«Краснодар» идёт ва-банк? Главные вопросы по трансферной кампании клуба

Трансферы «Краснодара» в цифрах

Такой масштабной трансферной активности от клуба РПЛ мы не видели уже давно. Каждый раз, когда кажется: вот теперь-то «Краснодар» точно закончил с приобретениями, клуб подписывает очередного новичка. Нечто подобное в прошлом году проделал ЦСКА, но в той истории фигурировали совсем другие цифры. Всю команду, наполненную молодыми, но не раскрученными игроками, «армейцы» собрали за 12 млн евро. «Краснодару» же в такую сумму обошёлся один Кабелла. Возможно, француз стоил даже дороже. В одних источниках пишут о 12 млн, в других – о 13,5.

Итак, трансферная кампания «быков» – это:



— шесть новичков при четырёх потерях (две их них – временные);



— общая потраченная сумма — 26,4 млн евро, согласно данным transfermarkt. Кроме того, наверняка есть дополнительные расходы на подписные бонусы и выплаты агентам. Общие затраты очень серьёзны;

— пять новых легионеров (Кабелла, де Вильена, Намли, Кайо, Берг) и один россиянин (Камболов);



— не забудем о вернувшемся из аренды румынском нападающем Иване – он заявлен на сезон и попадал в запас на игру с «Уфой». Хотя, возможно, снова уедет куда-нибудь этим же летом.

«Краснодар» совершил самую дорогую покупку в истории. Кто такой Реми Кабелла Классный атакующий полузащитник с опытом игры за сборную Франции.

Вопрос первый. Как клуб будет вписываться в новый лимит «8+17»?

Как мы знаем, в следующем чемпионате в РПЛ начнёт действовать новый лимит на легионеров по формуле «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке на сезон. Очевидно, что клубы уже сейчас, планируя ближайшие трансферы, вынуждены прогнозировать ситуацию с кадрами на ближайшее будущее. А теперь перечислим сегодняшний список легионеров «быков».



1) Спайич, центральный защитник, 26 лет, Сербия. Контракт до 30.06.2023 (здесь и далее – данные transfermarkt).

2) Фьолусон, центральный защитник, 30 лет, Исландия. Контракт до 30.06.2021.

3) Рамирес, левый защитник, 24 года, Эквадор. Контракт до 30.06.2022.

4) Кайо, опорный полузащитник, 23 года, Бразилия. Контракт до 30.06.2024.

5) Де Вильена, центральный полузащитник, 24 года, Нидерланды. Контракт до 30.06.2024.

6) Ольссон, центральный полузащитник, 24 года, Швеция. Контракт до 30.06.2023.

7) Намли, атакующий полузащитник, 25 лет, Дания. Контракт до 30.06.2023.

8) Кабелла, атакующий полузащитник, 29 лет, Франция. Контракт до 30.06.2022.

9) Классон, атакующий полузащитник, 27 лет, Швеция. Контракт до 30.06.2021.

10) Вандерсон Масиэл, фланговый нападающий, 24 года, Бразилия. Контракт до 30.06.2022.

11) Маркус Берг, центральный нападающий, 32 года, Швеция. Контракт до 30.06.2020.

12) Андрей Иван, фланговый нападающий, 22 года, Румыния. Контракт 30.06.2022.

«Краснодар» получил футболиста для больших матчей. Но не всё так однозначно Тонни Вильена — тот случай, когда не всегда достаточно быть отличным игроком, чтобы попасть в лучшие лиги.

Самое важное: только у одного иностранца (Берга) контракт истекает перед следующим сезоном. То есть 11 игроков на балансе у «Краснодара» останется. Придётся дополнительно расставаться, временно или навсегда, минимум с тремя. Минимум — потому что всегда могут возникнуть потребности в новом зарубежном футболисте.

Вопрос второй. Где будут играть новички после восстановления Газинского и Классона?

Важно понимать, что все новички «Краснодара» — футболисты средней линии и группы атаки. Сейчас в команде предвидится отличная конкуренция, а когда к концу года восстановятся от повреждений Газинский и Классон, она станет просто зубодробительной. Возможно, даже чрезмерной – за каждую позицию будут спорить по два высококлассных футболиста.



