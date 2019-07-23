Топ-10 футболистов, недавно ставших тренерами

Не так давно они топтали газоны полей, находясь в гуще событий. Теперь им придётся наблюдать за футбольным действом с бровки. В нашу подборку вошли великие игроки, ставшие тренерами не раньше 2018 года.

Видимо, легенде «Барселоны» Хави очень понравилось в Катаре, раз, отыграв за столичный «Аль-Садд» четыре года, он стал тренером этого клуба. В качестве наставника команды испанец дебютировал 21 июля. Его «Аль-Садд» сыграл вничью с испанским «Паламосом» в товарищеском матче. Обе команды забили по голу.



О стилистике Хави на тренерском поприще говорить пока рано. Однако о своих целях и амбициях испанец уже заявил: «У меня много идей и представлений о том, какой футбол я хочу видеть в исполнении своих команд. Я всегда был большим поклонником стиля «Барселоны», её контроля над игрой — это именно то, к чему я буду стремиться в своей тренерской карьере. Мечтаю вернуться в «Барсу» в качестве главного тренера. Это моя цель, но не навязчивая идея».

Хави стал тренером. Он хочет, чтобы соперники вообще никогда не владели мячом Тики-така в квадрате.

Уточнение в конце даёт отличное представление о намерениях испанца. К «Барселоне» он будет идти не спеша и без фанатизма. Это правильно.

После завершения игроцкой карьеры в 2017 году Хаби Алонсо не терял времени. Спустя год он возглавил команду «Реал Мадрид» U14. Под его руководством юные воспитанники «Королевского клуба» за три тура до финиша стали чемпионами в своей возрастной категории.



Тренируя детей, Алонсо параллельно повышал квалификацию. В итоге в июне 2019 года испанец получил тренерскую лицензию УЕФА Pro, а в июле возглавил «Реал Сосьедад-B», в котором начинал свою карьеру. С клубом специалист заключил двухлетний контракт.



В том, что у Хаби Алонсо всё получится на новом месте работы, сомневаться не приходится. За его плечами бесценный опыт работы с самыми топовыми тренерами.



«Я – везунчик, ведь мне довелось разговаривать о футболе с Анчелотти, Моуринью, Гвардиолой и Бенитесом. У каждого я научился чему-то новому», — говорил Алонсо.

Рауль

Тренерская карьера Рауля развивается примерно так же, как и у бывшего партнёра по сборной Хаби Алонсо. В 2018 году знаменитому форварду доверили руководство юношеской командой «сливочных» (U18). В первый же сезон Рауль привёл молодёжь «Королевского клуба» к чемпионству и заслуженно получил повышение. В июне 2019 года испанец возглавил «Кастилью», которая выступает в Сегунде В – третьем по силе дивизионе Испании.

Незадолго до назначения на новую должность Рауль стал обладателем тренерской лицензии УЕФА Pro. Кстати, свою квалификацию он повысил одновременно с другими героями нашего топа – Хаби Алонсо, Хави и Виктором Вальдесом. Интересно, сумеет ли легендарный нападающий, превзойти своих соотечественников на тренерском поприще?

В отличие от бывших партнёров по сборной, ставших тренерами, Виктор Вальдес пока не приобрёл опыта работы со взрослыми командами. В июле 2019 года экс-голкипер возглавил команду «Барселоны» U19. С дебютантом тренерского цеха клуб заключил соглашение до конца сезона-2019/20 с возможностью продления на год.



Интересно, что в 2015 году вратарь намекал на завершение карьеры и переход к тихой семейной жизни. «Когда однажды погаснет свет прожекторов, буду гулять с детьми и заниматься их воспитанием. Но, надеюсь, когда это произойдёт, меня будет сложно найти», — говорил Вальдес. Видимо, передумал.

Тренерский путь легенды «Манчестер Юнайтед» начался с настоящего кошмара. Получив назначение в английский клуб из Лиги-2 «Олдхэм», за который Скоулз болеет с детства, он продержался в своём кресле всего 31 день.



Сначала у Пола всё шло отлично. Первую игру его команда выиграла с разгромным счётом у аутсайдера чемпионата «Йовил Таун» (4:1). Однако затем клуб Скоулза посыпался. В следующих пяти играх «Олдхэм» набрал лишь три очка, трижды сыграв вничью. Последней каплей для главного тренера стало поражение от лидера лиги «Линкольн Сити» (0:2). Проиграв, он вспылил и решил оставить свою должность.

Скоулз уволился из «Олдхэма» спустя 31 день. Сульшер уже позвал его в «МЮ» Старт тренерской карьеры получился так себе.

«Я был очень горд назначением, с нетерпением ждал начала работы. Но уже вскоре после того, как возглавил «Олдхэм», стало понятно, что я не смогу работать так, как планировал. Когда мне предложили эту должность, действовали другие договорённости», — утверждал Скоулз.



