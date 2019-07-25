Заехали в гости к Стогниенко за пару недель до старта.

Почему АПЛ в интернете это круто. Несколько главных причин

Совсем скоро стартует, пожалуй, самый дерзкий проект в истории спортивных трансляций. Впервые они будут проходить не на ТВ, а только в онлайне. И пока вы всё ещё думаете, стоит ли тратить три тысячи рублей на ближайший сезон, редакция Okko Спорт обживается в новом месте и вовсю готовится к первому туру Английской Премьер-лиги.

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Съездили к ним в гости и расспросили технического директора спортивной видеоредакции Вадима Григорьева о том, как Okko Спорт будет показывать лучшую лигу в мире, а заодно посмотрели, как всё будет выглядеть изнутри.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

ТВ и интернет. В чём разница?

Во-первых, у телевидения просто нет возможности показать сразу всё, что может быть интересно зрителю. Эфир не резиновый: есть же ещё женский кёрлинг, например!

Интернет вместит всё. 380 матчей АПЛ (и даже показ нескольких матчей одновременно), дополнительные и архивные материалы от АПЛ, возможность параллельной работы редакции на семи матчах одновременно. Зритель сможет просто выбрать нужный матч и смотреть, смотреть.

Помните тот самый матч, когда звук во время одной из трансляций ЛЧ был отвратительным? Настолько, что можно его не называть, а вы всё равно поймёте, о какой игре идёт речь.

Оказывается, проблема была с декодированием сигнала. То есть прокол не столько технический, сколько координационный — телеканал был настроен на частоты другого стандарта. Сложно сказать, как общался с британскими коллегами прежний вещатель, но сейчас для нормальной коммуникации достаточно чатика в Телеграме. Со стандартами проблем не возникнет тоже: технически Okko может передавать свой сигнал куда угодно.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Теперь к возможности показывать одновременно до семи матчей. Специально для этого есть сразу несколько комментаторских кабин. Несколько парных (для топ-матчей), остальные — одинарные. Все они пронумерованы и выглядят как бомбоубежища. На самом деле, они сделаны не из стали, стены на ощупь мягкие.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Плотный слой нужен для звукоизоляции. Такой способен сдержать звук до 60 децибел — сравнимо со звуком газонокосилки. Так что комментаторы АПЛ могут спокойно кричать, сидя в своей кабине. Плотно прикрыли дверь, как следует проорались — и никто этого не заметил.

Корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин тестирует свои голосовые связки Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Студия тоже есть. Перед туром в ней будет проводиться эфир с участием двух ведущих и приглашённого эксперта. На одну из первых программ уже согласился прийти Леонид Слуцкий. И внимание — главная прелесть интернет-тв — все эти выпуски можно будет глянуть в любое удобное время. Те, кто успел привыкнуть к формату YouTube, в курсе, как это работает.

А Уткин будет?

После экскурсии по новому дому Okko Спорт заглянули к комментаторам. Тут подобралась крутая тусовка — Мария Макарова и Денис Алхазов распевают RHCP, а Филипп Кудрявцев целиком в телефонных переговорах. Рядом висит британский флаг.

По центру Роман Гутцайт — в строгой рубашке. Рядом его новый босс Владимир Стогниенко.

Комментаторы Окко Спорт Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Ой, у меня с десяти утра встречи, может, с кем-то ещё поговорите?

— Нужны инсайды от самого главного!

— Какие вам инсайды? Уткин? Ну давайте я вам сразу прямо всё расскажу, ага. Потерпите чуть-чуть. Ром? — обращается к Гутцайту, — может, про первый тур расскажем?

После утвердительного ответа своего зама Стогниенко всё-таки поделился кое-чем интересным.

Матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в первом туре прокомментируют как раз Владимир с Романом. А экспертом с кромки поля «Олд Траффорд» выступит Питер Одемвингие, который значительную часть карьеры провел в Англии. Вспомните что-то подобное на ТВ? Я — нет.

Чуть позже в редакцию пришёл ещё и Александр Елагин: «Что, не надоел я вам ещё?».

Ох, классный сезон нас ждёт.