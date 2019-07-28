Милинкович-Савич переоценён. Он не стоит € 75 млн

Европейский трансферный рынок продолжает набирать обороты. Следить за возможными переходами и рокировками становится всё интереснее по мере того, как топ-клубы ведущих чемпионатов готовятся к очередному сезону.



В прессе уже давно появилась информация о том, что Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» ради мадридского «Реала». И хотя вероятность этой сделки не 100% («Королевскому клубу» нужно вначале продать Гарета Бэйла, чтобы осуществить этот трансфер), всё-таки она достаточно высока. Если этот переход всё же состоится, «Манчестеру» понадобится адекватная замена в центр поля, и главным претендентом считается сербский полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич. Ориентировочная сумма, которую придётся за него заплатить, – 75 млн евро плюс бонусы. Деньги не маленькие, однако президент римского клуба Клаудио Лотито по-другому своего игрока и не оценивает.

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Милинкович-Савич — один из тех, кому уже несколько лет пророчат выдающуюся карьеру и в будущем чуть ли не место в пантеоне футбольных святых. На данный момент 24-летний серб входит в десятку самых дорогих игроков Серии А. При этом есть ощущение, что в его случае цену главным образом формирует потенциал, а не текущая форма и фактическая значимость на поле. Но потенциал, как известно, штука непредсказуемая: может раскрыться, а может — и нет. Отсюда и вопросы: 1) стоит ли Сергей этих денег? и 2) станет ли он нужным приобретением в линию полузащиты «МЮ»?

Оборонительные качества

Что бы ни говорили, серб — футболист довольно разноплановый. Являясь игроком средней линии, он способен действовать как на позиции опорника, так и атакующего полузащитника. Тем не менее максимально комфортно он себя чувствует в роли левого меццалы. С одной стороны, такая универсальность подкупает своей функциональностью и даёт тренеру дополнительные возможности для его использования. С другой, взглянув на показатели эффективности, становится понятно, что они не так уж и хороши. Так, например, нельзя сказать, что при оборонительных действиях серб выжигает центр поля. В рамках Серии А за игру он совершает 1,4 отбора и 0,9 перехвата, что отнюдь не является лучшим показателем в лиге. Если учесть разницу в уровне интенсивности чемпионатов Италии и Англии, то среднее значение в этом компоненте у серба в АПЛ может ещё снизиться. Для сравнения: в прошлом сезоне Н'Голо Канте в «Челси» (которого Сарри передвинул из опорной зоны выше на заведомо неудобную ему позицию) за матч делал 2,1 отбора и 1,2 перехвата. Разница довольно ощутимая.



В то же время сильной стороной серба считается верховая борьба за мяч. При его высоком росте и атлетичном телосложении это совсем неудивительно.



В общем при обороне своих ворот СМС выглядит несколько предпочтительнее, чем Поль Погба, заменой которому он может стать. Однако тут нужно учитывать один немаловажный факт. Сульшер фактически решил проблему с недостаточной эффективностью француза в защите тем, что перераспределил его функции на поле. Теперь Погба концентрируется на атаке и не вынужден садиться глубоко в защиту, как это было при Моуринью. Одновременно с этим он может обеспечить более интенсивный прессинг на третьей четверти поля, что тоже приносит свои плоды. Основной объём черновой работы в этом случае ложится на Матича и Эрреру. Конечно, такая модель имеет свои недостатки, так как и тренер, и команда вынуждены подстраиваться под одного игрока, порой теряя в тактической вариативности. Но если это компенсируется остротой в атаке и результатом, то игра определённо стоит свеч.





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Атакующие качества

С возможным уходом Погба и его заменой на Милинкович-Савича атакующий потенциал «Ман Юнайтед» всё-таки снизится. На сегодня в плане созидательности, качества передач, их точности и способности к обострению в завершающей стадии француз превосходит серба. Статистика в этом вопросе говорит сама за себя. В прошлом сезоне в рамках Серии А полузащитник «Лацио» сделал 3 ассиста, в то время как Погба за «Манчестер» — 9. Также француз очень хорош при выходе из обороны в атаку через длинный пас. В среднем за игру он делает 4,7 такой передачи. У серба их набирается 2,6. Конечно, в данном случае использование длинного паса определяется ещё стилем игры команды и тренерскими установками, но тогда нужно обратить внимание на общую точность передач. У СМС она пока не на топ-уровне – 79,6%. При учёте, что длинных передач немного, процент брака достаточно высок. Если предположить, что их количество добавится, то этот показатель, вероятно, ухудшится. У Погба он на данный момент – 82,6%.

Являясь полузащитником, активно подключающимся к атакам команды, Милинкович-Савич наносит в среднем за матч 2,5 удара по воротам. Это не плохой результат, но у того же Погба он лучше — 3.



Кроме того, нужно отметить, что серб несколько медлителен. При таких крупных габаритах это, в принципе, естественно. В Серии А его скорости в движении при атаках хватает, однако в более интенсивной Премьер-лиге недостаточно. Поэтому есть риск, что с сербом полузащита «МЮ» станет несколько тяжеловеснее и потеряет в мобильности.

Игровая дисциплина

Предыдущий сезон получился для Милинкович-Савича неоднозначным. Вместе с «Лацио» он начал его довольно неплохо, но затем, когда у команды наступил спад, это отразилось и на нём. Эффективность действий серба заметно упала, и на протяжении всего чемпионата складывалось впечатление, что он довольно часто элементарно недорабатывает, как будто нуждаясь в дополнительной мотивации. К дисциплинарному аспекту игры следует добавить и сравнительно большое количество жёлтых карточек. В Серии А у него их накопилось 7 при 1 красной. Если в Англии СМС будет всё больше не успевать за быстрыми атакующими игроками соперника, то рискует стать постоянным кандидатом на «горчичник».

Выводы

Сергей Милинкович-Савич футболист действительно неплохой, однако он не стоит запрашиваемой за него суммы, которая с учётом всех бонусов может составить 90 млн евро. При всей его атлетичности и явных задатках демонстрируемые им игровые показатели по-прежнему остаются довольно средними. Поэтому рассуждать о нём как об игроке топ-уровня, пожалуй, преждевременно. Кроме того, как уже было сказано, между чемпионатами Италии и Англии на данный момент существует заметная разница. В условиях более низкой конкуренции Серии А, а также меньшей интенсивности игры, СМС может выглядеть довольно внушительно. Однако в силовой и очень быстрой АПЛ, есть вероятность, его производительность ухудшится. Конкретно на данный момент не кажется, что он выведет полузащиту «МЮ» на качественно новый уровень. И хотя его очевидным плюсом является универсальность, в отличие от того же Погба, он не предлагает какой-то исключительности хотя бы в одном из компонентов игры. Скорее всего, на оборонительные качества манчестерского центра его появление не окажет столь ощутимого положительного влияния. В то время как атакующий потенциал снизится, в первую очередь за счёт его недостаточной скорости и худшей ( в сравнении с Погба) точностью передач. Если в будущем ему удастся улучшить этот аспект, то ситуация может измениться.



Полагаю, что столь высокая цена на серба не свидетельство высочайшего класса полузащитника, но скорее признак его общего потенциала, а также буйного помешательства трансферного рынка. Клубы выкладывают за игроков астрономические суммы, и, похоже, что в ближайшем будущем данная тенденция будет только развиваться. Как это влияет на спорт в целом? Думаю, достаточно негативно. Футбол рискует всё больше превращаться в бизнес, где фактическая стоимость футболистов будет определяться в уютных кабинетах PR менеджеров их агентов.