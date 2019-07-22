России выпала Украина в Лиге чемпионов. Пришлось тянуть шары заново

На жеребьёвке Лиги чемпионов случился курьёзный эпизод. Российскому «Краснодару» выпал клуб из Украины — киевское «Динамо». Пара неловких секунд, и жребий пришлось тянуть заново. Со второй попытки выпал «Порту».
Почему УЕФА разводит клубы из России и Украины?
Так происходит не первый год — из-за ситуации на востоке Украины. В 2014 году УЕФА решил не допускать встреч российских и украинских команд в еврокубках. Объясняют соображениями безопасности. Прошлым летом организация «Sport for all» призывала отменить запрет, опираясь на опыт проведения боксёрского поединка между украинцем Усиком и россиянином Гассиевым. Атмосфера на бое была максимально адекватной, но это никак не повлияло на решение УЕФА.
Когда они в последний раз играли между собой?
В последний раз российский клуб играл с украинским в 2011-м. Тот матч был на групповом этапе Лиги чемпионов — между «Зенитом» и «Шахтёром». Он прошёл в Петербурге — за Донецк играл Ракицкий, а победил его будущий клуб (1:0). Киевское «Динамо» в последний раз играло против «Рубина» в том же сезоне. Казанцы выбили киевлян в квалификации Лиги чемпионов.
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