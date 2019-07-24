Как работает лифт между РПЛ и низшими лигами

Второй по счёту российский дивизион (официально – ФНЛ, в простонародье – пердив) недаром иронично называют лучшей лигой мира. Кое в чём он зарубежные аналоги действительно превосходит, а именно – повальном нежелании участников что-то менять в привычном жизненном укладе в сторону усложнения. Кружок рвущихся наверх, как правило, формируется ещё до старта и по мере приближения к финишу только сужается. Большинству в привычном эфэнэльном болотце комфортно живётся.



За неимением внятных турнирных задач – а место в семёрке или одиннадцатке лучших как таковые расценивать сложно – главным смыслом жизни маленьких или некогда больших, но измельчавших клубов могла бы стать подготовка спортсменов для команд реально высоких притязаний, в идеале – для сборных. Это и престиж, и дополнительные средства к существованию – приятный бонус к бюджетным субсидиям. Вялотекущий экономический кризис в стране должен был повысить привлекательность ФНЛ/ПФЛ в глазах скаутов РПЛ и существенно увеличить «пассажиропоток» снизу вверх. Но пока этот лифт работает чаще на спуск, чем на подъём. Кое-где на местах наметилась обратная тенденция, но о глобальной смене селекционных акцентов говорить пока не приходится.

Из ФНЛ в РПЛ

Зона поиска скаутов зачастую прямо зависит от размера клубного бюджета: чем он больше, тем охват шире. Очевидно, что в Бразилии или бывшей Югославии найти качественного игрока со скромными финансовыми запросами проще, чем в условном Воронеже. Осваивать отечественную футбольную глубинку российские клубы зачастую заставляет лимит. Не будь его, многие давно переключились бы на дешёвый импорт. Если гранды с их современными академиями сами себя обеспечивают необходимым количеством доморощенных кадров для заявки, то клубы попроще да победнее вынуждены активнее мониторить низшие лиги. И иногда, между прочим, отыскивают там весьма интересных персонажей.



В нынешнее «окно» в РПЛ влетело из ФНЛ полтора десятка игроков без учёта мигрирующих туда-сюда арендников. На первый взгляд, немного, но: а) год назад было меньше (11); б) до завершения регистрационного периода ещё больше месяца.



Энергичнее всех разрабатывает недра подэлитных лиг «Ростов». И делает это очень эффективно, на зависть многим. Летом 2019-го донская селекция не пренебрегла ни одним дивизионом – пару игроков подобрала в ФНЛ, по одному – в ПФЛ и молодёжном первенстве. Причём приглашала их явно не для количества – налицо перспектива роста. Нападающий Саплинов (экс-«Балтика») уже выходит на замену в РПЛ, защитник Чистяков сходу застолбил у Карпина место в центре обороны. Нападающему Прошлякову только предстоит проявить себя на взрослом уровне – на молодёжном он это уже сделал. 19 голов в 22 играх за молодёжку «Спартака» намекают на высокий потенциал юниора, главное – раскрыть его.

5 ноунеймов, которые блеснули на старте РПЛ Эти фамилии ни о чём вам не скажут. Пока.

Редко подводит чутьё на молодые таланты уфимских «хедхантеров» — доказано Зинченко, Лунёвым, Обляковым, Дивеевым. Это лишний повод повнимательнее присмотреться к 19-летнему латералю Мохбалиеву и старшему на три года опорнику Фомину. Не удивлюсь, если через год-другой «Уфа» вернёт их родным клубам – соответственно, «Спартаку» и «Краснодару» — но уже дороже, чем покупала. В разы.

Пару человек из ФНЛ добавили в заявочный лист «Крылья Советов». Но для опорника Якубы и вингера Кабутова это не первый заход в Премьер-Лигу. Денис ещё в золотой юношеской сборной Хомухи в 2013 году выделялся. Тут уже речь идёт о сложившихся исполнителях, а не загадочных ноунеймах – степень ответственности и ожиданий выше.

Кто в РПЛ чаще других заглядывает в низшие лиги

В современном российском футболе мизер примеров, хотя бы отдалённо напоминающих историю Ярцева: раскрылся в зрелом возрасте, из второй лиги попал московский «Спартак» и дорос до сборной. Сегодня доверия самородкам из глубинки определённо меньше, чем в союзные времена. Более или менее свежий вертикальный взлёт на память приходит один – вратаря Медведева, от второй лиги до рекорда РПЛ по продолжительности сухой серии.

