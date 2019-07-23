РПЛ стала гораздо круче. Это не случайность

Вы, наверное, заметили, что первые две игровые недели РПЛ – просто огонь. Первый тур стал разогревочным, но тоже подарил нам несколько очень крутых матчей («Урал» — «Уфа», «Ростов» — «Оренбург», «Локомотив» — «Рубин»), а тур второй побил все возможные ожидания по результативности и сюжетам. Тут вам и камбэк «Краснодара», и решающие голы «Ростова» и «Рубина» на последних секундах, и невероятный сейв Акинфеева, позволивший ЦСКА одержать победу над плотным «Оренбургом» в концовке, и триллер в Самаре. В шести из восьми матчей было забито более трёх голов, причём в двух играх мячей было вообще пять, ещё в одной – четыре.



Высокая результативность, возросшее (для зрителя) качество футбола и хорошая посещаемость – не случайность, а итоги общей эволюции лиги. Есть три причины, по которым смотреть РПЛ в новом сезоне гораздо интереснее.

Васин действительно средний защитник. Но проблемы ЦСКА его добивают Виктор – не топовый центрдеф, но уровня РПЛ. Его пара с Шарлией – большая проблема для «армейцев».

Команды знают, как атаковать

Нельзя сказать, что у всех команд есть одна причина, по которой они вдруг стали создавать гораздо больше моментов. Тем не менее факт есть факт: если в прошлом сезона два первых тура закончились с суммарным xG 27,7, то в этом – 43,17. Понятно, что xG-статистика на такой дистанции подвергнута дисперсии, но разница в полтора раза – серьёзная и показательная. Более того, в первых двух турах сезона-2018/19 сразу в 10 играх одна из команд не смогла перевалить за 0,5 xG в отдельно взятых матчах: «Анжи» (причём дважды, общий xG за две игры – 0,10), «Оренбург», «Ахмат», «Енисей», «Динамо», «Крылья Советов», «Рубин», «Арсенал» и «Ростов». В этом сезоне такое случилось лишь дважды в двух турах – оба раза «Тамбов» не справился с этой задачей.

Большинство команд действительно неплохо атакуют (относительно предыдущего сезона). Причины действительно разные: какие-то коллективы строятся не первый сезон («Оренбург» с идейным и структурным Федотовым, «Ахмат» Рахимова, «Урал» Парфёнова), в каких-то командах появились молодые тренеры, предпочитающие атакующий футбол («Рубин» Шаронова с признаками позиционной игры), где-то тренер отказался от более оборонительной схемы и идеи в пользу атаки («Ростов» Карпина, который очень напоминает клопповский «Ливерпуль»).

Важно, что практически у каждой команды в РПЛ есть идеи в атаке. Даже «Тамбов» с откровенно слабым по меркам РПЛ составом представляет, как надо атаковать – у клуба даже есть более-менее чёткий билд-ап. Другой новичок, «Сочи», ставит на отработанные фланговые комбинации. Критикуемый «Зенит» Семака на деле имеет понятную структуру атаки, которую нужно лишь избавить от пары проблем (заполнение центра поля, например) и отработать.

РПЛ-2019/2020. Турнирная таблица

В лиге стало гораздо меньше «автобусов» благодаря проблемам 3-5-2

Просто припарковаться у своих ворот – уже не вариант. Большинство команд отреклись от глубокого блока – это заметно по количеству коллективов, использующих 3-5-2 Бердыева. Если в прошлом сезоне этой схемой пользовалась треть от всех клубов («Ростов», «Рубин», «Ахмат», «Анжи» на постоянной основе, вторую половину сезона – «Оренбург», очень часто – «Уфа»), то в этом сезоне от неё стали отказываться. Причина – в том, что против неё научились играть; особенно заметно это было по «Ростову», чей регресс связан не только с потерей исполнителей в зимний перерыв.



Карпин перевёл свою команду на 4-3-3 с достаточно высоким и агрессивным прессингом. Да, у «Ростова» пока возникают проблемы в новом для игроков стиле, но это в том числе добавляет зрелищности. Шаронов, сменивший Бердыева, строит очень интересную атакующую команду. «Ахмат» и «Уфа» оставили 3-5-2, но изменили некоторые детали в сторону интенсивности – например, теперь крайние защитники этих команд выполняют намного больший объем работы, да и остальные игроки действуют агрессивнее. Рахимов довольно сильно поднял первую линию прессинга относительно прошлого сезона, особенно если сравнивать с осенней частью.

Лучшее тактическое решение тура. Евсеев оставил «Краснодар» без опасных моментов Пускай вас не вводит в заблуждение счёт второго тайма.

Намного агрессивнее стали прессинговать и «Динамо», и все наши топ-клубы (кроме «Зенита»). Точилин использует 5-4-1 в «Сочи», но тоже предпочитает высоко и агрессивно прессинговать, особенно в начале матчей – так южане задушили «Спартак» в первом туре.

РПЛ-2019/2020. Календарь игр

Топ-5 РПЛ не в оптимальной форме

Спорный аргумент в пользу крутизны лиги, но всё же. Плохая форма сильнейших команд дарит нам и яркие шоу от аутсайдероа типа «Сочи» против «Спартака» или «Крыльев» против ЦСКА, и интересные сюжеты, как в матче «Уфа» — «Краснодар», и классные тактические ходы типа перевода Дугласа Сантоса в опорную.

Семак принял лучшее тактическое решение тура. Полностью изменил игру в перерыве Показываем как.

ЦСКА всё ещё строится – у команды появились новые проблемы с уходом Бекао, остались старые трудности в переходных фазах и в атаках против глубоко севшего соперника («Крыльев»). Зато «армейцы» сохранили очень интересное атакующее сочетание Влашича, Чалова и Сигурдссона, которое подарило нам шедевр во втором туре; плюс в распоряжении Гончаренко есть набирающий форму Ахметов и вечно крутой Фернандес.



«Зенит» продолжает искать идеально работающий атакующий план; пока Семаку трудно вскрывать грамотно обороняющиеся команды. Это позволяет тому же «Тамбову» сохранять интригу до финального свистка.

«Краснодар» полностью перестроил полузащиту – вместо ушедшего Каборе и травмированного Газинского играют Вильена и неожиданно хорошо проявивший себя в первых турах Камболов. В стане «быков» появился и Намли – игрок, который способен одним классным финтом накручивать двоих на фланге. Но пока команда Мусаева не так надёжна в обороне, как весной, – это даёт зрителю возможность увидеть счёт 3:2 на табло в Башкортостане.



«Спартак» всё ещё кризисный. Проблемы Кононова во всех линиях дарят нам не только скандалы-интриги-расследования, но и дыры на флангах и в центре, которые позволяют соперникам проводить опасные атаки. Возможно, более сбалансированный «Спартак» сыграл бы с «Ростовом» не 2:2, а 1:1, не позволил бы команде Карпина создать столько контратак.



Лишь «Локо» более или менее стабилен. Команда Сёмина не претерпела значительных изменений, кроме травмы Фарфана и ухода Фернандеша, но добрую часть весны-2019 «железнодорожники» отыграли без них. Впрочем, продолжающие развиваться Миранчуки поражают зрителей в каждом матче, поэтому игры «Локомотива» при всём желании нельзя назвать скучными.



В тексте использовались данные Understat.