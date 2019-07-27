Как исчезали футбольные клубы в России. Бесконечно грустная история

Каждый год периодически всплывают новости о том, что в России исчез очередной футбольный клуб. Кто-то возмущается, кто-то философствует. Чем выше уровень, на котором выступала закрывшаяся команда, тем больше резонанс. Через несколько месяцев всё затихает — до следующей подобной истории.



Многие смотрят РПЛ на пиратских стримах. Если провинциальный клуб выступает в Премьер-Лиге, активно за него болеют, если команды из своего региона в элите нет, то переживают за кого-либо из грандов двух столиц. Иногда по телевизору можно услышать про ФНЛ. Очень редко — про ПФЛ. А ведь кто-то на игры таких команд ходит — в некоторых регионах даже хорошо, смотрит их — даже легально. А вы слышали про третий дивизион? А такой есть. А видели рекламу матча областного чемпионата, первенства города? Не корите себя, таких афиш в природе очень мало, во многих местах их попросту не существует.

Но что, если попробовать посмотреть на картину в целом — собрать мозаику российского футбола за все годы? Может, комплексный взгляд даст ответ на то, что происходит с этой игрой в нашей стране и куда она движется? Может, это заставит нас посмотреть на все происходящее по-другому? «Чемпионат» открывает цикл материалов про исчезнувшие клубы России. Вспоминаем и грустим.

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В качестве точки отсчёта и примера для сравнения возьмём последние 10 сезонов чемпионата СССР, оставив за скобками политический фактор изменения состава участников, который дал о себе знать за два года до распада союзного государства. Первые два этажа советской пирамиды — Высшая и первая лиги — работали без недочётов: лучшие клубы поднимались куда им следует, аутсайдеры вылетали по заслугам. Сбои появлялись на уровне второй лиги — уже здесь некоторые команды снимались и уходили в КФК, а могли быть и расформированы. Впрочем, повального характера это не носило. Связь с любителями была, но слабая — новые команды из КФК могли появиться, а бывало что никто и не поднимался и не снимался, поэтому состав участников «втордива» был достаточно стабильным, а так называемые коллективы физкультуры оказывались слегка отрезанными от профессионального сегмента пирамиды футбола СССР.



Ещё раз сформулируем 3 вывода по последним годам союзного футбола:



1) верхние уровни пирамиды — стабильны;



2) сбои появляются на уровне второго дивизиона, но они не носят систематического характера;



3) существует определённая отчуждённость во взаимосвязи между уровнями «любителей» и «профессионалов».



В 1991 году Советский Союз распался. В Российской Федерации был учреждён свой главный футбольный орган — РФС, под его эгидой стали проводиться соревнования в рамках чемпионата России по футболу в разных дивизионах. Была создана российская система футбольных лиг.



Таблица внизу демонстрирует, как складывались дела с футболом в России по ходу 90-х. Первые 5 столбиков — число участников соревнований по дивизионам (Высшая лига, первая лига, вторая лига, недолго просуществовавшая третья лига и КФК). Остальные показывают, сколько клубов исчезло (И) или утратило профессиональный статус (У), сколько появилось новых команд-профессионалов/сколько клубов обрели возможность сыграть в профи (Н/О) и кто остался без повышения/понижения в классе (Б>).



Важное замечание — за каждый год в таблице ситуация берётся по состоянию на старт сезона. В 1992 году среди получивших профессиональный статус не учитываются клубы, бывшие любителями перед распадом СССР.

Год ВЛ 1Л 2Л 3Л КФК И У Н/О Б> Б 1992 20 52 115 92 5 4 6 3 0 1993 18 58 124 105 13 7 8 32 0 0 1994 16 22 62 105 84 12 8 5 28 10 0 1995 16 22 62 98 197 18 11 6 20 4 0 1996 18 22 60 102 126 11 5 3 15 7 0 1997 18 22 61 88 122 15 14 3 15 7 0 1998 16 22 119 148 13 22 0 3 9 0 1999 16 22 108 122 5 14 1 7 3 0

1992 год: исчезли — «Русь» (Волгоград), «Буран» (Воронеж), «Прометей» (Люберцы), «Башсельмаш» (Нефтекамск), «Вулкан» (Петропавловск-Камчатский); утратили статус профессионалов — «Динамо» (Махачкала), «Кубань» (Тимашевск), «Заря» (Калуга), ЭВМ (Рузаевка); остались без повышения — «Динамо» (Брянск), «Старт» (Ульяновск), «Эталон» (Баксан); новые клубы среди профессионалов — «Бештау» (Лермонтов), «Урарту» (Грозный), «Иргиз» (Балаково), «Агтала» (Москва), «Идель» (Казань), «Скат-5с» (Елабуга).



