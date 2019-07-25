«Краснодар» совершил самую дорогую покупку в истории. Кто такой Реми Кабелла

«Краснодар» приобрёл полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелла. По информации французских СМИ, российский клуб заплатит за 29-летнего игрока 13,5 млн евро, а сам Кабелла будет зарабатывать 3 млн евро за сезон. Срок контракта – три года.

Трансфер Кабелла обойдётся «Краснодару» в € 13,5 млн

Чем хорош Кабелла?

Представление новичка «Краснодара» начнём с его характеристики на InStat: «Быстрый и техничный атакующий хавбек. Хорошо играет в пас, действует по всему фронту атаки. Успешно использует дриблинг, часто создаёт моменты для партнёров (2,5 ключевых паса), сам выходит на ударные позиции (36 ударов). Не всегда эффективен в завершении».

Кабелла безусловно приобретение под Лигу чемпионов. По крайней мере после появления в команде опытного и высококлассного французского полузащитника шансы «Краснодара» в борьбе с «Порту» в квалификации ЛЧ становятся чуть выше. Рами признали лучшим игроком «Сент-Этьена» по итогам прошлого сезона. Он принял участие в 37 матчах Лиги 1 и кубковых турниров, забил 10 голов и сделал пять голевых передач.

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Что нужно знать о карьере новичка «Краснодара»?

«Краснодар» приобрёл воспитанника «Монпелье». В этом клубе Кабелла начинал профессиональную карьеру, правда, в Лиге 1 дебютировал в 2010 году в составе «Арль-Авиньона», куда его отдали на сезон в аренду. Летом 2014-го «Монпелье» продал Реми в «Ньюкасл» за 10 млн евро: до сегодняшнего дня это была максимальная сумма, заплаченная за Кабелла. Однако в Англии француз не прижился. Год спустя «Ньюкасл» отдал его в аренду «Марселю», а в 2016-м продал туда же за 8 млн.

Ещё одна аренда, уже из «Марселя» в «Сент-Этьен», ждала полузащитника в 2017-м, а прошлым летом «зелёные» выкупили Кабелла за 5 млн евро. В «Сент-Этьене» Кабелла пережил свой лучший период, начиная с 2014 года, когда Дидье Дешам впервые пригласил его в сборную Францию. К слову, на счету Рами четыре матча за национальную команду – с Норвегией, Испанией, Сербией и Арменией.

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Как Мурад Мусаев будет использовать француза?

Реми достаточно универсальный игрок. Как правило, француз выходит на позиции атакующего центрального полузащитника, но имеет и опыт выступлений на обоих флангах. Тем проще будет главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву встроить Кабелла в свою систему.

Игрок «Сент-Этьена» стал шестым новичком «быков» в летнее межсезонье и самым дорогим в истории клуба. До этого первое место в списке трансферов «Краснодара» занимал, по данным Transfermarkt, Тонни де Вильена, которого приобрели у «Фейеноорда» несколько недель назад за 9 млн евро. Бронзовый призёр РПЛ вынужденно поменял всю среднюю линию после потерь травмированных Юрия Газинского и Виктора Классона, а также Шарля Каборе, Маурисио Перейры и Павла Мамаева. Помимо Кабелла и де Вильены краснодарцы взяли ещё трёх полузащитников – Кайо (3 млн), Юнеса Намли (2 млн) и Руслана Камболова (400 тыс). Кроме того, на правах свободного агента подписали нападающего сборной Швеции Маркуса Берга. Селекция любопытная, вот только новичкам ещё нужно сыграться.