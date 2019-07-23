Хави стал тренером. Он хочет, чтобы соперники вообще никогда не владели мячом

Стиль жизни Хави очень напоминает его стиль игры в футбол: всё происходит своевременно и по плану. Год назад в интервью Mundo Deportivo он сказал, что уже учится видеть игру как тренер, но пока преуспел в этом только на 50%. «Мне нравится играть, поэтому я, наверное, отыграю ещё год. Потом буду готов к новой роли». Ровно через год он получил лицензию Pro и возглавил клуб, в котором отыграл последние четыре года.

Хави перешёл в «Аль-Садд» летом 2015 года и провёл время максимально продуктивно. С ним клуб выиграл чемпионат (впервые за шесть лет) и добрался до полуфинала азиатской Лиги чемпионов. Для начала Хави радовал статистикой (21 гол+пас в 23 матчах в чемпионате в сезоне-2016/17), а в последнем чемпионате он был уже скорее помощником тренера Жезуалду Феррейры, чем просто игроком.

Последний тренер в карьере Хави-футболиста оказался наименее известным из всех, с кем он работал. Феррейра за свою долгую карьеру не выиграл в Европе ничего за пределами Португалии, и это про него в 2005 году сказал молодой бунтарь Жозе Моуринью: «Можно 30 лет работать ослом, но так и не стать лошадью». Хави намного более дипломатичен. Он называл Жезуалду учителем.

Кстати, этот сезон получился особенным. «Аль-Садд» после нескольких лет вернул себе титул самым унизительным для соперников образом, забив 100 голов в чемпионате (рекорд). Лучший бомбардир команды Багдад Бунеджа в 22 матчах отличился 39 раз (рекорд). Это была команда, которая контролирует соперника с первой до последней минуты и не останавливается (победа 10:1 прилагается) – влияние того, что сам Хави уже лет 10 с утомляющим постоянством называет ДНК «Барселоны», очевидно.

ДНК Хави

Роль Хави в футболе невозможно объяснить только популярностью или трофеями. Он был одним из самых, а возможно и самым влиятельным полузащитником поколения. Человек, который был символом стиля «Барселоны» в годы, когда «Барселона» была самой стильной командой планеты. Такие подробности, как 96 точных пасов из 96 в плей-офф Лиги чемпионов весной 2013 года лучше иллюстрирует его значимость – и заодно его видение футбола. Контроль на 100%. Он был воплощением этого на поле и как тренер хочет добиться того же самого.

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В последние пару лет Хави неоднократно говорил, какие принципы игры он будет прививать своей команде. «Нужно не бояться прессинговать высоко, сразу вступать в прессинг после потерь, хорошо контролировать мяч. Если мяч всё время у тебя, тебе необязательно обороняться». В недавнем интервью Евгению Савину Хави сказал, что в идеале он хочет, чтобы «соперники вообще никогда не владели мячом». Кажется, со временем его взгляды становятся всё более радикальными: ещё год назад в интервью AS он говорил только про 99% владения.

Важно: это сказано не совсем в шутку. Стремление контролировать мяч 99% времени в 2018 году и 100% времени в 2019-м действительно похоже на шутку, но только не в том случае, когда об этом говорит фанат «квадрата» (в Испании это упражнение называется «рондо», круг). В данном случае речь об убеждённости, которую можно назвать даже фанатичной.

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Насколько серьёзно Хави относится к важности контроля, ясно из того, как он прокомментировал вылет «Барселоны» от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Он не ограничился констатацией того, что это горький момент. «Дело не только в самом поражении, но и в том, каким оно получилось. С Гвардиолой мы не выигрывали всё время, но и после поражений чувствовали, что мы контролировали соперника, сохранили верность своей философии. Сейчас этого нет. «Барса» не контролировала соперника ни в одном матче, это хуже всего». Он не раскритиковал Эрнесто Вальверде, но назвал отказ от стиля более важной проблемой, чем разгром 0:4 на «Энфилде». Это показательно.

В разговоре с журналистом SoFoot каталонец критиковал уже не «Барселону», а весь современный футбол в целом. «Сейчас 60% времени на тренировках тратят на физику, ещё 40% — на технику. Футбольный интеллект не тренируется вообще. То есть 0% времени уходит на тренировку понимания игры, анализа. Физика и техника важны, но ведь нужно улучшать футбольный интеллект. Игрок должен постоянно оценивать ситуацию вокруг себя и принимать лучшее решение. Когда я вижу, как на тренировках игроки делятся на пары и бездумно дают друг другу пасы, это разбивает сердце. Чему они научатся? Лучше давать пас? Но разве это сделает их умнее? Ещё одно упражнение: отдал пас – пробеги 10 метров. Зачем, какой в этом смысл? Бег важен, но у него должна быть цель. Мы слишком зациклены на элементарных физических аспектах игры. Усэйн Болт – выдающийся атлет, но на футбольном поле он будет бесполезен».

Хави — легенда «Барселоны» Фото: Alex Caparros/Getty Images

Когда ждать в «Барселоне»

Пока нельзя сказать, насколько Хави готов рисковать результатом ради идеи. Но в теории он выглядит довольно непримиримым. После чемпионата мира он раскритиковал практически все команды. Сказал, что цена ошибки на турнире слишком давила на тренеров, поэтому все играли осторожно. И отметил Испанию: да, команда рано вылетела, но по крайней мере сохранила верность своему стилю, а это он назвал самым важным.

21 июля «Аль-Садд» сыграл первый товарищеский матч под руководством Хави. С командой «Паламос» из Каталонии: новый тренер решил провести первый сбор в Жироне. И он подчёркивает, что ценит возможность хотя бы пару лет поработать без давления.

Никто не сомневается, что Хави однажды возглавит «Барселону». Об этом говорили, например, Карлес Пуйоль и Жерар Пике, как о чём-то уже решённом. Хави тоже не оставляет сомнений, но при этом и не торопится. Две цитаты передают его отношение исчерпывающе и даже почти афористично.

«Прежде чем научиться бегать, я должен научиться ходить».

«Барселона» — это последний экзамен. Только покинув клуб, я понял, под каким давлением находился всё годы. В «Барселоне» во мне видят нового Гвардиолу? Знаю, меня это не пугает. Я не прячусь, «Барселона» — моя цель. Но сейчас рано».

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Он точно не останется в Катаре после чемпионата мира 2022 года. В ассоциации футбола его рассматривают как вероятного тренера сборной на домашнем чемпионате мира. Хави не исключает ничего, но предупредил, что, если до тех пор получит предложение от «Барселоны», ему может быть слишком трудно отказаться.

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