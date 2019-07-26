Первый «выстрел» мимо цели. Как тульские «оружейники» дебютировали в Европе

«Краснодар» объявил о переходе Кабелла из «Сент-Этьена»



«Краснодар» в своём официальном «твиттере» объявил о договорённости с «Сент-Этьеном» относительно трансфера полузащитника Реми Кабелла.



29-летний футболист в ближайшие два дня прибудет в Краснодар, где пройдёт медицинское обследование, по итогам которого с ним будет подписан контракт.



Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатит за Кабелла € 13,5 млн, включая бонусы. По информации СМИ, полузащитник будет зарабатывать в российском клубе € 3 млн в год, а его соглашение будет рассчитано на три сезона.



Кабелла перешёл в «Сент-Этьен» летом 2018 года из «Марселя». Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, в которых стал автором 8 голов и 4 результативных передач, а также получил 5 жёлтых и 1 красную карточку.

«Краснодар» совершил самую дорогую покупку в истории. Кто такой Реми Кабелла Классный атакующий полузащитник с опытом игры за сборную Франции.

«Арсенал» уступил «Нефтчи» в 1-м матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы



В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы тульский «Арсенал» уступил азербайджанскому «Нефтчи». Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал». Итоговый счёт игры — 0:1.



Единственный мяч в игре был забит в компенсированное к первому тайму время. На 45+1-й минуте туляки провалились на левом краю обороны, Жозеф-Монроуз протащил мяч и прострелил низом в штрафную, Махмудову не дали нанести удар из убойной позиции, но передача в итоге дошла до да Силвы, который без помех расстрелял ворота.



Ответный матч команды сыграют 1 августа.



Напомним, в предыдущем раунде турнира «Нефтчи» по сумме двух встреч обыграл молдавскую «Сперанцу» (3:0, 6:0). В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с «Бней Иегуда» (Израиль).

Махмудов: «Нефтчи» может обыграть «Спартак» и «Зенит» в двухматчевой борьбе



Полузащитник азербайджанского клуба «Нефтчи» Эмин Махмудов дал комментарий после победы со счётом 1:0 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом».



«В двухматчевом противостоянии можно обыграть любую команду. Но играть так каждую игру, как мы сыграли сегодня, — тяжело. В двухматчевом формате тот же «Карабах» может обыграть и «Зенит», и «Спартак», мы тоже можем. Но играть так весь чемпионат тяжело.



У нас были моменты, у соперника были, но борьбы было больше, чем футбола. Хорошо, что закончилось так. Старались не дать «Арсеналу» играть в их футбол. Рано думать о следующем раунде. Мы должны играть лучше. Можем действовать лучше с мячом. Сказалось поле, оно было слегка тяжёлое, но хорошего качества.



С Комбаровым пообщался перед матчем, после игры, если увижусь, пообщаюсь. Старались не дать «Арсеналу» играть в контроль, проводить быстрые атаки. Соперник сыграл так, как мы им позволили. Я часто в Россию возвращаюсь, потому что живу в Москве», — передаёт слова Махмудова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Тест. Как наши клубы дебютировали в еврокубках? Вспоминаем, на кого надо равняться тульскому «Арсеналу». А на кого – не надо.

ЦСКА близок к покупке форварда сборной Алжира Найджи за € 2 млн



Форвард «Параду» Закария Найджи близок к переходу в московский ЦСКА, утверждает Algerie.Football.



Согласно информации источника, «армейцы» предложили за 24-летнего нападающего € 2 млн. В ближайшее время алжирец рассчитывает присоединиться к московскому клубу.



В минувшем сезоне на клубном уровне Найджи сыграл 33 матча. На его счету 21 забитый мяч и 7 результативных передач. С 20 забитыми мячами в 30 играх он стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира. Он помог команде занять третье место в первенстве страны. В составе сборной Алжира футболист сыграл 1 матч.

«Манчестер Юнайтед» одолел «Тоттенхэм» благодаря голу в концовке



Состоялся матч Международного кубка чемпионов, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Гонгку» в Шанхае (Китай) и завершилась со счётом 1:2.



«Красные дьяволы» вышли вперёд на 21-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Антони Марсьяля. В середине второго тайма, на 65-й минуте, «шпорам» удалось восстановить равенство в счёте усилиями полузащитника Лукаса Моуры. Под занавес матча, на 81-й минуте, манкунианцы вновь отличились – гол себе в актив записал хавбек Анхель Гомес. До конца игры лондонцы не сумели уйти от поражения.



До окончания Международного кубка чемпионов «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «Интером», а «Манчестер Юнайтед» – с «Миланом».

Сын Хенрика Ларссона Йордан близок к переходу в российский клуб



Йордан Ларссон, сын бывшего форварда «Барселоны» Хенрика Ларссона, нападающий «Норрчёпинга», близок к переходу в российский клуб, сообщает Expressen.



22-летний нападающий не примет участия в сегодняшнем матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Лиепая». Согласно данным источника, «Норрчёпинг» ведет переговоры с российским клубом о продаже футболиста. Эту информацию подтвердил один из руководителей шведского клуба Петер Хан.



«Это правда, что он близок к трансферу. Он не сыграет сегодня вечером», — сказал Хан.



В текущем розыгрыше чемпионата Швеции Йордан Ларссон возглавляет гонку бомбардиров с 11 забитыми мячами в 16 играх. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 0,8 млн. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца 2020 года.

Сын Ларссона едет в Россию! Фанаты чуть не побили его за плохую игру Кажется, «Спартак» делает ставку на звёздные гены. С Хаджи-младшим не сложилось, а вот сын Хенрика Ларссона едет в Россию.

Трансфер хавбека ПСВ Перейро в «Спартак» сорвался



Полузащитник ПСВ Гастон Перейро не перейдёт в «Спартак», сообщает De Telegraaf.



По информации источника, красно-белые были готовы заплатить за 24-летнего хавбека € 15 млн, которые хотел получить за игрока вице-чемпион Нидерландов. Эту же сумму за уругвайца было готово заплатить и московское «Динамо». Однако агент полузащитника Пако Касаль сообщил ПСВ, что его клиент определённо не уедет в Россию. Теперь Перейро намерен рассмотреть потенциальные предложения от других клубов.



Ранее сообщалось, что «Спартак» достиг договорённости по трансферу Перейро. Однако позже появилась информация, что сделка может сорваться из-за высоких финансовых требований агента футболиста. За переход своего клиента Касаль хотел получить от «Спартака» бонус в размере € 3 млн.

Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА



Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 25 июля, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1436 очков. Ранее сборная России занимала 43-ю позицию.



Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Бразилии. Третью позицию занимает Франция, далее — команды Англии, Уругвая и Португалии.



Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:



1. Бельгия (1746 очков)

2. Бразилия (1726)

3. Франция (1718)

4. Англия (1652)

5. Уругвай (1637)

6. Португалия (1631)

7. Хорватия (1625)

8. Колумбия (1622)

9. Испания (1617)

10. Аргентина (1610).

…

46. Россия (1436).