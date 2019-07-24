Переход в «Спартак» хавбека ПСВ на грани срыва. Есть надежда договориться?

Пять лет назад у Гастона Перейро похожим образом едва не сорвался трансфер в голландскую команду. Об этом – в обзоре дня.

ПСВ вырвал победу над «Базелем» благодаря двум голам в компенсированное время



В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов голландский ПСВ обыграл швейцарский «Базель» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Эйндховене на стадионе «Филлипс». Обслуживала матч латвийская бригада арбитров под руководством Андриса Трейманиса, которому помогали Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников.



Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал Брума. Гости сумели отыграться в компенсированное время первого тайма, отличился Албиан Аети. На 79-й минуте швейцарский клуб вывел вперёд Омар Альдерете. В концовке встречи ПСВ сначала сравнял счёт благодаря голу Сэма Ламмерса, а на 93-й минуте победу голландцам принёс Дониелл Мален.



Ответный матч «Базель» — ПСВ состоится 30 июля. Встреча пройдёт в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк». Победитель пары в 3-м раунде встретится с турецким клубом «Истанбул Башакшехир».

Гол российского форварда Кобялко помог «Арарату» выиграть в квалификации ЛЕ



В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Арарат-Армения» обыграл гибралтарский «Линкольн» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Ереване на стадионе «Академия». Обслуживала матч мальтийская бригада арбитров во главе с Трастином Фарруджей. Ассистентами главного арбитра работали Алан Камильери и Данкан Султана.



Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором гола стал российский нападающий Антон Кобялко, который ранее играл за «Урал», «Оренбург», а также клубы ФНЛ. В компенсированное время первого тайма преимущество армянского клуба увеличил ивуарийский полузащитник Коджо Альфонс.



Ответный матч «Линкольн» — «Арарат-Армения» состоится 30 июля. Победитель пары в следующем раунде встретится с проигравшим в паре 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Сабуртало» (Грузия)/«Динамо» (Загреб, Хорватия).

Агент Перейро хочет большой бонус за переход в «Спартак», сделка может сорваться



Пако Касаль, агент полузащитника ПСВ Гастона Перейро, потребовал большой бонус в случае перехода своего клиента в «Спартак». Российский клуб не хочет идти на такие условия, поэтому сделка может быть отложена, сообщает SW Football Agent. Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» достиг договорённости с ПСВ по трансферу уругвайского полузащитника.



Четыре года назад произошла подобная ситуация, когда ПСВ договорился о покупке Перейро, но Касаль выдвинул новые требования. Однако тогда стороны смогли договориться. Издание отмечает, что ПСВ и сейчас надеется на удачный исход переговоров.



24-летний Перейро является воспитанником «Насьоналя» из Монтевидео. В ПСВ уругваец перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. В минувшем сезоне футболист принял участие в 27 матчах голландского национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (3 — с пенальти). Контракт игрока с ПСВ действует до лета 2020 года.

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«ПСЖ» объявил о переходе воспитанника «Барселоны», которого сравнивают с Месси



Голландский полузащитник Хави Симонс перешёл в «ПСЖ», сообщается в официальном «твиттере» французского клуба.



Футболист являлся свободным агентом и подписал с парижским клубом контракт, который будет действовать до лета 2022 года.



16-летний Симонс является воспитанником «Барселоны». Хавбек очень популярен в социальных сетях. За манеру игры Симонса сравнивают с аргентинским нападающим каталонского клуба Лионелем Месси. Симонс часто выкладывает фото с тренировок в своём «инстаграме», на который подписаны более 1,6 млн человек.



«ПСЖ» в минувшем сезоне стал чемпионом Франции, но потерпел неудачи в Лиге чемпионов, Кубке Франции и Кубке лиги. В новом сезоне парижский клуб стартует в Лиге 1 домашним матчем с «Нимом», который состоится 11 августа.

Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната



Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду подшутил над полицейским во время тренировки команды в Сингапуре.



В ходе занятий на поле прорвался фанат, которого задержали стражи правопорядка. В этот момент Роналду в шутку прыгнул на полицейского. Коп остался удивлён поведением португальца, а его партнёр по команде Гонсало Игуаин не смог удержаться от смеха.

«Манчестер Юнайтед» близок к покупке Милинкович-Савича за € 75 млн



«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может купить сербского полузащитника римского «Лацио» Сергея Милинкович-Савича, утверждает La Repubblica.



По данным источника, английский и итальянский клубы близки к согласованию трансфера игрока за € 75 млн с учётом бонусов. Манкунианцы уже согласовали с футболистом условия пятилетнего контракта.

24-летний Милинкович-Савич перешёл в «Лацио» летом 2015 года из бельгийского «Генка». Сумма трансфера составила € 18 млн. В минувшем сезоне сербский хавбек принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата (29 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил семь жёлтых и одну красную карточки.

«Краснодар» готов заплатить более € 10 млн за хавбека «Сент-Этьенна» Кабелла



«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Сент-Этьена» Реми Кабелла, утверждает But Football Club.



По данным источника, российский клуб готов заплатить за футболиста более € 10 млн. Самому игроку «Краснодар» предложил трёхлетний контракт с зарплатой в € 3 млн в год. Эта зарплата в два раза превышает его нынешний оклад. Кабелла попросил «Сент-Этьен» отпустить его в «Краснодар», но руководство французского клуба пока не дало ему ответа.



Кабелла перешёл в «Сент-Этьен» летом 2018 года из «Марселя». Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 34 матчах французского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (один — с пенальти), отдал четыре результативные передачи, а также получил пять жёлтых и одну красную карточки.

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«Зенит» объявил о трансфере голкипера Васютина



Российский голкипер норвежского «Сарпсборга» Александр Васютин перешёл в «Зенит».



Условия трансфера не разглашаются. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23. Ранее «Чемпионат» первым сообщил об интересе «Зенита» к Васютину.



24-летний Васютин является воспитанником петербургской футбольной школы «Смена». За молодёжный состав «Зенита» дебютировал 18 мая 2013 года в матче 29-го тура с нижегородской «Волгой» (0:2). В августе 2016 года он был отдан в полугодовую аренду в клуб чемпионата Финляндии «Лахти». 13 августа в первом же матче — с ПК-35 — вышел в стартовом составе и забил гол. В 2017 году был признан лучшим вратарём чемпионата Финляндии.

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«Челси» победил «Барселону» в товарищеском матче



Прозвучал финальный свисток в товарищеском матче между «Барселоной» и «Челси». Игра прошла в городе Сайтама (Япония) на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу английской команды.



Синие вышли вперёд на 34-й минуте усилиями нападающего Тэмми Абрахама. На 81-й минуте преимущество «Челси» удвоил полузащитник Росс Баркли. На первой компенсированной к основному времени матча минуте хавбек сине-гранатовых Иван Ракитич точным ударом установил окончательный счёт.

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Гацканом



Сегодня, 23 июля, молдавский полузащитник Александр Гацкан прибыл в Самару, где подписал контракт с «Крыльями Советов». Соглашение с Александром заключено по схеме «1+1», сообщает пресс-служба клуба.



35-летний игрок известен российским любителям футбола по выступлениям за «Рубин» и «Ростов». Вплоть до 2018 года Гацкан защищал цвета сборной Молдавии. За «Крылья Советов» Александр будет выступать под номером «8». Гацкан присоединится к команде завтра на утренней тренировке.



Гацкан защищал цвета «Ростова» с 2008 года. За это время он провёл в составе команды 314 матчей и забил 24 мяча. Вместе с жёлто-синими полузащитник стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14. Кроме того, футболист выступал за челябинский «Спартак».