Кто будет играть левым форвардом – Намли (как сейчас), Классон (как прежде) или, возможно, Кабелла (он там тоже умеет)? Кто круче в качестве многофункционального игрока центра поля – де Вильена или Газинский? Найдётся ли место Ольссону? А Кабелле, для которого оптимальное амплуа – это всё-таки центр поля? Будет ли получать хоть какое-то игровое время Кайо? Или уровень Камболова заведомо выше?

В «Краснодаре» ещё один новичок. Очень интересный и талантливый Рассказываем о Юнесе Намли, который стал уже вторым летним приобретением «быков».

Через полгода у «Краснодара» в составе будет без всякого преувеличения по два человека на место. Жёсткая конкуренция может стать как благом (в прошлых сезонах глубины обоймы ощутимо не хватало), так и злом. Неслучайно многие тренеры любят иметь в распоряжении 14-15 высококлассных футболистов и ещё 4-5 – на конкретно сегодняшний день уровнем чуть ниже. Так проще сохранять баланс и атмосферу в коллективе.

Вопрос третий. Кого «Краснодар» планирует продавать в следующие окна?

Само собой, в руководстве «быков» сидят не простачки – они просчитали все риски с лимитом и конкуренцией и перед следующим сезоном будут расставаться с игроками. Важно сделать это с максимальной финансовой выгодой (иначе могут возникнуть проблемы с фэйр-плей) и компенсировать сегодняшние затраты.



Первый кандидат на выход – молодой форвард Иван. Но вряд ли за него можно получить много, от выкупа игрока отказался даже «Рапид», куда он ездил в аренду. Согласно transfermarkt, стоимость Ивана – 1 млн евро.



У Кабелла, самого дорогостоящего приобретения, дальнейший трансферный потенциал ограниченный. Всё-таки французу через год исполнится уже 30. Не факт, что в будущем за него удастся получить хотя бы те же 13-14 млн евро. У Фьолусона трансферный потенциал ещё ниже, он старше и намного ниже уровнем.

Классон стоит никак не меньше 15-20 млн, однако сейчас у шведа тяжелая травма колена, сейчас его цена временно снизилась или даже заморозилась. Нужно смотреть на восстановление и игру после него.



Видимо, искать максимально выгодные варианты придётся для Рамиреса (7,5 млн на transfermarkt) и Вандерсона (11 млн) – за каждого при хорошем сценарии можно выручить порядка 10 млн, а при совсем идеальном, при условии прогресса и достойной игры в еврокубках, даже больше.

Вопрос четвёртый. Мечты о молодёжи в составе пока откладываются?

В прошлом сезоне отлично себя проявляли Сулейманов и Игнатьев, часто выходил весной и Уткин. В новом чемпионате их игровое время может стать меньше – конкуренция в группе атаки повысилась. В первых двух матчах Сулейманов и Игнатьев появлялись на замену в концовках, а это ещё не приехали Берг и Кабелла и не восстановился Классон. Понятно, что есть банальная фраза «сезон длинный – времени хватит на всех, травмы и дисквалификации никто не отменял», однако жизнь у молодых воспитанников клубной структуры явно не станет проще. Стабильное место на поле предвидится разве что у вратаря Сафонова.

Вопрос пятый. Что всё это значит?

Подытожим. Шесть новичков при четырёх потерях (но две из них – временные). Нехарактерные для клуба финансовые затраты. Большое число легионеров. Риски с конкуренций, риски с фэйр-плей. Почему «Краснодар» вдруг так изменился в поведении этим летом?



Кажется, в клубе хотят перейти на следующий этап развития – заявить о себе как о настоящем претенденте на золото. А ещё очень, просто неистово желают попасть в Лигу чемпионов. Это будет очень трудно, ведь на первой же стадии «быкам» попался мощный «Порту».



Поэтому Сергей Галицкий и пытается сделать всё, чтобы усилить команду прямо сейчас, перед решающими матчами, в случае успеха в которых можно гарантированно получить под 20 млн призовых от УЕФА и компенсировать большую часть затрат.



Всё происходящее не что иное, как игра ва-банк.