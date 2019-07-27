«Перес в панике пишет Роналду». Что говорят о поражении «Реала» 3:7

«Атлетико» и «Реал» в пятницу умудрились выдать невероятный спектакль в матче Международного кубка чемпионов. Соперники в сумме забили рекордные для мадридского дерби 10 мячей, а игра завершилась со счетом 7:3 в пользу «матрасников». Вчерашний поединок можно считать удивительным еще и потому, что Диего Коста не только схлопотал красную карточку за драку, нои сделал покер. А за «Реал» вообще отличился Хави. Правда, 21-летний и не имеющий отношения к «Барселоне».
Однако в соцсетях хвалебных слов о поединке было меньше. В Интернете за разгромное поражение хорошенько досталось мадридскому клубу. На «сливочных» набросились с мемами, шутками и издёвками.
Флорентино Перес в панике пишет Роналду, а Куртуа порой произносит очень самоуверенные слова.
Реакция болельщиков «Барселоны» на поражение «Реала» со счётом 3:7.
Испанский карикатурист представил «Атлетико» катком, переехавшим мадридцев.
«Не говорите мне, что это всего лишь предсезонка».
Вспомнили даже бывшего тренера «сливочных». «Моуринью сейчас».
«Фаны «Реала» думают оРоналду после поражения».
Мысли у болельщиков на трибунах были такими же.
В соцсетях вспомнили и о Бэйле, от которого хочет избавиться Зидан. «ГарейтБэйл возвращается домой после поражения 7:3 от «Атлетико».
«Зидан: Вторник. Мы должны продать Бэйла как можно быстрее.
Бэйл: Пятница. Отправившись в Китай, он будет зарабатывать 1 млн. евро в неделю»
«Реал Мадрид» 3:7 «Атлетико»
Действительно, во время матча Бэйл был подозрительно довольным.
Именно так по мнению болельщиков «Реал» пропускал мячи.
«Реал Мадрид»: Зидан вернет нас на вершину, у нас есть Азар, Йович, Менди.
«Атлетико Мадрид, Коста и ЖоауФелиш:
Абсолютное превосходство «Атлетико» над «Реалом»
Апперкот от «матрасников».
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