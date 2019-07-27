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«Тамбов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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«Тамбов» и «Спартак» играют в третьем туре. Гол Гогуа в ворота Максименко

«Тамбов» – «Спартак» играют в третьем туре
«Чемпионат»
Снова вопросы к тому, как судят «Спартак». Почему боковой передумал?
Маятник качнулся в другую сторону?
Футбол / РПЛ 0

В первых двух турах судьи были крайне благосклонны к «Спартаку». В матче против «Сочи» напрасно засчитали гол Жиго, а так же не дали пенальти в ворота москвичей. Обе ошибки признал глава судейства и инспектирования Александр Егоров. В том же матче вторую желтую можно было показывать Ломовицкому, который дважды сыграл шипами в соперника.

После матча «Ростов» – «Спартак» хозяева подали жалобу на судейство. Позже Егоров признал, что Бакаев должен был получить красную карточку.

В третьем туре «Спартак» встречался с «Тамбовом». В первом тайме случились два эпизода, которые привлекли внимание. На 26-й минуте мяч попал игроку «Ростова» в руку, которой он закрывал лицо. Арбитр Вилков не дал пенальти в пользу «Спартака».

Фото: скрин с Матч ТВ

На 30-й минуте произошел еще более странный эпизод. Гогуа поразил ворота «Спартака», но боковой арбитр поднял флаг, зафиксировав офсайд. После этого судьи посовещались и решили все-таки засчитать гол.

Увы, телекартинка не дает однозначного ответа – был ли офсайд. Судя по всему, арбитра смутила скидка Абаева после навеса со штрафного.

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