошибках, чтобы у нас в стране сделать что-то на хорошем уровне, может, что-то даже лучше. Есть определённая база, с которой можно работать.

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Кто решает, на каком матче будет задействована система VAR?

— РФС. На каком матче будет использован VAR в следующем туре, решат во вторник — именно в этот день происходит назначение арбитров.



— Не считаете ли вы, что использование VAR на одном матче ставит команды в неравное положение?

— Нужно спросить у команд. Кто-то считает это правильным, кто-то нет. Ситуация заключается в том, что пока есть ресурсы, чтобы провести хотя бы одну игру. Когда появятся возможности задействовать VAR на большем количестве матчей, мы будем это делать. Только тогда мы запустимся.

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Вопрос заключается в том, когда будет введён в строй VAR-центр. По оценкам на его установку требуется от 4 до 6 месяцев. Это огромная технологическая машина, сложный механизм. До введения центра нет возможности охватить все матчи.

— Возможность для работы VAR есть на всех стадионах РПЛ?

— Да. Вопрос лишь в том, где коммуникации есть, а где их нужно настраивать. Для того чтобы передать телевизионные сигналы со стадиона до VAR-центра, потребуется больше технических средств.



— Сколько судей работает на матче?

— На одном матче работает один главный судья, два ассистента, один резервный и два видеоассистента, один из которых VAR, другой – AVAR. То есть на каждую игру требуется шесть арбитров.

— Нужна ли судьям специальная лицензия для работы с VAR?

— Безусловно. Более того, без неё они не смогут работать ни на одном матче, когда система будет задействоваться на каждой игре. Планируется, что с внедрением VAR все судьи будут лицензированы IFAB.

Сертификация даётся по трём категориям: судья, VAR и AVAR. Если ты лицензирован как судья, то это не значит, что ты можешь выполнять функции VAR. На подготовку требуется не менее четырёх месяцев — это самый минимум. Есть строгий регламент ФИФА и IFAB, что должен пройти каждый судья. Важно, чтобы VAR у нас работал постоянно, иначе наши судьи не смогут работать на международных матчах.

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— Что входит в обучение для получения лицензии?

— Есть три блока: теоретический, офлайн-тренировок и тренировок в режиме реального времени во внесоревновательный период. Например, во время офлайн-тренировок судьям нужно минимум отработать 150 клипов. За раз это сделать невозможно: один час подготовки с анализом – это максимум шесть клипов.

— Сколько стоит обучение судей?

— Бесплатно.

— Будет ли разработана специальная система оценок работы видеоассистентов?

— Оцениваться будет качество работы. Но если говорить только о чёрном и белом, то у видеоассистентов нет права на ошибку.

— Будут ли в России выкладывать переговоры судей с VAR, как это делают в Голландии и Испании?

— Я бы хотел. Мы вполне можем это делать на сайте РФС – один-два клипа выкладывать. Будем пробовать, но есть определённые контрактные вещи, которые нужно прорабатывать с основным вещателем.



— Сколько камер нужно для VAR?

— Все, которые есть на стадионе и направлены на поле. Любой ракурс важен. На матче «Динамо» — «Рубин» их было 12.



— Может ли судья проверить сам себя?

— Теоретически да, но так никто на практике делает.



— Может ли команда запросить просмотр VAR?

— Нет. В футболе считается, что VAR – это хороший, высококвалифицированный судья, у которого есть съёмка со всех ракурсов.