Говоря про «другие договорённости», тренер имел в виду творческую свободу. Его сильно раздражало, что владелец клуба Абдалла Лемсагам пытался влиять на тренировочный процесс, указывая, кого ставить в состав и какую схему выбирать на матч.



После отставки Скоулза Уле-Гуннар Сульшер предложил бывшему одноклубнику занять место в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед». Тем не менее до сих пор это предложение англичанин не принял.



В 2014 году Скоулз входил во временный тренерский штаб Гиггза, который правил «МЮ» с 22 апреля до конца сезона. Однако вряд ли можно считать полноценным дебютом в роли тренера такое назначение. На новом месте Пол отработал лишь 4 игры, да и функции Скоулза в той команде не были ясны.

После ухода из «Челси» Терри настолько сроднился с «Астон Виллой», что, окончив карьеру игрока, он вошёл в тренерский штаб клуба. Джон стал ассистентом англичанина Дина Смита, который возглавил «вилланов» в октябре 2018 года.



Объективно оценить успехи помощника Смита пока сложно. Но наверняка свой вклад в выход «Астон Виллы» в АПЛ Терри внёс. По крайней мере, ещё до финала плей-офф Чемпионшипа Джоном стал интересоваться «Мидлсбро», который закончил сезон на седьмой строчке. Затем и «Вилла» предложила специалисту новый контракт. Стороны подписали двухлетнее соглашение. В Бирмингеме верят в Терри.

Из футболистов, недавно ставших тренерами, пожалуй, ярче всех проявил себя в новом качестве Лэмпард. Возглавив «Дерби Каунти» в прошлом году, специалист едва не вывел клуб в АПЛ. В плей-офф Чемпионшипа команда Фрэнка обыграла «Лидс» Бьельсы, но уступила «Астон Вилле» Смита и Терри. Тем не менее этого оказалось достаточно для приглашения Лэмпарда в «Челси» — нынешним летом он возглавил синих.

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В лондонском клубе уже прослеживаются некоторые особенности, характерные для работы Фрэнка. Во-первых, проблем с отсутствием субординации специалист не испытывает. В клубе его называют босс или менеджер, а не Лэмпс, как в бытность игроком. Во-вторых, Лэмпард даёт шанс всем футболистам проявить себя, в том числе молодёжи. В новом сезоне «Челси» наверняка вспомнит, что такое ротация. В-третьих, легенда «Челси» уделяет большое внимание интенсивности тренировочного процесса.



Пока неизвестно, как Лэмпард справится с работой во главе любимого клуба. Однако наблюдать за этим будет точно интересно.

Ветеран ЦСКА и рекордсмен сборной России начинал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента наставника молодёжной команды «армейцев». Спустя всего сезон практики в турнире дублёров Игнашевич захотел реализовать себя на взрослом уровне. Не чужое Игнашевичу «Торпедо» ему такую возможность предоставило. На следующий день после отставки Игоря Колыванова участник ЧМ-2018 возглавил «автозаводцев».

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Пока со своей работой новый наставник справляется великолепно. На старте сезона в ФНЛ у «Торпедо» три победы в трёх матчах – над «Факелом», «Балтикой» и «СКА-Хабаровск». При четырёх забитых мячах команда Игнашевича пока не пропускала. Похоже, над обороной «Торпедо» бывший защитник поработал как следует.

После завершения карьеры футболиста бывший нападающий сборной Италии два года сидел без работы. Только в 2018 году он захотел вернуться к футбольной деятельности, заняв место в тренерском штабе клуба Серии В «Специя». Итальянец получил должность консультанта и стал работать под руководством главного тренера команды Паскуале Марино, с которым Ди Натале знаком по совместной работе в «Удинезе».



В прошлом сезоне «Специя» заняла шестое место в чемпионате и получила право сыграть в плей-офф за выход в Серию А. Тем не менее уже в четвертьфинале команда оступилась, проиграв «Читтаделле» со счётом 1:2.



Руководство клуба, видимо, посчитало такой результат неприемлемым и решило не продолжать сотрудничество с главным тренером. Вместе с Паскуале Марино из «Специи» ушёл и Ди Натале.

Свою тренерскую карьеру форвард, поигравший в «Милане» и «Фиорентине», начал с итальянского подземелья. В октябре 2018 года Джилардино стал помощником главного тренера Луки Прины в любительском клубе Серии D «Редзато». К февралю следующего года наставник команды получил должность технического директора клуба, а Джилардино занял его место.



Под руководством Альберто команда завершила сезон на четвертом месте, получив право сыграть в плей-офф за выход в Серию C. В полуфинале «Редзато» уступил «Про Сесто» со счётом 2:4 и выбыл из борьбы за повышение в классе.

Впрочем, достижения Джилардино не остались незамеченными. В начале июля 2019 года его пригласили на должность главного тренера в клубе «Про Верчелли» из Серии С. Может быть, так Альберто и до Серии А доберётся.