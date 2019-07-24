«У меня пальцы отсохнут, если такое напишу. Я за Хохлова горой!»

В последнее время стало модным составлять и подписывать разного рода петиции в интернете (можно подумать, адресаты их получают, а по прочтении со всех ног бросаются исполнять волю народа). С некоторых пор в потоке электронных жалоб и предложений стали мелькать и футбольные темы. Самое громкое воззвание такого рода появилось по мотивам Евро-2016. Раздосадованный провалом на полях Франции автор на полном серьёзе предлагал расформировать «команду неудачников». Шума было много – оргвыводов, как и следовало ожидать, ноль. Болельщики выпустили пар, побухтели и успокоились.

У новой петиции футбольного содержания – за отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера столичного «Динамо» — шансов на столь широкую огласку изначально не было. Масштаб события несопоставим. Подозреваем, что она и вовсе прошла бы незамеченной общественностью, если бы не личность одного из подписантов. К «антихохловской» кампании внезапно подключился… Борис Игнатьев. Либо псевдо-Игнатьев.



Звонок бывшему тренеру сборной России заставил усомниться в подлинности его «подписи» на онлайн-платформе Change.org. «Я такое разместил у себя на странице? – изумился ветеран тренерского цеха в ответ на вполне резонный вопрос, чем ему Дмитрий Валерьевич не угодил. – Я, наоборот, за Хохлова горой. Мне он симпатичен, не вижу оснований, чтобы его убирать. Это объективно. Я ничего не размещал, наоборот, недавно писал, что надо одуматься, не надо никого убирать. Надо набраться терпения, помогать Хохлову в формировании команды. Первый тайм с «Рубином» его команда хорошо играла. Я бы такой записи никогда не позволил себе сделать, может, кто-то залез ко мне на страницу. Если бы я такое написал, у меня бы пальцы отсохли».

«В атаке хочу играть, как Клопп и Гвардиола. В обороне – как Симеоне и Конте» Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов – о строительстве новой команды, критике Широкова и невозможности трансфера Глушакова.

А написано там, в частности, следующее: «Пора прекратить этот позор, безволие и смирение с отрицательными результатами футбольного клуба «Динамо» Москва. Пора прекратить эту безответственность, когда во всем у Дмитрия Хохлова виноваты люди и обстоятельства вокруг. Хватит нам выслушивать аргументы и доводы, оправдывающие слабые выступления команды… Нельзя позволять срамить новый красавец-стадион такой игрой и такими результатами. Дальше будет хуже — это очевидно; и решение об увольнении — это лишь вопрос времени. Лучше это сделать сейчас».



Живого отклика в массах призыв автора, некоего Дениса Романовского, пока не нашёл. По состоянию на 23:00 мск петицию подписали 56 человек.

Бердыев и Каррера — в числе возможных преемников Хохлова в «Динамо»

В любом случае для Дмитрия Хохлова это тревожный знак. Кто-то очень хочет занять его место, и этот кто-то не стесняется в средствах ради достижения своей цели.