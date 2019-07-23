Самый нелепый пенальти лета. Просто комедия

Нападающему Джозефу Мартинесу повезло: его удар с пенальти не стал ключевым моментом игры. Хотя мог: счёт был не открыт, а до конца матча оставалось меньше 20 минут. «Атланта Юнайтед» играла с «Ди-Си Юнайтед», матч был принципиальным – обе команды входят в тройку лучших в Восточной конференции. В общем, удар был очень важным. Но Мартинес не отнёсся к нему слишком серьёзно.



Посмотрите. Осторожно: когда он подпрыгивает, трудно удержаться от смеха.

К счастью для венесуэльского форварда, на 89-й минуте вышедший на замену однофамилец Гонсало Мартинес открыл счёт. А через минуту Джозеф и сам исправился за ошибку и забил. Окончательный счёт 2:0 вывел «Атланту» на второе место. Несмотря на то что всё закончилось хорошо, в соцсетях над форвардом шутят со страшной силой. Сравнивают с клоуном и космонавтом, пишут, что, объединив этот разбег с ударом паненкой, можно создать чёрную дыру и уничтожить Вселенную. А спортивный портал BSN даже опубликовал фантастический рассказ о причинах, из-за которых Мартинес мог так пробить.

Но Джозеф вряд ли изменится: такой разбег и прыжок перед ударом – его фирменный приём, который форвард применяет не всегда, но регулярно. И он обычно работает: до этого Мартинес забил 14 пенальти в MLS из 15.



Вот как у Мартинеса получается обычно:

Среди жертв его пенальти даже сборная Аргентины. 22 марта 2019 года он в концовке матча своим фирменным трюком сделал счёт 3:1 в пользу своей команды – Аргентину не спасло от унизительного поражения даже присутствие на поле Лео Месси.

Форвард сборной Венесуэлы вообще любит провоцировать соперников. 7 июля в матче MLS он сравнял счёт ударом с пенальти. А потом подбежал к вратарю соперников Луису Роблесу за мячом. Роблес отмахнулся, тогда Джозеф послал ему воздушный поцелуй.

В текущем сезоне Мартинес в порядке: в 19 турах чемпионата у него 16 голов и два голевых паса. Его тренер Франк де Бур (после неудачного опыта в Серии А и АПЛ он нашёл работу в США) верит, что форвард станет лучшим бомбардиром чемпионата. А тем временем сам Мартинес в интервью порталу AJC не может ответить на вопрос, какой сорт рома и сигар он предпочитает: «Не могу выбрать. Я люблю все сорта! Они все мне подходят».