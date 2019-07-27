Плохие новости для Лунёва: Васютин уже сегодня готов вытеснить его из состава

Многие считают, что возвращение Васютина – трансфер, который направлен не столько на усиление вратарской линии в главном «Зените» и получение действительно сильного исполнителя, сколько на решение второстепенных задач. А именно:



— дополнение бригады голкиперов третьим футболистом. То есть речь не об усилении, а расширении. Численно линия ослабла после зимнего отъезда Лодыгина в Грецию и летнего ухода Бабурина в «Ростов»;



— появление воспитанника для заявки в Лигу чемпионов. Согласно правилам УЕФА, в каждой команде должно быть минимум четыре футболиста, выращенных в клубной системе. У «Зенита» таковых до Васютина было трое – Кузяев, Кержаков и Терентьев.

«Зенит» подписал ещё одного вратаря. Объясняем зачем Александр Васютин вернулся из Норвегии в родной клуб.

Всё это – неоспоримые факты. Однако есть подозрение, что, осуществляя приобретение, «Зенит» думал и о решении вратарской проблемы. Лунёв в последние полгода начал плыть, и справится ли он со своими чёртиками – большой вопрос. Тогда как Васютин – вовсе не пассажир. Он, окрепший и возмужавший, уже сегодня по многим характеристикам не уступает действующему первому номеру сине-бело-голубых.



Васютин обладает отменными вратарскими данными для игры на линии. У него отличная реакция, всё в порядке с прыгучестью, он моментально и правильно группируется, быстро перекладывает вес с одной стороны на другое – всё это позволяет реагировать даже на удары повышенной сложности, когда мяч, к примеру, послан в противоход.



Для оценки надёжности двух голкиперов «Зенита» воспользуемся такой же таблицей, которую мы применяли недавно при сравнении Гилерме с вратарями «Спартака».

Кто сильнее: Гилерме или вратари «Спартака»? Разбор Внутри – много статистических данных.

Поскольку в Норвегии чемпионат проходит по системе «весна – осень», сезоны не накладываются друг на друга. Для упрощения возьмём период с июля 2018-го по июль 2019-го. В первом столбце – минуты (во всех турнирах), во втором – общий процент отражённых ударов, наиболее используемый показатель для оценки надёжности. Как видим, у Лунёва он чуть выше.

Однако далее идут более показательные статистические данные модели ожидаемых голов, которая характеризует сложность ударов. Учитывается расстояние до ворот, позиция атакующего игрока, количество соперников перед ним, положение мяча и так далее. Так мы оценим надёжность вратарей с учётом действий обороны.



CG – пропущенные голы (conceded goals), xCG– ожидаемые пропущенные голы (expected conceded goals), CG/90 –пропущенные голы в среднем за 90 минут, xCG/90 –ожидаемые пропущенные голы в среднем за 90 минут, dif–разница между ожидаемыми пропущенными голами и реальными, dif/90 – разница между усреднёнными показателями. Соответственно, чем больше в двух последних столбцах числа – тем меньше вратарь пропускает по сравнению с ожидаемыми голами.

У Лунёва в последний сезон – отрицательная разница, он пропускает больше, чем должен был, и это отчасти совпадает с визуальными ощущениями. Вратарь сборной России потерял стабильность. У Васютина – путь и не значительная, но положительная разница.



Также для большей наглядности картины рассмотрим период с лета 2017-го по лето 2018-го. Тут у Лунёва относительно самого себя цифры получше (опять же, подтверждение регресса за последний год), но Васютин всё равно круче. Причём впереди он даже по статистике отражённых ударов. Хотя 84,91 процент – аномально высокий показатель (для сравнения, у Алиссона из «Ливерпуля» в прошлом сезоне 78), если бы Васютин провёл на отрезке более 13 матчей, он наверняка был бы ниже, а так повлиял фактор случайности и «оверперфоманса».

Важно также понимать, что модель xG не всегда учитывает уровень исполнителей – один игрок может с конкретно взятой точки положить 7 из 10 без шансов для вратаря, другой – с этого же положения все 10 раз запустить мяч в небеса. Необходимо делать скидку на разницу между чемпионатами Норвегии и России и класс футболистов в них.

Но цифры, согласитесь, выглядят как минимум не в пользу Лунёва. К тому же, есть и другие показатели игры вратаря: действия на выходах (а Васютин в этом смотрится агрессивнее, плюс опыт в Норвегии, где навесов и огромных форвардов больше, чем у нас, ему очень помог), игра ногами (Васютин выполняет в полтора раза больше длинных передач, делает это статистически дальше и точнее).



«Зенит» возвращением 23-летнего воспитанника решал не только второстепенные задачи. Пока Семак говорит, что пост первого номера – всё равно за Лунёвым, однако в скором времени всё может измениться.



Не исключено, что уже после следующей ошибки.



При подготовке материала использовались данные WyScout.