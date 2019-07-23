«Рубин» и «Краснодар» остаются без главных тренеров на матчах. Всё из-за УЕФА

На матче «Динамо» — «Рубин» коллега Григорий Телингатер стал очевидцем забавной сценки: «безопасник» казанской команды упорно не давал оператору «Матч ТВ» снимать Романа Шаронова во время рабочего подсказа футболистам. Фактически специалист руководит командой, но по всем официальным документам главным значится испанец Эдуардо Докампо — у Шаронова нет лицензии PRO. А действия «безопасника» – попытка «защитить» тренера, которого могут наказать за чересчур активное поведение в технической зоне.

Тренера «Рубина» прятали по ходу матча. Странная история Кажется, Роман Шаронов не хочет, чтобы его снимали.

Наказать? За что?

Да. Чего нельзя делать тренерам без лицензии PRO, «Чемпионату» рассказал технический директор РФС Александр Лексаков.



— Если делегат матча установит со стороны тренера, не имеющего лицензии PRO, фактическое, демонстративное руководство командой (нахождение в технической зоне, руководство игроками во время игры и т.д.), то к нему могут быть применены санкции. Тренеры, имеющие лицензию А, могут находиться на скамейке, давать указания запасным, но систематически руководить командой им нельзя. Также запрещено давать пресс-конференции, флеш-интервью и позиционировать себя в прессе как главного тренера – нужно следить, чтобы должность указывалась правильно, иначе это тоже может быть расценено как демонстративное руководство командой. Раньше мы шли навстречу тренерам, а в этом году УЕФА очень жёстко наказал Мусаева. РФС не может не реагировать, иначе санкции будут наложены уже и на нас, и на всех тренеров в целом.

Раньше проблем не было. Почему?

Ситуация, когда главным тренером на бумаге значится один, а на деле клубом руководит другой человек, для РПЛ не нова. Просто раньше УЕФА этот момент не отслеживал, а РФС шёл навстречу специалистам, у которых не было лицензии PRO.

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А из-за чего в итоге появились?

В прошлом сезоне Мурад Мусаев привлёк внимание УЕФА во время матчей «Краснодара» в Лиге Европы. Специалист активно подсказывал из технической зоны, участвовал в пресс-конференциях и давал флеш-интервью – в общем, вёл себя как главный тренер. Только вот эту должность тогда занимал Олег Фоменко, и режиссёры трансляции часто его именем подписывали Мусаева.



УЕФА не оставил без внимания этот момент и возбудил дисциплинарное дело в отношении старшего (главного) тренера «Краснодара». Клуб оштрафовали на 50 тыс. евро, а Мусаеву запретили находиться в технической зоне.

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Вслед за Мусаевым вскрылись и другие нарушения: Роман Шаронов в «Рубине», Сергей Игнашевич в «Торпедо», Павел Могилевский в «Роторе». А у нового тренера «Енисея», бывшего начальника команды Александра Алексеева, и вовсе нет тренерской лицензии. Никакой.

Какое наказание предусмотрено за нарушения?

Первые два предупреждения караются денежными штрафами, а вот на третий раз тренера, нарушающего правила, отстранят от тренерской деятельности на три года.

Что нужно для получения лицензии категории PRO?

Сначала разберёмся, какие виды лицензий вообще существуют. Их всего пять: D, C, B, A и PRO.



D и С – это лицензии всероссийского уровня, которые дают право работать с детско-юношескими командами. Получить их можно в региональных центрах подготовки специалистов. В, А и PRO – это лицензии УЕФА. В России пройти обучение можно в Академии тренерского мастерства РФС.



Лицензия категории В позволяет возглавить команду ПФЛ, А – работать в клубе РПЛ, PRO – быть главным тренером команды ФНЛ, высшей лиги и работать на международном уровне.



С каждой новой лицензией нужно проработать не менее одного года.

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Когда Мусаев и Шаронов получат нужную лицензию?

Мусаев получил лицензию А только в июне, следовательно начать обучение на PRO он сможет только в следующем году. Шаронов отучился на А чуть раньше, но учиться пойдёт вместе с тренером «Краснодара» — в этом году набор на PRO уже закрыт.