Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Реал Мадрид» — «Атлетико» — 3:7, реакция соцсетей

Флорентино Перес
Богдан Горбунов
«Перес в панике пишет Роналду». Что говорят о поражении «Реала» 3:7
Реакция соцсетей на разгромное поражение «Реала» в мадридском дерби.
Футбол / Испания 0

«Атлетико» и «Реал» в пятницу умудрились выдать невероятный спектакль в матче Международного кубка чемпионов. Соперники в сумме забили рекордные для мадридского дерби 10 мячей, а игра завершилась со счетом 7:3 в пользу «матрасников». Вчерашний поединок можно считать удивительным еще и потому, что Диего Коста не только схлопотал красную карточку за драку, нои сделал покер. А за «Реал» вообще отличился Хави. Правда, 21-летний и не имеющий отношения к «Барселоне».

Международный кубок чемпионов
27 июля 2019, суббота. 03:05 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
3 : 7
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 – Коста – 1, 0:2 – Фелиш – 8, 0:3 – Корреа – 19, 0:4 – Коста – 28, 0:5 – Коста – 45 (пен), 0:6 – Коста – 51, 1:6 – Начо – 59, 1:7 – Витоло – 70, 2:7 – Бензема – 85 (пен), 3:7 – Эрнандес – 89
Удаления: Карвахаль , 65 – Коста, 65

Однако в соцсетях хвалебных слов о поединке было меньше. В Интернете за разгромное поражение хорошенько досталось мадридскому клубу. На «сливочных» набросились с мемами, шутками и издёвками.

Флорентино Перес в панике пишет Роналду, а Куртуа порой произносит очень самоуверенные слова.

Реакция болельщиков «Барселоны» на поражение «Реала» со счётом 3:7.

Испанский карикатурист представил «Атлетико» катком, переехавшим мадридцев.

«Не говорите мне, что это всего лишь предсезонка».

Вспомнили даже бывшего тренера «сливочных». «Моуринью сейчас».

«Фаны «Реала» думают оРоналду после поражения».

Мысли у болельщиков на трибунах были такими же.

В соцсетях вспомнили и о Бэйле, от которого хочет избавиться Зидан. «ГарейтБэйл возвращается домой после поражения 7:3 от «Атлетико».

«Зидан: Вторник. Мы должны продать Бэйла как можно быстрее.
Бэйл: Пятница. Отправившись в Китай, он будет зарабатывать 1 млн. евро в неделю»
«Реал Мадрид» 3:7 «Атлетико»

Действительно, во время матча Бэйл был подозрительно довольным.

Именно так по мнению болельщиков «Реал» пропускал мячи.

«Реал Мадрид»: Зидан вернет нас на вершину, у нас есть Азар, Йович, Менди.
«Атлетико Мадрид, Коста и ЖоауФелиш:

Абсолютное превосходство «Атлетико» над «Реалом»

Апперкот от «матрасников».

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент