История в фотографиях. Фёдор Черенков

Ровно 60 лет назад на свет появился кумир болельщиков «Спартака» Фёдор Черенков. Свежий выпуск нашей рубрики «История в фотографиях» посвящён одному из самых гениальных игроков в истории советского футбола.

Черенков дебютировал за «Спартак» в 1978 году, перейдя в основную команду из спартаковской школы. Вот как вспоминал о его появлении в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке» Олег Романцев. «Первое впечатление от него? Хиленький, не особо силён физически, но с мячом хорош. Что заиграет, было видно сразу. Игрок умный. Но что станет ведущим, я поначалу не чувствовал. Были у нас и более крепкие, и более техничные игроки». На фото – Черенков как раз с Романцевым и с Александром Мирзояном (слева).

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Уже на второй год пребывания Черенкова в команде «Спартак» стал чемпионом СССР. На фото – команда после решающей победы над СКА в Ростове-на-Дону.

Одним из хобби Фёдора была рыбалка. На фото – Черенков на Клязьме с партнёром по «Спартаку» Сергеем Шавло. Вот что вспоминает последний: «Знаю, что Бесков не хотел брать Фёдора в «Спартак» в 1977 году, но в конечном итоге взял его в команду по просьбе многолетнего начальника красно-белых Николая Петровича Старостина. Черенков стал быстро прогрессировать и вскоре стал основным игроком «Спартака». С Фёдором мы начинали возрождение команды в 1978 году. Добрый, отзывчивый, скромный человек. На поле мог и умел всё. Недаром получил звание народный футболист. Его любили миллионы болельщиков – и не только «Спартака».

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Черенков запомнился болельщикам благодаря своей мягкой, кошачьей технике. Разобраться с несколькими соперниками для него порой не составляло труда. На фото – эпизод из матча «Спартака» с «Шахтером».

Фото: РИА Новости

Одно время неотъемлемой частью имиджа Черенкова были фирменные кудряшки. Вот как вспоминал о их появлении сам Фёдор в интервью журналу «Огонёк»: «У моей жены была знакомая девушка, она стригла. Ну жена и говорит: «А что, если тебе сделать завивку?» Я отбивался, отбивался, потом уговорили меня: «Вот видишь, за рубежом так носят!» Ну раз вам так хочется — давайте сделаем! Сделали… Когда я потом «химию» состриг, жена жалела: «Тебе с кудряшками было лучше!»

Шахматы были одним из главных видов культурного досуга футболистов в 1980-е. И неотъемлемым атрибутом базы «Спартака» в Тарасовке.

Федор Черенков был женат два раза. Первая супруга — Ольга, дочь — Анастасия, внучки — Алина, Александра. Вторая супруга Ирина, приёмный сын Денис. На фото – с дочкой Анастасией, которая родилась в 1980 году.

Сергей Родионов был самым близким другом Черенкова в «Спартаке». В 1990 году они вместе уехали во Францию – в клуб «Ред Стар». «Фёдор – это потрясающее сочетание: талант, трудолюбие, порядочность… Не зря его называли «народный футболист». А народ не обманешь!» — говорил о Черенкове Родионов.

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Роман со сборной у Черенков сложился далеко не так, как мог бы. За главную команду страны Черенков Фёдор сыграл всего 34 матча за 11 лет. Валерий Лобановский не брал игрока на несколько крупных турниров подряд. Одной из причин была болезнь Фёдора, которая долгое время не афишировалась. На фото – Киев, Республиканский стадион, прощальный матч Олега Блохина. Сборная СССР против команды «Звёзды мира». На фото слева-направо: Фёдор Черенков, Олег Лужный, Виктор Чанов, Сергей Горлукович, Сергей Алейников, Александр Чивадзе (верхний ряд), Олег Блохин, Юрий Савичев, Александр Бородюк, Сергей Балтача, Владимир Бессонов (нижний ряд).

Фото: РИА Новости

Третье чемпионство Черенкова в составе «Спартака». Интервью после победного матча с киевским «Динамо» известному телекомментатору Евгению Майорову.

Прощальный матч Федора Черенкова состоялся 23 августа 1994 года. На стадионе «Динамо» «Спартак» в присутствии 35 тыс. зрителей встречался с одним из сильнейших на тот момент клубов Европы – итальянской «Пармой». Перед матчем зачитали приветственное письмо Черенкову от президента России Бориса Ельцина, к письму прилагался подарок – трёхкомнатная квартира в Москве. На фото Черенков с тогдашним тренером «Спартака» Олегом Романцевым.

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Черенков некоторое время поработал в основном составе «Спартака» помощником Олега Романцева, потом трудился в дубле вместе с Сергеем Родионовым. На фото – награждение «Спартака» за чемпионство-1994.

В последние годы жизни Черенков иногда ездил с ветеранами «Спартака» на товарищеские матчи в разные годы. На снимке – с Юрием Гавриловым и Вагизом Хидиятуллиным после визита в один из южных городов.