Кононов поздравил Черенкова с днём рождения. Шалимов назвал его дебилом

На что среагировал Шалимов

Сегодня Фёдору Черенкову исполнилось бы 60 лет.

История в фотографиях. Фёдор Черенков Сегодня спартаковскому мастеру исполнилось бы 60 лет.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов выступил с речью на могиле бывшего игрока красно-белых.



«Поздравляю Фёдора с 60-летием. Всех его друзей, всех болельщиков «Спартака». Все мы знаем какой игрок и какой человек он был. Редкость, когда сочетается и простота душевная, и ум, и интеллект. Такие игроки — единицы. В мире, наверное, была недооценка Фёдора. Есть такие звезды, как Круифф и Платини, Фёдор находится наравне с ними. Мы должны всячески говорить об этом. Не только у нас, но и во всём мире. Должны ценить своих ветеранов, смотреть их игры.



У нас на базе установили телевизоры, где игроки просматривают матчи наших ветеранов. Там есть и матчи Фёдора. Нам бы очень хотелось соответствовать этому уровню. В современном духе, конечно. Со мной приехали молодые полузащитники «Спартака», очень хотел бы, чтобы они прониклись той игрой, изучая жизнь таких людей как Фёдор. Хочется, чтобы они брали самое недостающее, что было у этих футболистов. Фёдор всегда в наших сердцах. Связка Гаврилова и Черенкова — то, на что надо ровняться. С днём рождения!», — цитирует Кононова «Спорт-экспресс».

Что именно ответил Шалимов

Игорь Шалимов отреагировал резко.

«Конечно, мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем. Что „Спартак“ хочет добиться с этим дебилом?» — написал Шалимов в «Инстаграме».

Предыстория

Шалимов не в первый раз высказывается в адрес Кононова. Напомним, что Шалимов сменил Кононова на посту главного тренера «быков». А нынешней весной проходила информация, что Шалимов может возглавить «Спартак-2» и будет курировать все возраста академии, но это назначение не состоялось.

Общение с болельщиками Шалимов продолжил в комментариях. Здесь есть немало любопытного.