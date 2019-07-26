Чем опасен вылет «Арсенала» и «Спартака»? Важное – о таблице коэффициентов УЕФА

Россия стартовала в новом еврокубковом сезоне. Тульский «Арсенал» внезапно уступил на своём поле бакинскому «Нефчи» со счётом 0:1.

За что борется Россия в таблице коэффициентов?

С наступлением сезона-2019/20 обнулился результат сезона-2014/15 (таблица коэффициентов УЕФА учитывает выступление команд за последние пять сезонов). Таким образом, Россия потеряла 9,666 балла, а Португалия – 9,083. Уже за счёт этого главный конкурент приблизился на 0,583. Ещё на 0,200 сократилось наше преимущество, потому что португальская «Витория Гимарайнш» победила люксембургский «Женесс», а наш «Арсенал» уступил «Нефтчи». Теперь отрыв России сократился до 2,067.

Сейчас у российских клубов только одна цель – отстоять шестую строчку в борьбе с Португалией. Битва за пятое место с французами нереальна в этом сезоне. Да и в следующем тоже. Есть небольшой шанс на борьбу через два года, когда обнулится сезон-2016/17. Там Россия отыграет более пяти балов. Но вся эта борьба будет возможна, только если мы снова начнём набирать больше 10,000 за год. В прошлом сезоне российские клубы показали худший рейтинг за девять лет – 7,583.



Полностью таблица коэффициентов УЕФА

Насколько будет ужасен вылет «Арсенала» от «Нефтчи»?

Нужно изначально понимать, что групповой этап ЛЕ в Туле – это был бы шикарный результат. Шансов на него изначально мало («Арсенал» не будет сеяным, получая третьего соперника). Если так, то почти нет разницы, вылетят туляки во втором, третьем или четвёртом квалификационном раунде (в первом «Арсенал» не участвовал).



В прошлом году «Уфа» набирала рейтинг в матчах с тремя соперниками – «Домжале» (Словения), «Прогресс» (Люксембург) и «Глазго Рейнджерс» (Шотландия). В сумме «Арсенал» дал коэффициенту России лишь 0,500 из 7,583 набранных нашими клубами. Дело в том, что в квалификационных раундах дают в два раза меньше очков за победы/ничьи по сравнению с основной сеткой турнира. Объективно мы не можем требовать от «Арсенала» попадания в группу ЛЕ. В отличие топ-5 российских клубов, у которых бюджет обязывает играть минимум в групповом этапе. Хотя и «Арсеналу» было бы достойнее вылететь в заключительном отборочном раунде от условного «Эспаньола», а не сейчас от азербайджанцев, чей состав стоит в три раза дешевле по Transfermarkt. Хотя, глобально говоря, для таблицы коэффициентов непринципиально, вылетит «Арсенал» от первого, второго или третьего соперника.

Фото: uefa.com

От чего зависит, будет ли «Спартак» сеяным?

Безусловно, в первую очередь от того, пройдут ли красно-белые «Тун». Но есть и второй момент. Сейчас «Спартак» с коэффициентом 16,000 – первый среди несеяных команд. Чтобы стать сеяным, необходим вылет хотя бы одного клуба с более высоким рейтингом в основном пути (есть ещё путь чемпионов).



Жеребьёвка 4-го квалификационного раунда (он же раунд плей-офф) пройдёт 5 августа, когда ещё не закончится 3-й квалификационный раунд. То есть «Спартаку» нужно, чтобы команда с высоким рейтингом вылетела уже во 2-м раунде – в том, где сейчас участвует «Арсенал». Нужно, чтобы хотя бы в одной из этих пар вылетел кто-то с более высоким рейтингом:



Первые матчи:



Гент (Бельгия, 29.500) – Вииторул (Румыния, 4.000) – 6:3

Легия (Польша, 24.500) – КуПС (Финляндия, 1.455) – 1:0

Флора (Эстония, 2.500) – Айнтрахт (Германия, 24.000) – 1:2

Эспаньол (Испания, 20.713) – Стьярнан (Исландия, 4.250) – 4:0

Домжале (Словения, 4.250) – Мальмё (Швеция, 20.000) – 2:2

Алашкерт (Армения, 4.500) – Стяуа (Румыния, 23.000) – 0:3

Коннах Куэй Номадс (Уэльс, 1.750) – Партизан (Сербия, 18.000) – 0:1

Вулверхэмптон (Англия, 17.092) – Крузейдерс (Сев. Ирландия, 4.250) – 2:0



Ответные игры – 1 августа.

Почему жеребьёвка удачна для «Краснодара»?

Остальные четыре команды РПЛ (помимо «Арсенала» и «Спартака») гарантированно сыграют на групповом этапе еврокубков. «Зенит» и «Локо» – в ЛЧ, а ЦСКА – ЛЕ. Что касается «Краснодара», то для группы ЛЧ ему необходимо пройти двух соперников. Сначала «Порту», а потом одного из «Базель»/«Олимпиакос»/ПСВ/«Виктория Пльзень». Похоже, если команда Галицкого пройдёт португальцев, то второй соперник будет проще.



Судя по мощной селекции «Краснодара», команда делает ставку на попадание в групповой этап ЛЧ. А значит ей, скорее всего, пришлось бы в любом случае встретиться с «Порту», учитывая, что нас разводят с «Динамо» Киев. И лучше это сделать сейчас, когда португальцы ещё не начали чемпионат (1-й тур – 10 августа), а капитан «Порту» команды поссорился с тренером.

В контексте противостояния России и Португалии в таблице УЕФА встреча «Краснодара» и «Порту» имеет особое значение. На первый взгляд может показаться, что для набора рейтинга лучше попасть в ЛЕ, а не ЛЧ с топ-клубами. Но это не совсем так. Во-первых, при попадании в группу ЛЧ клуб автоматически получает три бонусных балла (0,500 в рейтинг России). Кроме того, в ЛЧ продолжат выступление в еврокубках, заняв и третью строчку. И с точки зрения рейтинга, и с точки зрения заработка намного лучше выйти в 1/16 финала ЛЕ, через третье место в группе ЛЧ.



Если «Краснодар» пробьётся в группу ЛЧ, то будет в третьей корзине при жеребьёвке, а значит, будет иметь достаточно оснований, чтобы расчитывать на место выше четвёртого. «Зенит» будет в первой корзине, «Локомотив», скорее всего, в четвёртой. Что касается, жеребьёвки группы ЛЕ, то ЦСКА будет в первой корзине, «Краснодар» – в первой или второй, «Спартак» – в третьей или четвёртой, «Арсенал» – в четвёртой.



Жеребьёвка группы ЛЧ – 29 августа в Монако.

Жеребьёвка группы ЛЕ – 30 августа в Монако.