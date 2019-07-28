Моуринью уже 7 месяцев без клуба. Чем он занимается?

В середине декабря 2018 года Жозе Моуринью был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». С момента отставки португальца прошло уже больше семи месяцев. Жозе нынче блистает в прессе и ждёт нового вызова судьбы.

Последний шанс Моуринью. Сможет ли португалец доказать, что он не сбитый лётчик? Вариантов у него не так много.

Что делал Особенный после увольнения?

После ухода из «Манчестер Юнайтед» Моуринью заявил: «Надеюсь, что пресса проявит уважение по отношению к моей позиции, а также позволит мне жить нормально до того момента, пока я не решу вернуться в футбол».

Тогда складывалось впечатление, что истерзанный вопросами журналистов специалист просто хочет отдохнуть и на какое-то время покинуть медийное пространство. Такое желание не свойственно Моуринью, но понять его было можно: второе скандальное увольнение за четыре года – это слишком много, даже для Особенного.

Тем не менее наслаждаться тихой семейной жизнью португалец не смог. Либо ему не понравилась «нормальная жизнь», либо, говоря про неё, Жозе лукавил. Так или иначе, уже в январе он окунулся в медийный омут с головой, став экспертом на телеканале beINSports. Во время эфиров специалист анализировал матчи Лиги чемпионов, критиковал «Барселону», учил Ракитича вести «инстаграм» и просто зажигал, порой работая в связке с Арсеном Венгером.

В феврале Жозе выдал, пожалуй, один из лучших перформансов в жизни. Откликнувшись на предложение приехать в Россию, тренер прибыл в Балашиху и посетил матч омского «Авангарда» и питерского СКА. Перед игрой, производя символическое вбрасывание, он неожиданно поскользнулся и очень забавно упал на лёд.

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Спустя месяц португальский специалист начал вести собственное шоу «В поле зрения Жозе Моуринью» на RT, продолжая оставаться экспертом международного телеканала. В новой программе португалец занимался примерно тем же, чем и на beINSports.

Чем занимается Моуринью сейчас?

В июне с окончанием футбольного сезона завершились и съёмки Жозе на ТВ. Вероятно, из-за отсутствия интересной повестки.

Не так давно португалец посещал матчи теннисного турнира Уимблдон, в частности гениальный полуфинальный поединок Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. За несколько дней до этой игры Жозе хвалил испанца, утверждая, что тот с его навыками мог бы спокойно стать профессиональным футболистом. Тогда же португалец успел отметиться и совместным фото с великим теннисистом.

Сейчас, как ни странно, специалист посвящает свои дни изучению немецкого языка. Можно было бы подумать, что этот интерес обусловлен будущим местом работы Жозе – в клубе Бундеслиги. Однако такую версию португалец отрицает, утверждая, что учит немецкий исключительно в целях самообразования. Опять лукавит?

Почему Жозе до сих пор без клуба? Он никому не нужен?

Моуринью пока не вернулся в футбол вовсе не из-за отсутствия предложений. В течение последних шести месяцев почти десяток клубов, среди которых «Бока Хуниорс», «Лион», «Монако», «Интер», «Рома», «Ньюкасл» и даже китайский «Гуанчжоу Эвергранд», изъявляли желание заполучить специалиста. Однако никто Особенного так и не подписал.

Португалец был близок к переходу в «Интер», но нерадзурри предпочли кандидатуру Антонио Конте. Заключить контракт с другими, менее успешными клубами Жозе мешают амбиции и желание оставаться на топ-уровне. Биться за место в середине турнирной таблицы с каким-нибудь «Ньюкаслом» специалист не намерен.

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Что ожидает португальца?

Моуринью очень скучает по футболу. Он не раз говорил, что планирует вернуться в ближайшее время, зарекаясь сначала об июне, а затем об июле. Но, скорее всего, минимум до осени португальский специалист так и останется безработным.

Сейчас большинство грандов не нуждается в смене тренера, да и примерно за месяц до закрытия трансферного окна во всех топ-чемпионатах, кроме АПЛ (в Англии оно закроется ещё раньше – 8 августа), вряд ли кто-то захочет назначать на соответствующий пост нового человека. По крайней мере, грамотные управленцы обычно заключают контракт со специалистом перед началом трансферной поры, чтобы у него было время укомплектовать состав по своему усмотрению.

Главным вариантом для Жозе, пожалуй, остаётся «Бавария». Он сам признавался, что хочет выиграть чемпионат в новой стране и в третий раз стать обладателем Кубка Лиги чемпионов. Кроме того, слухи о назначении Моуринью главным тренером немецкого клуба ходят с зимы. Да и кресло Нико Ковача – самое шаткое среди всех наставников топ-клубов. В случае если хорват вновь провалит старт сезона, его наверняка ждёт отставка.

Португальский специалист также не исключает возможности продолжения своей карьеры в одной из национальных команд. Однако об интересе сборных к Жозе достоверных сведений пока нет.