Типичный пример: ульяновский «Старт» должен был играть в первой лиге России, но Ульяновский АПК отказался дальше спонсировать команду, та нашла спонсоров лишь в Димитровграде, перебазировалась туда и стала «Ладой».

Здесь играл исчезнувший в 1992 году «Вулкан» Фото: vk.com/club71151747

1993 год: исчезли — «Вайнах» (Шали), «Ритм» (Белгород, объединился с «Энергомашем» в «Салют»), «Старт» (Ейск), «Пеле» (Москва), «Трестар» (Останкино), «Кинотавр» (Подольск), «Галакс» (Санкт-Петербург), «Агтала» (Москва), «Скат-5с» (Елабуга), «Идель» (Казань), «Урай», «Спартак» (Горно-Алтайск), «Прогресс» (Бийск); утратили статус профессионалов — «Динамо» (Изобильный), «Дербент», «Локомотив» (Минеральные Воды), «Искра» (Новоалександровск), «Текстильщик-Д» (Камышин), «Волжанин» (Кинешма), «Ангара» (Богучаны); обрели профессиональный статус — 32 команды из первенства КФК и региональных чемпионатов, а также 8 новых клубов с учетом дублирующих команд.



Типичный пример: «Подмосковье» получило название «Кинотавр» после вливания средств от организатора того самого кинофестиваля, но успеха команде это не принесло — сборы проводили на снегу и в доме отдыха «Бугорок», где даже поля не было, а после серии поражений деньги от спонсоров и вовсе перестали поступать, сезон доиграли за счёт личных сбережений тренера Морозова, после чего клуб исчез.

И так сойдёт! Мы живём в стране, где решения принимаются эмоциями, а не разумом Переход на лигу из 18 клубов — лишнее доказательство.

1994 год: исчезли — «Шерстяник» (Невинномысск), «Ростсельмаш-Д» (Ростов-на-Дону), «Торпедо» (Адлер), ИСМ (Волжский), «СаранскЭкспорт» (Саранск), «Спутник» (Кимры), «Азамат» (Чебоксары), «Торпедо» (Ижевск), «Динамо» (Кемерово), «Горняк» (Грамотеино), «Океан-Д» (Находка); утратили статус профессионалов — АПК (Морозовск), «Зенит» (Челябинск), «Заволжье» (Энгельс), «Металлург» (Старый Оскол), «Спартак» (Архангельск), «Кировец» (Санкт-Петербург), «Электрон» (Альметьевск), «Шахтер» (Артем), «Локомотив» (Уссурийск); остались без повышения в классе — как минимум 7 команд-победителей зональных турниров Второй лиги из-за спонтанной реформы первенства России, а также 3 победителя местных турниров КФК, отказавшихся от участия в финальном турнире; обрели профессиональный статус — 28 команд из первенства КФК и региональных чемпионатов, а также 5 новых клубов с учетом дублирующих команд.



Типичный пример: Кировский завод оказался не в силах тянуть на себе «Кировец», после чего тот попал под кураторство председателя Кировского райсовета Мутко, который нашёл спонсора в лице фирмы «Космос». Скоро гендиректор предприятия уехал в США и по сути бросил команду, которая доиграла сезон буквально на деньги родных и знакомых, потом ушла в любители и через несколько сезонов исчезла.

