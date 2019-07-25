«Динамо» купило Н'Жье. Кажется, это ошибка

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук две недели назад пообещал болельщикам «топового нападающего». Позже даже добавил, что побреется налысо, если в «Динамо» не появится новый форвард.

Нападающий появился. Бриться не придётся. Остаётся только понять, насколько Н'Жье – топовый. Сегодня стало известно, что контракт официально оформлен, соглашение рассчитано на четыре года, а футболист получил девятый номер. Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагал за игрока 7 млн евро, а «Спартак» согласовал трансфер Н'Жье за 6 млн.

«Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя» Н'Жье за € 6 млн

Кто такой Н'Жье?

Последние три года он провёл в «Марселе». Если в первых двух сезонах периодически играл в основе, то в чемпионате Франции сезона-2018/19 Клинтон лишь три раза выходил в стартовом составе. Ещё в 14 матчах появлялся на замену во втором тайме. Всего в прошедшем сезоне Лиги 1 у Н'Жье 353 минуты на поле. Из-за этого он сильно подешевел за последние полтора года.



По оценкам transfermarkt, в январе 2018 года Н'Жье стоил 15 млн евро. Сейчас – 3,5. «Марсель» выкупил его у «Тоттенхэма» за 7 млн, а продал «Динамо» на полтора миллиона дешевле. Забавный факт: Н'Жье дебютировал за «Марсель», выйдя на поле вместо Вильяма Ванкёра, отыгравший за «Динамо» сезон-2014/15.



Главное преимущество Н'Жье – скорость. При этом он невысокий (175 см) и лёгкий (68 кг). Камерунец является одним из основных игроков сборной. Этим летом он отметился голом в 1/8 финала Кубка африканских наций, однако его команда уступила нигерийцам – 2:3.

Что говорят о Н'Жье во Франции?

Мы связались с французским журналистом Фабрисом Ламперти, который работает репортёром в Марселе в газете La Provence. Вот что он рассказал про новичка «Динамо»:



– Очень быстрый игрок, который часто перебарщивает с дриблингом. А ещё с ударами правой ногой. Его неловкий удар в финале Лиги Европы — 2018 стал мемом. Фанаты «Марселя» до сих пор смеются в социальных сетях.

– Тренер Руди Гарсия часто оставлял его на скамейке. Это было оправданно?

– Конкурентами Клинтона были Товен, лучший бомбардир «Марселя», и Окампос, лучший игрок команды. Н'Жье было трудно существовать в таких условиях. Его часто использовали в качестве джокера. Он может быть эффективным, несмотря на свою неуклюжесть, потому что никогда не сдаётся. «Марсель» дошёл до финал Лиги Европы во многом благодаря рывку Н'Жье в Турции в матче с «Коньяспором». Без этого «Марсель» не вышел бы из группы ЛЕ.

– Каким он запомнился во Франции?

– Достаточно сдержанным. Не очень хорошо говорил по-французски. Он мог играть нападающего за счёт скорости, но тренер Руди Гарсия предпочитал ставить его на фланг.

Хохлов считает, что «Динамо» проигрывает из-за реализации. Он заблуждается Даже покупка сильного нападающего не станет для бело-голубых лекарством от всех бед.

Что не так с этим трансфером?

Весь прошлый сезон «Динамо» страдало именно из-за низкой реализации моментов. Об этом говорил и Хохлов, и один из аналитиков «Динамо». В новом сезоне ситуация не изменилась. После матча с «Рубином» футболисты и главный тренер снова сокрушались по этому поводу – моменты шикарные, а голов – нет. В этой ситуации «Динамо» нужен именно забивной форвард, а не тот, который организует моменты. Иными словами, Думбия, а не Жиру, который создаёт пространство для партнёров.



В результате в команду пришёл нападающий, у которого за четыре года 16 забитых мячей. Нападающий, который «часто перебарщивает с дриблингом». Дай бог, чтобы у парня всё сложилось в России, но пока он представляется не тем игроком, который требовался «Динамо». Может, под «топовым нападающим» подразумевался трансфер, который ещё не случился?