«Зенит» подписал ещё одного вратаря. Объясняем зачем

«Зенит» объявил о третьем новичке в летнее трансферное окно. После защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса и полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина чемпион России приобрёл голкипера «Сарпсборга 08» Александра Васютина. 24-летний уроженец Петербурга возвращается в родной клуб. Контракт подписан до конца сезона-2022/23, а сумма трансфера, по неофициальной информации, составила 600 тыс. евро. Кстати, «Чемпионат» первым сообщил об интересе «Зенита» к Васютину.

«За продуктами гоняем в Швецию». Единственный россиянин в чемпионате Норвегии Воспитанник «Зенита» синхронно с родным клубом выступит в плей-офф Лиги Европы.

Зачем «Зениту» новый вратарь?

Чемпиону России требовался ещё один голкипер как минимум по двум причинам. Во-первых, нужно было просто дополнить вратарскую бригаду, в которой после продажи Егора Бабурина в «Ростов» за 500 тыс. евро (по данным Transfermarkt) осталось лишь два опытных игрока – Андрей Лунёв и Михаил Кержаков. Кстати, на Бабурине в петербургском клубе не поставили крест: сине-бело-голубые оставили за собой право обратного выкупа. Напомним, что по окончании прошлого сезона «Зенит» покинул свободным агентом Юрий Лодыгин, который по-прежнему находится в поиске новой команды.

Кроме того, уже имеющий определённый международный опыт Васютин готов побороться за место в основе. Возможно, появление ещё одного конкурента как-то встряхнёт Лунёва, который ошибался в первых матчах нынешнего сезона с «Локомотивом» за Суперкубок России и «Тамбовом» в РПЛ. «Не могу сказать, что долго думал над предложением «Зенита». Когда узнал об интересе клуба, то посовещался с родными и близкими. Вместе пришли к выводу: надо возвращаться», – признался Васютин в интервью официальному сайту петербургского клуба.

«Зенит» — топ! К сожалению В Сочи мы видели чемпиона.

Как развивалась карьера Васютина?

Васютин находился в системе «Зенита» до августа 2016-го, когда перешёл на правах аренды в «Лахти». Это был удобный со всех точек зрения трансфер. Молодой голкипер получил возможность иметь регулярную игровую практику в зарубежном чемпионате, чей уровень примерно соответствовал нашей ФНЛ. Кроме того, он выступал не так далеко от дома: из Петербурга в Лахти можно доехать на скоростном поезде всего за 2,5 часа. В первом же матче за «Лахти» Васютин… забил гол и спас свою новую команду от поражения. По результатам сезона-2017 его признали лучшим голкипером чемпионата Финляндии. В результате Александр остался в «Лахти» до лета 2018-го, после чего стал свободным агентом и подписал контракт с «Сарпсборгом 08».

За основу «Зенита» Васютин играл только в спаррингах на сборах. Официальных матчей в составе сине-бело-голубых у него пока нет. Голкипер выступал в молодёжном первенстве и юношеской Лиге УЕФА. Кроме того, на счету Александра полтора десятка матчей за юношеские сборные России разных возрастов.

«Анюков спросил, сможет ли вернуться». Гендиректор «Зенита» – о трансферах Чемпионы России продлили договор с бизнес-партнёром, а Александр Медведев рассказал о трансферах.

Как Васютин выступал в нынешнем сезоне?

Российский легионер получил ценную практику в Норвегии, сыграв осенью в Лиге Европы. Васютин провёл 11 матчей в квалификации и на групповом этапе турнира, в которых пропустил 17 голов. Выдал два «сухаря». «Сарпсборг 08» боролся за выход из группы с «Генком», «Мальмё» и «Бешикташем», но всё-таки занял последнее место с пятью очками.

В чемпионате Норвегии сезона-2019 Васютин сыграл 13 матчей и пропустил 16 мячей. Два раза сыграл на ноль. Это было не так-то просто, учитывая, что «Сарпсборг 08» стал слабее: после первого круга команда занимает предпоследнее, 15-е место. Александр был одним из лучших игроков «Сарпсборга 08» по оценкам InStat. Такие ошибки, как в матче с «Хаугесунном», когда Васютин стал гадать и ошибся позиционно при исполнении штрафного удара, редкость для него.

Последней для Васютина в Норвегии стала игра в гостях со «Стабеком» – 3:3. Хозяева ушли от поражения на 90+5-й минуте благодаря тому, что их игрок придержал российского голкипера во время подачи углового. Из-за фола соперника Александр ошибся на выходе, однако споры с судьёй привели только к жёлтой карточке.

Опыт работы на стандартах в Норвегии пригодится Васютину в «Зените», а петербургскому клубу нужны свои воспитанники в том числе для заявки на Лигу чемпионов.