1995 год: исчезли — «Эрзу» (Грозный), «Терек» (Грозный), «Эрзи» (Петрозаводск), «Вятка» (Киров), «Иргиз» (Балаково), «Политехник» (Барнаул), «Аган» (Радужный), «Амур» (Комсомольск-на-Амуре), «Автомобилист» (Южно-Сахалинск), «Дружба» (Буденновск), «Гигант» (Грозный), «Химик» (Белореченск), ЦСКА-2 (Москва), «Гигант» (Воскресенск), «Юджин» (Самара), «Химик» (Уварово), «КамАЗ-Автоцентр»; (Набережные Челны), «Искра» (Смоленск), «Сокол-Д» (Саратов); утратили статус профессионалов — «Шахтер» (Киселевск), «Нарт» (Черкесск), «Химик» (Данков), «Авангард» (Камышин), «Колос» (Быково), «Рекорд» (Александров), «Химик» (Коряжма), «Балтика-Д» (Калининград), «Вест» (Калининград), «Химик» (Мелеуз), «Текстильщик» (Ишеевка); остались без повышения в классе — 4 победителя местных турниров КФК; обрели профессиональный статус — 20 команд из первенства КФК и региональных чемпионатов, а также 6 новых клубов с учетом дублирующих команд.



Типичный пример: когда-то за смоленскую «Искру» играли Ярцев и Шавло, но из-за финансовых проблем ей пришлось пойти на слияние с местным «Кристаллом».



1996 год: исчезли — «Сатурн» (Санкт-Петербург, объединение с местным «Локомотивом»), СКД (Самара), «Сахалин» (Холмск), «Динамо» (Якутск), «Спартак-Д» (Владикавказ), «Колос-Д» (Краснодар), «Ритм» (Алексеевка), «Торпедо» (Мытищи), «Асмарал-Д» (Москва), «Вымпел» (Рыбинск), «Лада-2» (Тольятти); утратили статус профессионалов — «Звезда» (Пермь), «Девон» (Октябрьский), «Спартак» (Алагир), «Металлург» (Пикалево), «Агидель» (Уфа); остались без повышения в классе — 7 победителей местных турниров КФК; остались без понижения в классе — «Междуреченск»; обрели профессиональный статус — 15 команд из первенства КФК и региональных чемпионатов, а также 3 новых клуба с учётом дублирующих команд.



Типичный пример: хаос в руководстве и уход спонсора привели пермскую «Звезду» к уходу из профессионалов, а затем и к расформированию, лидеры команды ушли в местные «Амкар» и «Динамо».

Пустое место. Для чего и для кого существует второй дивизион? На старте нового сезона ПФЛ задаём четыре вопроса о самой бессмысленной лиге мира.

1997 год: исчезли — «Турбостроитель» (Калуга), «Колос» (Краснодар), «Заводчанин» (Саратов), «Астратекс» (Астрахань), «Дербент», «Дружба-Д» (Майкоп), «Источник» (Ростов-на-Дону), «Ока» (Коломна, слияние с местным «Авангардом»), «Обнинск», «Кристалл» (Дятьково), «Карелия» (Петрозаводск), «КранЭкс» (Иваново), «Газовик-2» (Тюмень), «Горняк» (Кушва), «Машиностроитель» (Сергиев Посад); утратили статус профессионалов — «Мотор» (Прокопьевск), «Кабардей» (Нижний Черек), «Уралан-2» (Элиста), «Гофра» (Дигора), «Колос» (Покровское), «Звезда» (Городище), «Изумруд» (Тимашевск), АПК (Морозовск), «Черноморец-2» (Новороссийск), «Смена» (Москва), ТРАСКО (Москва), «Булат» (Череповец), «Кристалл» (Сергач), «УЭМ-Уралмаш» (Верхняя Пышма); остались без повышения в классе — 7 победителей местных турниров КФК; обрели профессиональный статус — 15 команд из первенства КФК и региональных чемпионатов, а также 3 новых клуба с учетом дублирующих команд.



Типичный пример: после смены руководства города финансирование краснодарского «Колоса», оставшегося до этого без старого спонсора, сократилось ещё больше, игроки даже занимались частным извозом, в итоге чиновники сделали ставку на «Кубань», а «Колос» прекратил существование.

