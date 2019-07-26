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«Арсенал» — «Нефтчи» — 0:1, матч Лиги Европы – в обзоре дня

«Арсенал» — «Нефтчи» — 0:1
«Чемпионат»
Первый «выстрел» мимо цели. Как тульские «оружейники» дебютировали в Европе
На исправление ошибок у «Арсенала» ровно неделя. Об этом и другом – в обзоре главных новостей.
Футбол 0

«Краснодар» объявил о переходе Кабелла из «Сент-Этьена»

«Краснодар» в своём официальном «твиттере» объявил о договорённости с «Сент-Этьеном» относительно трансфера полузащитника Реми Кабелла.

29-летний футболист в ближайшие два дня прибудет в Краснодар, где пройдёт медицинское обследование, по итогам которого с ним будет подписан контракт.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатит за Кабелла € 13,5 млн, включая бонусы. По информации СМИ, полузащитник будет зарабатывать в российском клубе € 3 млн в год, а его соглашение будет рассчитано на три сезона.

Кабелла перешёл в «Сент-Этьен» летом 2018 года из «Марселя». Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, в которых стал автором 8 голов и 4 результативных передач, а также получил 5 жёлтых и 1 красную карточку.

«Краснодар» совершил самую дорогую покупку в истории. Кто такой Реми Кабелла
Классный атакующий полузащитник с опытом игры за сборную Франции.

«Арсенал» уступил «Нефтчи» в 1-м матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы тульский «Арсенал» уступил азербайджанскому «Нефтчи». Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал». Итоговый счёт игры — 0:1.

Единственный мяч в игре был забит в компенсированное к первому тайму время. На 45+1-й минуте туляки провалились на левом краю обороны, Жозеф-Монроуз протащил мяч и прострелил низом в штрафную, Махмудову не дали нанести удар из убойной позиции, но передача в итоге дошла до да Силвы, который без помех расстрелял ворота.

Ответный матч команды сыграют 1 августа.

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Нефтчи» по сумме двух встреч обыграл молдавскую «Сперанцу» (3:0, 6:0). В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с «Бней Иегуда» (Израиль).

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2019, четверг. 20:00 МСК
Арсенал Т
Тула, Россия
0 : 1
Нефтчи
Баку, Азербайджан
0:1 – да Силва – 45+1

Махмудов: «Нефтчи» может обыграть «Спартак» и «Зенит» в двухматчевой борьбе

Полузащитник азербайджанского клуба «Нефтчи» Эмин Махмудов дал комментарий после победы со счётом 1:0 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом».

«В двухматчевом противостоянии можно обыграть любую команду. Но играть так каждую игру, как мы сыграли сегодня, — тяжело. В двухматчевом формате тот же «Карабах» может обыграть и «Зенит», и «Спартак», мы тоже можем. Но играть так весь чемпионат тяжело.

У нас были моменты, у соперника были, но борьбы было больше, чем футбола. Хорошо, что закончилось так. Старались не дать «Арсеналу» играть в их футбол. Рано думать о следующем раунде. Мы должны играть лучше. Можем действовать лучше с мячом. Сказалось поле, оно было слегка тяжёлое, но хорошего качества.

С Комбаровым пообщался перед матчем, после игры, если увижусь, пообщаюсь. Старались не дать «Арсеналу» играть в контроль, проводить быстрые атаки. Соперник сыграл так, как мы им позволили. Я часто в Россию возвращаюсь, потому что живу в Москве», — передаёт слова Махмудова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Тест. Как наши клубы дебютировали в еврокубках?
Вспоминаем, на кого надо равняться тульскому «Арсеналу». А на кого – не надо.

ЦСКА близок к покупке форварда сборной Алжира Найджи за € 2 млн

Форвард «Параду» Закария Найджи близок к переходу в московский ЦСКА, утверждает Algerie.Football.

Согласно информации источника, «армейцы» предложили за 24-летнего нападающего € 2 млн. В ближайшее время алжирец рассчитывает присоединиться к московскому клубу.

В минувшем сезоне на клубном уровне Найджи сыграл 33 матча. На его счету 21 забитый мяч и 7 результативных передач. С 20 забитыми мячами в 30 играх он стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира. Он помог команде занять третье место в первенстве страны. В составе сборной Алжира футболист сыграл 1 матч.

«Манчестер Юнайтед» одолел «Тоттенхэм» благодаря голу в концовке

Состоялся матч Международного кубка чемпионов, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Гонгку» в Шанхае (Китай) и завершилась со счётом 1:2.

«Красные дьяволы» вышли вперёд на 21-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Антони Марсьяля. В середине второго тайма, на 65-й минуте, «шпорам» удалось восстановить равенство в счёте усилиями полузащитника Лукаса Моуры. Под занавес матча, на 81-й минуте, манкунианцы вновь отличились – гол себе в актив записал хавбек Анхель Гомес. До конца игры лондонцы не сумели уйти от поражения.

До окончания Международного кубка чемпионов «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «Интером», а «Манчестер Юнайтед» – с «Миланом».

Международный кубок чемпионов
25 июля 2019, четверг. 14:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 – Марсьяль – 21, 1:1 – Лукас Моура – 65, 1:2 – Гомес – 80

Сын Хенрика Ларссона Йордан близок к переходу в российский клуб

Йордан Ларссон, сын бывшего форварда «Барселоны» Хенрика Ларссона, нападающий «Норрчёпинга», близок к переходу в российский клуб, сообщает Expressen.

22-летний нападающий не примет участия в сегодняшнем матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Лиепая». Согласно данным источника, «Норрчёпинг» ведет переговоры с российским клубом о продаже футболиста. Эту информацию подтвердил один из руководителей шведского клуба Петер Хан.

«Это правда, что он близок к трансферу. Он не сыграет сегодня вечером», — сказал Хан.

В текущем розыгрыше чемпионата Швеции Йордан Ларссон возглавляет гонку бомбардиров с 11 забитыми мячами в 16 играх. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 0,8 млн. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца 2020 года.

Сын Ларссона едет в Россию! Фанаты чуть не побили его за плохую игру
Кажется, «Спартак» делает ставку на звёздные гены. С Хаджи-младшим не сложилось, а вот сын Хенрика Ларссона едет в Россию.

Трансфер хавбека ПСВ Перейро в «Спартак» сорвался

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро не перейдёт в «Спартак», сообщает De Telegraaf.

По информации источника, красно-белые были готовы заплатить за 24-летнего хавбека € 15 млн, которые хотел получить за игрока вице-чемпион Нидерландов. Эту же сумму за уругвайца было готово заплатить и московское «Динамо». Однако агент полузащитника Пако Касаль сообщил ПСВ, что его клиент определённо не уедет в Россию. Теперь Перейро намерен рассмотреть потенциальные предложения от других клубов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» достиг договорённости по трансферу Перейро. Однако позже появилась информация, что сделка может сорваться из-за высоких финансовых требований агента футболиста. За переход своего клиента Касаль хотел получить от «Спартака» бонус в размере € 3 млн.

Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 25 июля, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1436 очков. Ранее сборная России занимала 43-ю позицию.

Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Бразилии. Третью позицию занимает Франция, далее — команды Англии, Уругвая и Португалии.

Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1746 очков)
2. Бразилия (1726)
3. Франция (1718)
4. Англия (1652)
5. Уругвай (1637)
6. Португалия (1631)
7. Хорватия (1625)
8. Колумбия (1622)
9. Испания (1617)
10. Аргентина (1610).

46. Россия (1436).

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