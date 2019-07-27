«Перес в панике пишет Роналду». Что говорят о поражении «Реала» 3:7

«Атлетико» и «Реал» в пятницу умудрились выдать невероятный спектакль в матче Международного кубка чемпионов. Соперники в сумме забили рекордные для мадридского дерби 10 мячей, а игра завершилась со счетом 7:3 в пользу «матрасников». Вчерашний поединок можно считать удивительным еще и потому, что Диего Коста не только схлопотал красную карточку за драку, нои сделал покер. А за «Реал» вообще отличился Хави. Правда, 21-летний и не имеющий отношения к «Барселоне».

Однако в соцсетях хвалебных слов о поединке было меньше. В Интернете за разгромное поражение хорошенько досталось мадридскому клубу. На «сливочных» набросились с мемами, шутками и издёвками.

Флорентино Перес в панике пишет Роналду, а Куртуа порой произносит очень самоуверенные слова.

Реакция болельщиков «Барселоны» на поражение «Реала» со счётом 3:7.

Испанский карикатурист представил «Атлетико» катком, переехавшим мадридцев.

«Не говорите мне, что это всего лишь предсезонка».

Вспомнили даже бывшего тренера «сливочных». «Моуринью сейчас».

«Фаны «Реала» думают оРоналду после поражения».

Мысли у болельщиков на трибунах были такими же.

В соцсетях вспомнили и о Бэйле, от которого хочет избавиться Зидан. «ГарейтБэйл возвращается домой после поражения 7:3 от «Атлетико».

«Зидан: Вторник. Мы должны продать Бэйла как можно быстрее.

Бэйл: Пятница. Отправившись в Китай, он будет зарабатывать 1 млн. евро в неделю»

«Реал Мадрид» 3:7 «Атлетико»

Действительно, во время матча Бэйл был подозрительно довольным.

Именно так по мнению болельщиков «Реал» пропускал мячи.

«Реал Мадрид»: Зидан вернет нас на вершину, у нас есть Азар, Йович, Менди.

«Атлетико Мадрид, Коста и ЖоауФелиш:

Абсолютное превосходство «Атлетико» над «Реалом»

Апперкот от «матрасников».