Когда-то за краснодарский «Колос» играл Олимпийский чемпион Алексей Прудников (крайний справа в среднем ряду) Фото: Из архива

1998 год: исчезли — «Гатчина», «Алания-2» (Владикавказ), «Спартак-Братский» (Южный), «Нива» (Славянск-на-Кубани, объединение с местной «Кубанью»), «Динамо» (Михайловка), «Энергия-Д» (Камышин), «Рода» (Москва, объединилась с «Коломной»), «Динамо-2» (объединение с дублем), «Локомотив-Д» (Санкт-Петербург), «Локомотив-Д» (Нижний Новгород), «Индустрия» (Боровск), «Спартак» (Рыбное), «Метизник» (Магнитогорск, объединение с местным «Металлургом»); утратили статус профессионалов — «Автозапчасть» (Баксан), СКА (Ростов-на-Дону), «Машук» (Пятигорск), «Ангара» (Ангарск), «Анжи-Д» (Каспийск), «Динамо-Д» (Ставрополь), «Спартак-2» (Нальчик), «Олимп» (Кисловодск), «Рассвет» (Троицкое), «Металлург» (Красный Сулин), «Волгодонск», «Кубань-Д» (Краснодар), «Елец», «Факел-2» (Воронеж), «Красногвардеец» (Москва), МИФИ (Москва), «Чертаново» (Москва), «Металлург» (Выкса), «Нефтяник» (Бугульма), «Электрон» (Вятские Поляны), «Горняк» (Качканар), «КамАЗ-Д» (Набережные Челны); остались без повышения в классе — «Металлург» (Выкса) и еще 8 победителей местных соревнований КФК; обрели профессиональный статус — 3 команды из первенства КФК.



Типичный пример: в составе «Роды» вышел первый в истории ПФЛ камерунец — Нгаха-Чамоа, ну а сам клуб лишался очков из-за долгов и играл потом не в Москве, а на стадионе в Железнодорожном. Тяжёлое финансовое положение вынудило объединиться с «Коломной».

1999 год: исчезли — «Алания-2» (Владикавказ), «Прогресс» (Зеленодольск), «Трубник» (Каменск-Уральский), «Виктория» (Назарово), «Междуреченск»; утратили статус профессионалов — «Краснозаменск-Селятино» (Селятино), «Монолит» (Москва), «Псков», «Иваново», «Асмарал» (Москва), «Строитель» (Моршанск), «Торгмаш» (Люберцы), «Локомотив» (Минеральные Воды), «Анапа», «Нарт» (Черкесск), «Торпедо» (Армавир), «Спартак» (Йошкар-Ола), «Текстильщик» (Камышин), «Торпедо» (Рубцовск); остались без повышения — 3 победителя местных соревнований КФК; обрели профессиональный статус — 7 команд из первенства КФК, а также 1 новый клуб с учетом дублирующих команд.



Типичный пример: в начале 90-х «Асмарал» был очень перспективным клубом, но затем у иракского бизнесмена Аль-Халиди начались проблемы с бизнесом, финансирование сократилось, Бесков ушел из команды, и она постепенно пошла ко дну, вылетела в итоге из ПФЛ и вскоре прекратила свое существование.

Константин Бесков даёт установку игрокам «Асмарала» Фото: Из личного архива Константина Бескова

История в фотографиях. Константин Бесков Новый выпуск фоторубрики посвящён одному из величайших отечественных тренеров, легенде «Спартака» и «Динамо» Константину Ивановичу Бескову.

Что мы видим?



1) Среднее количество исчезающих клубов за год — 14, уходящих из профессионалов — 11, что отличается от того, что было в советский период.



2) Хронологически прослеживается тенденция к уменьшению числа новых/пришедших из КФК клубов.



3) Отчужденность между любителями и профессионалами по-прежнему сохраняется, не все лучшие клубы из КФК идут «наверх».

4) Число участников первых трех дивизионов стабильно, при этом в высшей лиге никаких негативных тенденций по-прежнему нет.



5) Проблемы с клубами всё так же прослеживаются начиная со второй лиги, хотя эпизодически снимались команды и из «пердива».



6) На верхнем уровне для любителей число коллективов в среднем достигает отметки в 125 участников.



Основная причина исчезновения клубов или лишения их профессионального статуса — это финансовые проблемы, хотя были и другие случаи — уход в мини-футбол («Галакс» СПб), боевые действия в регионе («Эрзу» и другие чеченские клубы), бюрократические коллизии («Псков») или наказание за подкуп соперника («Иристон»).



Во многом спонтанная реформа футбольной системы 1993 года привела к тому, что ряд клубов остался без повышения в классе. Ещё один минус — частое пренебрежение логистикой при формировании дивизионов, что многим командам обходилось «в копеечку». Ситуация немного исправилась с роспуском третьей лиги и последующей обратной реформой второго дивизиона.