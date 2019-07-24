«Полное неуважение к стране и народу». Чемпион Англии обидел китайцев

«Манчестер Сити» завершил выступление на предсезонном турнире в Китае, уступив в финале «Вулверхэмптону» — 2:3. После матча китайские СМИ обрушились с критикой в адрес чемпиона Англии.
В чём суть проблемы?
Информационное агентство правительства КНР упрекнуло команду Пепа Гвардиолы в «неуважении к Китаю», основываясь на том, что чемпионы Англии после каждого матча на турнире не раздавали автографов, а отправлялись сразу к автобусу.
«Полное неуважение к стране и к народу. Мы считаем, что действия «Манчестер Сити» — высокомерные и эгоистичные по отношению к китайцам», — заявило агентство «Синьхуа» в опубликованном тексте.
Издание раскритиковало и главного тренера Пепа Гвардиолу, назвав его нахождение в Китае «отработкой коммерческого обязательства». При этом китайское СМИ поставило «горожанам» в пример поведение футболистов «Ньюкасла» и «Вулверхэмтона».
Как отреагировали чемпионы Англии?
Реакция от «Манчестер Сити» последовала сразу же. Футболист Рахим Стерлинг не согласился с упрёками и заявил, что игроки всегда отвечали китайцам взаимностью, обнимаясь и фотографируясь с ними. Гвардиола тоже не остался в стороне. «Это абсолютная неправда. Мы с игроками были поражены тем, что написали китайские журналисты, и полностью не согласны с ними. Команда с большой радостью отправилась в тур по Китаю. В отеле нас прекрасно приняли, и мы ни от кого не прятались. Делали всё, что нас просили – фотографии, автографы и многое другое», — рассказал Пеп в интервью.
Вернётся ли «Сити» в Китай?
Несмотря на весь негатив, Гвардиола сказал, что его команда с радостью вернётся в Китай через год. Но теперь вопрос о возвращении «Манчестер Сити» в страну стоит весьма остро. И, несмотря на то что турнир организует английская Премьер-лига, не все китайцы хотят видеть чемпионов Англии у себя в стране.
- 24 июля 2019
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