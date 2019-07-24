10 самых дорогих футбольных клубов по версии Forbes

10. «Ювентус» — 1,51 млрд долларов

Замыкает десятку рейтинга команда Криштиану Роналду. Забегая вперёд, это единственный клуб Серии А в топе. Это многое говорит о том, в каком состоянии пребывает лига последние годы.

9. «Тоттенхэм» — 1,62 млрд долларов

Последним представителем Англии в рейтинге оказался финалист прошедшего сезона Лиги чемпионов. Надеемся, владелец «шпор» Дэниэл Леви накопил достаточно денег, чтобы совершить наконец пару трансферов.

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8. «Ливерпуль» — 2,19 млрд долларов

В 2010 году американец Джон Генри купил клуб из Ливерпуля всего за 300 млн. Теперь он может хорошо заработать на продаже, но пока не собирается избавляться от драгоценного актива.

7. «Арсенал» — 2,27 млрд долларов

Следом идёт лондонский «Арсенал», который, как и «МЮ», не попал в Лигу чемпионов и будет играть в Лиге Европы. «Пушкари» стали четвёртой английской командой в рейтинге Forbes.

6. «Челси» — 2,58 млрд долларов

Роман Абрамович отверг предложение богатейшего человека Великобритании Джима Рэтклиффа в размере 2,3 миллиарда фунтов и продолжает рулить «Челси».

5. «Манчестер Сити» — 2,69 млрд долларов

Ещё 10 лет назад увидеть второй клуб Манчестера в таком рейтинге было нереально, но с приходом шейха Мансура команда прочно закрепилась в десятке самых дорогих клубов мира. Только Лигу чемпионов никак выиграть не может.

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4. «Бавария» — 3,02 млрд долларов

В этом сезоне Нико Ковач и компания намерены побороться за Лигу чемпионов и требл. Если у них получится, вполне возможно, что в следующий раз самый титулованный клуб Германии замахнётся на место в тройке.

3. «Манчестер Юнайтед» — 3,81 млрд долларов

И это несмотря на то, что клуб не попал в групповую стадию Лиги чемпионов. Футболисты Уле-Гуннара Сульшера сыграют в Лиге Европы, но семья Глейзеров всё ещё может продать клуб за хорошие деньги.

2. «Барселона» — 4,02 миллиарда долларов

Далее следует каталонская «Барселона», которая в прошедшем сезоне выиграла Ла Лигу и дошла до полуфинала Лиги чемпионов. До этого каталонцы два года подряд возглавляли список, а учитывая состояние их соперника из Мадрида, у «Барсы» есть все шансы вернуться на вершину.

1. «Реал» Мадрид – 4,24 миллиарда долларов

После двухлетнего отсутствия мадридский клуб возвращается на первое место. Случилось это благодаря третьей победе подряд в Лиге чемпионов (в рейтинге учли доходы прошлого года) — она принесла клубу 100 млн долларов. Также стоимость бренда повысил 12-летний контракт с Adidas на сумму в 1,8 млрд долларов.