Неудивительно, что эта история случилась в Ростове. Бердыев со своими верными соратниками, что в «Рубине», что в «Ростове», уделяли колоссальное внимание российскому футбольному подземелью. У них, должно быть, ни один талант из ФНЛ/ПФЛ не оставался неучтённым. Эти клубы и лидируют среди старожилов РПЛ по объёмам «добычи» во второй-третьей профессиональных лигах. «Ростов» за неполные пять сезонов привлёк 14 исполнителей оттуда, «Рубин» — 16. Правда, во втором случае почти половина – 7 человек – приходится на собственных воспитанников. Самого яркого из них – уроженца киргизского Бишкека Ильзата Ахметова – тоже позволительно причислить к этой категории. Молодняк, не подошедший большим клубам, «Рубин» тоже охотно принимает – вспомните Ткачука, Шейдаева, Сорокина, Пантелеева.

Ещё глубже копает «Урал». За четыре года он вытащил уже 18 игроков из низших лиг, не считая молодёжной. Исламжан Насыров стал восьмым новичком «шмелей» из ПФЛ за четыре года. Из предыдущих лучше всех распорядились своими шансами Меркулов и Егорычев.

Ведущие клубы комплектуются сообразно своим амбициям и экономическим возможностям. Эпизодически их взгляд останавливается на том или ином таланте из глубинки, но выше «фарма» или молодёжки давно никто не поднимался. Столицам своих собственных воспитанников девать некуда – где уж тут пришлых ещё набирать? А вот клубы поскромнее могли бы и почаще заглядывать в закрома ФНЛ. Примеры «Урала», «Ростова» показывают: при желании и там можно отхватить толкового игрочка. И даже ниже.

Лучшие «доноры» ФНЛ

Финансовые возможности, развитая инфраструктура и современные методики подготовки позволяют лучшим академиям России «производить» намного больше футболистов, чем им необходимо. «Излишками» большие клубы великодушно делятся с маленькими. Они сегодня и являются основными поставщиками кадров в РПЛ.



Если отталкиваться от количества футболистов, доведённых до Премьер-Лиги, наиболее продуктивно работают фарм-клубы «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» (у ЦСКА как такового «фарма» нет – только молодёжка). Из «птенцов Галицкого» за четыре года высших дивизионов достигли 12 человек: восемь – отечественного, четверо – чешского (в том числе самый результативный россиянин прошлого сезона Комличенко). Пятеро – Сафонов, Голубев, Уткин, Шапи, Игнатьев – сейчас в обойме основы.

«Зенит-2» за аналогичный временной отрезок проводил в направлении РПЛ 15 человек – разрыв стереотипа о неэффективности работы местной школы. То, что большинство из них знакомились с высшим дивизионом в других городах – правда. Но в «Зените» конкуренция всегда бешеная – далеко не каждому молодому таланту под силу выдержать. Кержаков, Терентьев, Кузяев и Васютин вернулись в родной клуб, окрепнув на стороне. Сутормин совершил второй заход в «Зенит». Мусаев поднялся в первую команду напрямик из дубля.

Ну а больше всех игроков – 17 – за последнее время делегировал наверх «Спартак». При этом значительная часть – Кутепов и Гулиев, Мелкадзе и Игнатов, Максименко и Бакаев, Рассказов и Ломовицкий – и поныне числится в системе клуба, а некоторые играют заметные роли в основе.

О качестве работы тренеров академии ЦСКА можно судить по числу воспитанников в первой команде. Начиная с лета 2015-го повышения на более или менее постоянной основе добились 12 дублёров. В полной мере свои шансы использовали Головин и Чалов.



Из самостоятельных боевых единиц ФНЛ успехи в этом направлении делает «Чертаново». За один прошлый сезон молодой столичный клуб, представленный во второй-третьей лигах исключительно воспитанниками, отправил в РПЛ сразу трёх своих людей – Умяров с Глушенковым в «Спартак» и Зиньковского в «Крылья». Для сравнения: некогда авторитетный и плодовитый «Ротор» только этим летом снарядил в Премьер-Лигу первого за годы игрока – Якубу. Да и тот «продукт» «Чертаново».