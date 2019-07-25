Сын Ларссона едет в Россию! Фанаты чуть не побили его за плохую игру

Помните, как на ЧМ-1994 сборная России проиграла будущему полуфиналисту турнира сборной Швеции? Тогда у нашего соперника на замену вышел молодой талант из «Фейеноорда» – 22-летний нападающий Хенрик Ларссон. Теперь его сын Йордан в этом же возрасте переезжает в РПЛ. Судя по всему, в «Спартак». По информации шведских СМИ, московский клуб интересовался Ларссоном-младшим, а генеральный директор красно-белых Томас Цорн подписался на страницу игрока «Норрчёпинга» в «Инстаграме». Transfermarkt оценивает Йордана в 800 тыс евро.
Карьера Ларссона-младшего пока развивается не так ярко, как его знаменитого отца. До последнего времени Йордан был в представлении болельщиков просто сыном Хенрика, а не настоящей футбольной личностью. Как и Ларссон-старший, он начинал профессиональную карьеру в «Хельсингборге». В сезоне-2016 выступал под руководством ставшего тренером отца, и тогда случилась неприятная история. В ноябре «Хельсингборг» вылетел из высшего дивизиона, уступив в плей-офф за место в элите «Хальмстаду». По окончании матча на поле выбежали фанаты «Хельсингборга», которые заставили Йордана снять футболку клуба и едва не побили его.
Хенрику и его семье угрожали. После матча с «Хальмстадом» тренер прокомментировал инцидент с 19-летним сыном: «Не видел, что они напали на Джордана. Если бы видел, сразу пошел бы туда и заступился за него. Я не собирался убегать. Раз они хотели поговорить со мной, нужно было говорить. Меня уже избивали. Я остаюсь в Хельсингборге, но ходить в одиночку не собираюсь, а Джордана отправлю отсюда куда-нибудь в отпуск. Фанаты придут ко мне? У меня дома много собак».
Ларссон-старший ушёл из «Хельсингборга», а «отпуском» для его сына стал переезд в Эредивизию, где когда-то выступал сам Хенрик. В январе 2017-го Йордан был продан в НЕК из Неймегена за 450 тыс евро. Однако Ларссон-младший в Нидерландах не раскрылся, хотя это самый подходящий чемпионат для игроков атаки. Сыграл за НЕК 24 матча, в которых забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи. Год спустя «Норрчёпинг» выкупил шведского нападающего за 500 тыс.
В сезоне-2018 Йордан стал автором лишь одного гола в чемпионате Швеции. Как правило, выходил на замену. Наверняка в перспективах сына засомневался даже отец, ведь в 21 год нужно уже что-то показывать на таком уровне. Зато в нынешнем сезоне-2019 Ларссона-младшего вдруг прорвало. После 16 туров он возглавляет гонку бомбардиров местной лиги с 11 забитыми мячами. Кроме того, на его счету одна голевая передача. По системе «гол плюс пас» Йордан делит второе место в чемпионате Швеции с имеющим российские корни нападающим «Хеккена» Александром Еремеевым (точнее, теперь это Йеремеефф).
Ларссон-младший поиграл за юношеские и молодёжную сборную Швеции. Кроме того, был кандидатом в олимпийскую команду, но отец не отпустил сына из «Хельсингборга» на игры 2016 года. В январе 2018-го, после возвращения из НЕКа Йордан принял участие в паре товарищеских матчей первой сборной, вот только это был большой аванс для нападающего.
Сильные качества Ларссона-младшего – умение контролировать мяч на скорости и нацеленность на удар по воротам. Технически подготовлен хорошо. Йордан способен сыграть как центрфорварда, так и вингера. Грамотно открывается во фланги при развитии командой атаки. В целом, пожалуй, больше подходит для контригры. Тем не менее серьёзного опыта у Ларссона минимум. В еврокубках дебютировал две недели назад, забив один мяч в двух матчах квалификации Лиги Европы с ирландским «Сент-Патрикс».
Нельзя сказать, что покупать новичка из чемпионата Швеции – страшный риск для топ-клуба РПЛ. Есть же пример Виктора Классона, переходившего из «Эльфсборга» в «Краснодар». С другой стороны, не заигравший в «Ростове» Видар Кьяртаннсон забил в нынешнем сезоне семь голов в 15 матчах шведской лиги за «Хаммарбю», куда его отдавали в аренду. Так что результативность Йордана пока ни о чём не говорит. А Ларссон-старший всё-таки вернулся к тренерской деятельности спустя почти три года, причём опять возглавил «Хельсингборг».
- 25 июля 2019
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