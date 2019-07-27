3 миллиона за сезон. Шюррле готов к аренде в «Спартак»

Бэйл едет в Китай, Влашич- патриот ЦСКА, Тарасов окончательно вляпался в Дом-2 — и другие новости футбола.

Влашич: предложения от «Зенита» не было

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о пребывании в московском клубе, а также прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».



«Я счастлив здесь. Клуб, тренер, персонал, игроки – все хотели, чтобы я остался. Мне всё нравится в ЦСКА.



Разговоры об интересе «Зенита»? Нет, это все слухи. Предложения от них не было», — приводит слова Влашича «Российская газета».

11 причин, по которым Влашич остался в ЦСКА. По версии его отца Йошко Влашич рассказал о том, почему его сын решил остаться в ЦСКА.

Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды на один сезон. В июне «армейцы» выкупили хавбека у «Эвертона», заключив с ним контракт до лета 2024 года. По информации «Чемпионата», сумма трансфера составила € 15,7 млн.



Тарасову запретили покидать пределы России, арестованы все счета футболиста

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) наложила запрет на выезд бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову за пределы Российской Федерации из-за долга по алиментам. Об этом сообщил адвокат бывшей супруги футболиста Сергей Жорин.



«Также был арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все его счета, закрыт выезд за пределы России, и к основному долгу и неустойке прибавились ещё 500 тысяч рублей исполнительского сбора», — цитирует РАПСИ Жорина.

ТарасOFF. Бывший футболист «Локо» стал невыездным из-за долгов по алиментам Также арестованы все счета и новый автомобиль спортсмена.

По словам Жорина, футболист не смог уменьшить в Мосгорсуде сумму алиментов, которые он должен выплатить бывшей супруге. Сейчас долг футболиста насчитывает 7,5 млн рублей, а образовавшаяся неустойка составляет 9 млн рублей. По словам адвоката бывшей супруги Тарасова, приставы также должны наложить запрет на управление автомобилем, когда ФССП станут известны данные водительского удостоверения Тарасова.



Жорин отметил, что в апелляции представитель футболиста уверял суд, что экс-полузащитник «Локомотива» выплатит весь долг в течение двух дней, однако этого не произошло. «Локомотив» расторг контракт с полузащитником в конце июня, а новую команду Тарасов пока не нашёл.

«Зенит» предложил «Уфе» € 1 млн за Кругового

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» сделал «Уфе» предложение по защитнику Данилу Круговому в размере € 1 млн.



При выполнении определённых условий сумма может достичь € 2 млн. Если переход состоится, то «Зенит» отдаст 21-летнего футболиста в аренду уфимцам до конца нынешнего сезона с правом досрочного возвращения игрока.

Газизов: «Уфа» не тянет условия «Зенита» по Заболотному

Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». В минувшнем сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол. Уфимская команда по итогам кампании заняла 14-е место в турнирной таблице, после чего сохранила место в первенстве по итогам стыковых игр. «Зенит» в свою очередь завоевал чемпионский титул.

Тиль заявил о желании перейти в «Спартак»

Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны московского «Спартака».



«Я дал понять «АЗ», что хотел бы сделать этот следующий шаг», — заявил Тиль.



Как сообщает De Telegraaf, желание 21-летнего футболиста присоединиться к красно-белым связано с потенциальным повышением оклада в несколько раз. По условиям контракта с «АЗ» Гус получает € 250-350 тыс. в год. В «Спартаке» же его зарплата вырастет в несколько раз.

Кононов поздравил Черенкова с днём рождения. Шалимов назвал его дебилом И сказал ещё много интересного.

В мае сообщалось, что помимо «Спартака» в услугах Тиля заинтересован «Зенит». Представитель полузащитника заявила «Чемпионату», что он не получал официальных предложений от российских клубов.



Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.

Шюррле сможет заработать в «Спартаке» около € 3 млн за сезон-2019/20

Как стало известно «Чемпионату», зарплата полузащитника Андре Шюррле, который близок к переходу в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах аренды, составит около € 3 млн в год, всю её покроет московский клуб. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн.



Ранее сообщалось, что 28-летний Шюррле входит в сферу интересов московского «Локомотива». Семья немца не против того, чтобы переехать в Россию, поскольку супруга игрока, Анна Шарыпова, родом из Казахстана.



Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На счету игрока 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».



В составе сборной Германии Шюррле провёл 57 матчей и забил 22 мяча, стал чемпионом мира в 2014 году.

«Реал» осуществил шестой летний трансфер

«Сарагоса» на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника Альберто Соро в мадридский «Реал».



20-летний футболист заключил со «сливочными» контракт на пять лет. При этом по условиям договора между клубами предстоящий сезон Альберто проведёт в своей нынешней команде.

«Реал» уже потратил € 300 млн. На кого? Разбираем трансферы Мадрида.

Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «Сарагоса» согласилась продать Соро «Реалу» за € 2,5 млн, несмотря на тот факт, что в соглашении игрока была прописана сумма отступных в размере € 9 млн

В минувшем сезоне Соро принял участие в 31 матче на клубном уровне. На счету полузащитника 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.

Источник: Бэйл продолжит карьеру в Китае

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл продолжит карьеру в Китае. 30-летний валлиец подпишет трёхлетний контракт с «Цзянсу Сунин», утверждает Marca.



Принципиальная договорённость о сделке достигнута, сторонам осталось уладить незначительные детали. В Китае Бэйл будет зарабатывать € 22 млн в год.



Гарет выступает за «Реал» с 2013 года. В минувшем сезоне вингер на клубном уровне забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

